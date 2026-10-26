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- Gold Silver Price: దీపావళికి ముందే పసిడి షాక్.. తగ్గుదలకు బ్రేక్, మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధరలు!
Gold Silver Price: దీపావళికి ముందే పసిడి షాక్.. తగ్గుదలకు బ్రేక్, మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధరలు!
Gold Silver Price: కొద్ది రోజులుగా వరుసగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా మళ్లీ పెరిగాయి. దీంతో దీపావళి పండగకు నగలు కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వారికి ధరల పెరుగుదల ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇంతకీ ఇవాళ బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
పెరిగిన బంగారం ధరలు
బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని సంతోషిస్తున్న కొనుగోలుదారులకు మార్కెట్ మళ్లీ షాక్ ఇచ్చింది. ఇటీవల వరుసగా పతనమైన పసిడి ధరలు సోమవారం పెరుగుదల బాట పట్టాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.170 పెరిగి రూ.1,42,750కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.150 పెరిగి రూ.1,30,850 వద్ద కొనసాగుతోంది.
విజయవాడ, విశాఖపట్నం మార్కెట్లలోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. పండగకు ముందు ధరలు తగ్గుతాయని ఆశించిన వారికి తాజా పెరుగుదల కొంత నిరాశ కలిగిస్తోంది. అయితే, ఒక్కరోజు ధరల పెరుగుదలను బట్టి మార్కెట్ మళ్లీ భారీగా పెరుగుతుందని చెప్పలేం. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు, డాలర్ కదలికలు వంటి అంశాలు రాబోయే రోజుల్లో ధరలపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి ధరల్లో మాత్రం పెద్దగా మార్పు కనిపించడం లేదు. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2.20 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది. చెన్నైలోనూ కిలో వెండి ధర ఇదే స్థాయిలో ఉన్నట్లు అందిన వివరాలు సూచిస్తున్నాయి.
దీపావళి సమయంలో బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. పూజలు, బహుమతులు, ఆభరణాల కొనుగోళ్ల కోసం చాలామంది ఈ సమయంలో నగల దుకాణాలను ఆశ్రయిస్తారు. అందువల్ల ధరల్లో వచ్చే చిన్న మార్పు కూడా కొనుగోలుదారుల బడ్జెట్పై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా వెండి వస్తువులు, బంగారు నాణేలు కొనాలనుకునేవారు మార్కెట్ ధరలను పోల్చి చూసుకోవడం మంచిది.
బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమేంటి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి.. బంగారం ధరల కదలికల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకునే నిర్ణయాలు, ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువలో మార్పులు పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు మారినప్పుడల్లా పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడుల వ్యూహాలను మార్చుకోవచ్చు. దీంతో బంగారం ధరల్లో ఒడిదొడుకులు కనిపిస్తాయి.
నవంబర్లో జరగనున్న అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశంపై మార్కెట్ వర్గాలు దృష్టి సారించాయి. వడ్డీ రేట్లపై వెలువడే సంకేతాలను బట్టి అంతర్జాతీయ బంగారం ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే, వడ్డీ రేట్లపై నిర్ణయం ఏ విధంగా ఉంటుందో ముందుగానే కచ్చితంగా చెప్పలేం.
ఇప్పుడు బంగారం కొనాలా? వేచి చూడాలా?
దీపావళికి ముందు బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తమ అవసరం, బడ్జెట్ను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ధరలు మరింత తగ్గుతాయని భావించి కొనుగోలును వాయిదా వేస్తే, మళ్లీ పెరిగే అవకాశమూ ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఒక్కరోజు పెరుగుదలను చూసి తొందరపడి కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు.