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- Gold Silver Price: అక్కడ ట్రంప్ కు ఎదురుదెబ్బ..ఇక్కడ బంగారం, వెండి సీన్ రివర్స్..వేలల్లో పెరిగిన ధరలు
Gold Silver Price: అక్కడ ట్రంప్ కు ఎదురుదెబ్బ..ఇక్కడ బంగారం, వెండి సీన్ రివర్స్..వేలల్లో పెరిగిన ధరలు
Gold Silver Price: దీపావళికి బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? తగ్గుతూ వచ్చిన ధరలు రివర్స్ గేర్ వేశాయి. భారీగా పెరిగాయి. వెండి కూడా దూసుకెళ్తోంది. అమెరికా రాజకీయాల్లో వచ్చిన అనూహ్య మార్పు మన దగ్గర బంగారం, వెండి ధరలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించింది?
దీపావళి వేళ పసిడి ప్రియులకు షాక్
దీపావళి పండగకు ముందు బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వారికి ధరల పెరుగుదల గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ఇటీవల భారీగా పడిపోయిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలకు ఊతం లభించింది. దీంతో దేశీయ మార్కెట్లలోనూ పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి.
రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ప్రతిపక్ష డెమోక్రాట్లు ప్రతినిధుల సభతో పాటు సెనేట్లోనూ ఆధిక్యం సాధించారు. ఈ ఫలితాలు అమెరికా రాజకీయాల్లో కీలక మార్పులకు సంకేతంగా మారాయి. ట్రంప్ నిర్ణయాలపై ఇకపై కాంగ్రెస్లో ప్రతిపక్షాల నుంచి గట్టి ఒత్తిడి ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఈ పరిణామాల ప్రభావం ఆర్థిక మార్కెట్లపైనా కనిపిస్తోంది. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత అమెరికన్ డాలర్ బలహీనపడటం, బాండ్లపై రాబడులు తగ్గడం బంగారం ధరలకు అనుకూలంగా మారాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరగడంతో పాటు వెండి కూడా లాభాల బాట పట్టింది.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు
అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ బంగారం ధరలు పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.3220 పెరిగి సుమారు రూ.1,46,020కు చేరింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.2,950 పెరిగి రూ.1,33,850 వద్ద కొనసాగుతోంది. గత సెషన్తో పోలిస్తే పసిడి ధరల్లో గణనీయమైన పెరుగుదల నమోదైంది.
మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా రూ.10వేలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.2.10లక్షల వద్దకు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు పెరగడం, డాలర్ బలహీనపడటం వంటి అంశాలు ఈ పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తున్నాయి. కొన్నిరోజుల క్రితం రూ.2లక్షల వద్ద ఉన్న వెండి ఇప్పుడు రూ.10వేలు పెరిగి రూ.2.10లక్షల వద్దకు చేరింది.
ధరలు మరింత పెరుగుతాయా? మళ్లీ తగ్గుతాయా?
అయితే బంగారం, వెండి ధరలు ఇకపై కూడా పెరుగుతాయని కచ్చితంగా చెప్పలేం. అమెరికా డాలర్ విలువ, ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు ధరలను ప్రభావితం చేయనున్నాయి. అంతేకాకుండా రానున్న రోజుల్లో వెలువడే అమెరికా ఉద్యోగ గణాంకాలు కూడా మార్కెట్ కదలికలకు కీలకం కానున్నాయి.
మొత్తానికి దీపావళికి ముందు పసిడి, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయి. దీంతో పండగ కొనుగోళ్లకు సిద్ధమవుతున్నవారు తాజా ధరలను గమనించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ధరలు మరింత పెరుగుతాయా? లేక మళ్లీ తగ్గుతాయా? అనేది రానున్న మార్కెట్ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.