Gold Silver Rate: దసరా నుంచి దిగొస్తున్న పసిడి, వెండి..ధరలు చూస్తే కొనాలనిపిస్తోందా?
Gold Silver Rate: దసరా నుంచి బంగారం తగ్గుతూ పసిడి ప్రియులకు ఊరటనిస్తున్నాయి. 4 రోజుల్లోనే తులంపై సుమారు రూ.4 వేల తగ్గింది. శుక్రవారం ఒక్కరోజే రూ.1,900 పడిపోయింది. వెండి ధర కూడా దిగొచ్చింది. మరి హైదరాబాద్లో తాజా ధరలు ఎంత? ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉందా?
దిగొస్తున్న పసిడి ధరలు
బంగారం కొనాలనుకునే వారికి వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా ధరలు తగ్గడం ఊరటనిస్తోంది. దసరా నుంచి చూస్తే తులం పసిడిపై ఏకంగా రూ.4 వేల వరకు తగ్గుదల నమోదైంది. శుక్రవారం ఒక్కరోజే బంగారం ధర రూ.1,900 పడిపోయింది. వెండి కూడా భారీగా దిగొచ్చింది. మరి హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం తులం బంగారం ధర ఎంత? వెండి రేటు ఏ స్థాయికి చేరింది? ఈ ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగా ఊరటనిచ్చే వార్త. కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు ఆకాశాన్నంటిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు వరుసగా దిగొస్తున్నాయి. దసరా పండుగ నుంచి బంగారం ధరలు తగ్గుతూ వస్తుండటంతో ఆభరణాలు కొనాలనుకునే వారు మార్కెట్పై ఆసక్తిగా దృష్టి సారిస్తున్నారు. గత నాలుగు రోజుల్లోనే తులం బంగారం ధర సుమారు రూ.4 వేల మేర తగ్గినట్లు మార్కెట్ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. శుక్రవారం కూడా బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు నమోదయ్యాయి. మరి ప్రధాన నగరాల్లో తాజా ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
నాలుగు రోజుల్లో భారీగా తగ్గిన పసిడి
భారతీయులకు బంగారం అంటే కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు..కష్టకాలంలో అండగా నిలిచే పొదుపు సాధనం కూడా. అందుకే ధరలు తగ్గుతున్నాయంటే పసిడి ప్రియులు ఆసక్తిగా గమనిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం బంగారం మార్కెట్లోనూ ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు వంటి అంశాలు పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. దసరా నుంచి వరుసగా తగ్గుదల నమోదవడంతో తులం ధరపై సుమారు రూ.4 వేల వరకు భారం తగ్గినట్లు అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నవారు ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులను పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే, ధరలు మరింత తగ్గుతాయా లేదా మళ్లీ పెరుగుతాయా అనేది అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు ఎంతంటే?
హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,42,480గా ఉంది. అంతకుముందు రోజుతో పోలిస్తే 10 గ్రాములపై రూ.1,900 తగ్గింది. అదే సమయంలో ఆభరణాల తయారీకి సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,30,600గా నమోదైంది. గత రోజుతో పోలిస్తే దీనిపై రూ.1,750 తగ్గుదల కనిపించింది. విజయవాడలోనూ ఇదే ధరలు నమోదయ్యాయి. బంగారం ధరలు తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించినప్పటికీ, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఇతర ఖర్చులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా నగలపై తయారీ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులు కలిసిన తర్వాత తుది బిల్లు మారుతుంది.
వెండి ధర కూడా భారీగా పతనం
బంగారం బాటలోనే వెండి ధర కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో కిలో వెండి ధర రూ.2,25,000గా కొనసాగుతోంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు ముంబయి, బెంగళూరులో కిలో వెండి ధర రూ.2,20,000గా ఉంది. చెన్నైలో మాత్రం కిలో వెండి ధర రూ.2,25,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండిని ఆభరణాల తయారీతో పాటు పెట్టుబడుల కోసం, పారిశ్రామిక అవసరాలకు కూడా ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డిమాండ్, సరఫరా, పెట్టుబడిదారుల కదలికలు వంటి అంశాలు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి.
బంగారం ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?
వరుసగా ధరలు తగ్గుతుండటంతో ఈ నెలాఖరులోగా బంగారం మరింత చౌక అవుతుందా అనే చర్చ మొదలైంది. అయితే, ధరలు కచ్చితంగా తగ్గుతాయని చెప్పలేం. అంతర్జాతీయంగా డాలర్ విలువలో మార్పులు, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాలు పసిడి ధరల దిశను ప్రభావితం చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం: బంగారం ధరలు తగ్గాయని కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక నగల దుకాణంలో తాజా రేటును నిర్ధారించుకోవాలి. ఇక్కడ పేర్కొన్న ధరలు శుక్రవారం ఉదయం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఇచ్చినవి. మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి రోజులోనే ధరలు మారవచ్చు.