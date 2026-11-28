Gold price Today: పెరిగినట్టే పెరిగి దిగొచ్చిన బంగారం..ఈరోజు ఎంత తగ్గిందంటే?
Gold price Today: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈరోజు ధరలు మీకు కాస్త ఊరటనిచ్చేలా ఉన్నాయి. రెండు రోజులుగా వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలకు ఇప్పుడు బ్రేక్ పడింది. తులం బంగారంపై ఏకంగా రూ.540 తగ్గింది.
మార్కెట్లో గందరగోళం
పెళ్లిళ్ల సీజన్లో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ధరల విషయంలో ప్రతిరోజూ కొత్త పరిణామాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఒకరోజు భారీగా పెరుగుతున్న పసిడి.. మరుసటి రోజే తగ్గుతూ మార్కెట్లో గందరగోళం సృష్టిస్తోంది. అయితే తాజాగా బంగారం కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించింది. గత రెండు రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు శనివారం తగ్గుముఖం పట్టాయి. వెండి ధరలు మాత్రం స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
రూ.1,27,860కు చేరిన బంగారం
ముందుగా బంగారం ధరల విషయానికి వస్తే.. నవంబర్ 28న 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములపై రూ.540 తగ్గింది. దీంతో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,27,860గా ఉంది. అంటే తులం బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి గత రోజుతో పోలిస్తే కొంత తక్కువ ధరకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇక ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,17,200 వద్ద కొనసాగుతోంది. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం నగలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఈ ధరలను గమనించవచ్చు. హైదరాబాద్తో పాటు వరంగల్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, కడప నగరాల్లోనూ ఇదే స్థాయిలో బంగారం ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
రూ.1,70,000 వద్ద వెండి
ఇక వెండి విషయానికి వస్తే.. బంగారంలా తగ్గుదల కనిపించలేదు. నవంబర్ 28న వెండి ధరలు ఎలాంటి మార్పు లేకుండా స్థిరంగా ఉన్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,70,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. అంటే వెండి కొనాలనుకునేవారికి గత రోజుతో పోలిస్తే ధరల్లో ఎలాంటి ఊరట లేదు. ఎలాంటి పెరుగుదల కూడా నమోదు కాలేదు.
పసిడి ప్రియులకు ఉపశమనం
మొత్తంగా చూస్తే.. ఇటీవల వరుస పెరుగుదలతో ఇబ్బందిపడిన బంగారం కొనుగోలుదారులకు తాజా తగ్గుదల కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తోంది. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం కదలికలు, డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ, దేశీయ డిమాండ్ వంటి అంశాలు రాబోయే రోజుల్లో ధరలను ప్రభావితం చేయవచ్చు. అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు ఆరోజు మార్కెట్ ధరతో పాటు జీఎస్టీ, తరుగు, మేకింగ్ ఛార్జీలను కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవడం మంచిది.