Gold Silver Rate: పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల రెండో రోజూ కుప్పకూలిన పసిడి, వెండి
Gold Silver Rate: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్. రెండోరోజు కూడా బంగారం, వెండి ధరలు కుప్పకూలిపోయాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములపై రూ.1,700 తగ్గగా, వెండి భారీగా పడిపోయింది. మరి ఈ తగ్గుదలకు కారణమేంటి? ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?
వరుసగా రెండో రోజు కుప్పకూలిన పసిడి, వెండి
భారతీయులకు బంగారం అంటే ఎంతో ఇష్టం. పండగలు, పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు ఏవైనా పసిడి కొనుగోలుకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అందుకే ధరలు తగ్గినప్పుడు నగలు కొనాలనుకునేవారు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే కొంతకాలంగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములపై రూ.1,700 తగ్గగా, వెండి ధర కూడా దిగివచ్చింది. మరి నేడు పసిడి, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు ఎంతంటే?
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,700 తగ్గి రూ.1,44,380కు చేరింది. అదేవిధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములపై రూ.1,550 తగ్గి రూ.1,32,350గా నమోదైంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,270 తగ్గి రూ.1,08,290కు దిగివచ్చింది.
బంగారం ధరలతో పాటు వెండి కూడా చౌకగా మారింది. కిలో వెండి ధర మరో రూ.5,000 తగ్గి రూ.2.25 లక్షలకు చేరుకుంది. వరుసగా ధరలు పెరుగుతుండటంతో కొనుగోలును వాయిదా వేసినవారికి ఈ తగ్గుదల కొంత ఊరటనిచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే నగల కొనుగోలు చేసేవారు వీటికి అదనంగా 3 శాతం జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి కారణమేంటి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు దేశీయ బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికన్ డాలర్ విలువ బలపడటం బంగారం ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. సాధారణంగా డాలర్ బలపడినప్పుడు ఇతర కరెన్సీలు ఉపయోగించే కొనుగోలుదారులకు బంగారం ఖరీదైనదిగా మారుతుంది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డిమాండ్పై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది.
మరోవైపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, ద్రవ్యోల్బణ భయాలు కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తుంటారు. దీంతో కొన్ని సందర్భాల్లో ధరలు పెరుగుతాయి. అయితే డాలర్ బలపడటం, లాభాల స్వీకరణ వంటి అంశాలు ధరల పెరుగుదలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.
మళ్లీ బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా?
బంగారం ధరలు స్వల్పకాలంలో ఏ దిశగా కదులుతాయో చెప్పడం అంత సులభం కాదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, అమెరికా వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ వంటి అంశాలు రానున్న రోజుల్లో కీలకంగా మారనున్నాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో డాలర్ మరింత బలపడినా, పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణకు దిగినా ధరలపై ఒత్తిడి కొనసాగవచ్చు. అందువల్ల ప్రస్తుత తగ్గుదల తర్వాత బంగారం ధరలు తప్పనిసరిగా పెరుగుతాయని భావించకూడదు.
బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు రోజువారీ ధరలను పరిశీలించడంతో పాటు, తమ అవసరాలు, బడ్జెట్ను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఇక్కడ పేర్కొన్న ధరలు హైదరాబాద్కు సంబంధించినవి. నగల దుకాణాన్ని బట్టి తుది ధరలో కొంత వ్యత్యాసం ఉండవచ్చు.