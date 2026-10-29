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- Gold Silver Rates: హౌతీల దాడుల వేళ మార్కెట్లో గందరగోళం.. రూ.2లక్షలకు పడిపోతున్న వెండి
Gold Silver Rates: హౌతీల దాడుల వేళ మార్కెట్లో గందరగోళం.. రూ.2లక్షలకు పడిపోతున్న వెండి
Gold Silver Rates: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. రోజుకోలా మారుతున్న ధరలతో కొనుగోలుదారులు అయోమయంలో పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉండగా.. వెండి కిలోపై ఏకంగా రూ.5,000 తగ్గింది.
పాతాళానికి పడిపోతున్న వెండి
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు, హౌతీల దాడుల నేపథ్యంలో బులియన్ మార్కెట్లో అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉండగా, వెండి ధర మాత్రం కిలోపై రూ.5,000 తగ్గింది. నేటి 24, 22, 18 క్యారట్ల పసిడి ధరలు ఎంతంటే?
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలతో బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సౌదీ అరేబియాపై హౌతీల దాడులకు సంబంధించిన పరిణామాలు మార్కెట్లో ఆందోళనలను పెంచుతున్నాయి. దీంతో పసిడి ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయో, ఎప్పుడు తగ్గుతాయో అంచనా వేయడం కొనుగోలుదారులకు కష్టంగా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో నేడు బంగారం ధరలు స్థిరంగా కొనసాగగా, వెండి ధర మాత్రం భారీగా తగ్గింది.
హైదరాబాద్లో నేటి బంగారం ధరలు
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో నేడు బంగారం ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. 10 గ్రాముల 24 క్యారట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,43,950 వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే 10 గ్రాముల 22 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ.1,31,950గా ఉంది. ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 18 క్యారట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,07,960 వద్ద నమోదైంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ధరలు స్థిరంగా ఉండటం పసిడి కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం. అయితే, బంగారం కొనుగోలు చేసేవారు మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనించడంతో పాటు ఆభరణాలపై వర్తించే మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. నగలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో తుది బిల్లు బంగారం ప్రాథమిక ధర కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
వెండి కొనుగోలుదారులకు ఊరట
బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉండగా, వెండి ధర మాత్రం కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించింది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.5,000 తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,15,000 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఇటీవలి రోజుల్లో వెండి ధరల్లో కనిపించిన పెరుగుదలతో కొనుగోలు చేయాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ తగ్గుదల కొంత ఊరటనిచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, వెండి ధరలు కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, పారిశ్రామిక డిమాండ్, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు వంటి అంశాలపై ఆధారపడి మారుతుంటాయి.
పసిడి ధరలు మళ్లీ పెరుగుతాయా?
ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు బులియన్ మార్కెట్కు కీలక అంశంగా మారాయి. అంతర్జాతీయంగా డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, ముడి చమురు ధరలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు కూడా బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేయవచ్చు. ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే బంగారానికి సురక్షిత పెట్టుబడిగా డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో డాలర్ బలపడటం, లాభాల స్వీకరణ వంటి పరిణామాలు ధరలపై ఒత్తిడి పెంచవచ్చు.
అందువల్ల ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయని వెంటనే కొనుగోలు చేయడం లేదా తగ్గాయని మరింత తగ్గుతాయని వేచి చూడటం కంటే, తమ అవసరం, బడ్జెట్కు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. గమనించాల్సిన మరో విషయం ఏమిటంటే.. ఇక్కడ పేర్కొన్న ధరలు మార్పులకు లోనవుతాయి. కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక నగల దుకాణంలో తాజా ధరలను నిర్ధారించుకోవాలి.