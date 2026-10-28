Gold Silver Price: ఈ దీపావళికి బంగారం కొనగలమా? మూడో రోజు ఆకాశాన్నింటిన పసిడి
Gold Silver Price: బంగారం తగ్గితే కొనాలని ఎదురుచూస్తున్న వారికి మళ్లీ ధరల పెరుగుదల షాక్ ఇస్తోంది. వరుసగా మూడో రోజు కూడా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో భారీగా తగ్గి మళ్లీ ఎగబాకుతున్నాయి. దీపావళి ముందు నగలు కొనాలనుకునేవారిలో సందిగ్ధత నెలకొంది.
ఈ దీపావళికి బంగారం కొనగలమా?
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.660 పెరిగి రూ.1,43,950కు చేరింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రేటు రూ.600 పెరిగి రూ.1,31,950 వద్ద నమోదైంది. ఇక 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.390 పెరిగింది.
వరుసగా మూడో రోజు కూడా ధరలు పెరగడంతో కొనుగోలుదారులు మార్కెట్ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. పెళ్లిళ్లు, పండుగల కోసం నగలు కొనాలని భావిస్తున్నవారు ధరలు మళ్లీ తగ్గుతాయేమోనని ఎదురుచూస్తున్నారు.
యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి భారీ పతనం!
ఇటీవలి కాలంలో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గడం పసిడి మార్కెట్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ధరలు సుమారు 24 శాతం పడిపోయాయని అందుబాటులో ఉన్న వివరాలు సూచిస్తున్నాయి. ఇంతటి పతనం తర్వాత ధరలు మళ్లీ పెరుగుతుండటంతో మార్కెట్లో తదుపరి పరిణామాలపై ఆసక్తి నెలకొంది.
సాధారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు, డాలర్తో రూపాయి మారకపు విలువ, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ఇతర ఆస్తుల వైపు మళ్లించడం, లాభాల స్వీకరణ వంటి అంశాలు కూడా ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతాయి.
అయితే యుద్ధం వల్ల బంగారం ధరలు ఎప్పుడూ పెరుగుతాయని చెప్పలేం. అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై మార్కెట్ ఎలా స్పందిస్తుందనే దానిపై ధరల కదలికలు ఆధారపడి ఉంటాయి.
దీపావళి ముందు జ్యువెలరీ సంస్థలు ఎందుకు అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి?
బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గినప్పటికీ, పండుగ సీజన్లో కొనుగోళ్లు ఎలా ఉంటాయనే విషయంలో జ్యువెలరీ రంగం అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది. ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పుడు భారీగా బంగారం నిల్వ చేయడం వ్యాపారులకు రిస్క్గా మారుతుంది. ధరలు మరింత తగ్గితే ఇప్పటికే కొనుగోలు చేసిన స్టాక్ విలువ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే బంగారం ధరల కదలికలను గమనిస్తూ, అవసరానికి అనుగుణంగా నిల్వలు నిర్వహించడం వ్యాపారులకు కీలకంగా మారుతుంది.
వెండి ధర రూ.2.20 లక్షలకు చేరిక
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా కొనుగోలుదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. కిలో వెండి ధర రూ.2,20,000కు చేరింది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. అందువల్ల బంగారం, వెండి ధరలు ఒకేలా పెరుగుతాయని భావించకూడదు.
ఇప్పుడు బంగారం కొనడం మంచిదేనా?
బంగారం ధరలు వరుసగా మూడు రోజులుగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, ఇక్కడి నుంచి ధరలు ఏ దిశగా వెళ్తాయో కచ్చితంగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు. పండుగ లేదా పెళ్లి అవసరాల కోసం నగలు కొనాల్సినవారు స్వల్పకాలిక ధరల మార్పుల కోసం ఎదురుచూస్తూ కొనుగోలును వాయిదా వేయాలా అనే విషయాన్ని తమ అవసరాన్ని బట్టి నిర్ణయించుకోవాలి.