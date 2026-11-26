Gold price Today: ఇవాళ మళ్లీ పెరిగిన బంగారం...గ్రాము మీద ఎంత పెరిగిందో తెలుసా?
Gold price Today: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని సంతోషపడేలోపే...ఎంతోసేపు నిలవలేదు. నిన్న భారీగా పడిపోయిన పసిడి రేట్లు.. ఈవాళ ఒక్కరోజే మళ్లీ పెరిగాయి. దీంతో బంగారం కొనాలనుకునేవారికి మళ్లీ షాక్ తగిలింది.
బంగారం ధరలకు మళ్లీ రెక్కలు
బంగారం మార్కెట్లో ధరల హెచ్చుతగ్గులు కొనుగోలుదారులను అయోమయానికి గురిచేస్తున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా వరుస పతనంతో భారీగా దిగొచ్చిన పసిడి.. ఇప్పుడు మళ్లీ పైకి కదులుతోంది. ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయాలని ఎదురుచూసినవారికి తాజా పెరుగుదల నిరాశ కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, ఇతర శుభకార్యాల కోసం నగలు కొనాలనుకునేవారు మార్కెట్ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు.
ఇటీవల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. దీంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి రేట్లు గణనీయంగా తగ్గాయి. అయితే ధరలు పడిపోయిన స్థాయిల్లో కొనుగోళ్ల ఆసక్తి పెరగడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం తిరిగి కోలుకోవడం వంటి పరిణామాలు తాజా పెరుగుదలకు కారణమయ్యాయి. ఫలితంగా దేశీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా పైకి ఎగిశాయి.
హైదరాబాద్లో నేటి బంగారం ధరలు
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే.. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ఏకంగా రూ.2,610 పెరిగి రూ.1,25,890కి చేరింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.2,400 పెరిగి రూ.1,15,400 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా భారీగా పెరిగింది. 10 గ్రాములకు రూ.1,960 పెరిగి రూ.94,420గా నమోదైంది.
వరుసగా తగ్గుతూ వచ్చిన ధరలు ఇలా ఒక్కసారిగా పెరగడంతో కొనుగోలుదారులు మళ్లీ ఆలోచనలో పడ్డారు. ముఖ్యంగా గత కొన్ని రోజులుగా ధరలు మరింత తగ్గుతాయని వేచి చూసినవారికి తాజా పెరుగుదల ఊహించని పరిణామంగా మారింది.
ఇప్పుడు బంగారం కొనడం మంచిదేనా?
ప్రస్తుతం బంగారం కొనాలా? మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాలా? అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంది. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు వంటి అంశాలు పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. అందువల్ల ధరలు మళ్లీ తగ్గుతాయని లేదా పెరుగుతాయని కచ్చితంగా అంచనా వేయడం కష్టం.
అత్యవసరంగా ఆభరణాలు కొనాల్సినవారు ఒకేసారి మొత్తం కొనుగోలు చేయకుండా తమ బడ్జెట్కు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక జ్యువెలరీ షాపుల్లో ధరలు, తరుగు, మజూరీ, జీఎస్టీ వివరాలు కూడా తెలుసుకోవాలి.