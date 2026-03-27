Today Gold Rate: మార్కెట్లో వెండి ట్విస్ట్, పసిడి ప్రియులకు మాత్రం పండగే
Today Gold Rate: పసిడి, వెండి ధరలు ఊగిసలాడటంతో...కొనుగోలుదారులు తలలుపట్టుకుంటున్నారు. అటు కొనాలా వద్దా అని అయోమయంలో ఉన్నారు. ఓ వైపు తగ్గుతున్న ధరలు, మరోసారి కుప్పకూలిపోతున్నాయి. కానీ ఈసారి వెండి పెద్ద షాకిచ్చింది.
రోజుకో మార్పుతో గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు ఇటీవలి రోజుల్లో భారీ అనిశ్చితి నెలకొంది. రోజుకో మార్పుతో గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు మారుతుండటంతో పెట్టుబడిదారులు, కొనుగోలుదారులు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆల్ టైమ్ హై స్థాయిలతో పోలిస్తే ధరలు గణనీయంగా పడిపోవడం ఒకవైపు ఆశ కలిగిస్తుండగా, మరోవైపు మళ్లీ పెరుగుతాయేమో అన్న ఆందోళన కూడా కనిపిస్తోంది.
ఊహించని విధంగా భారీగా తగ్గిన వెండి
ఈసారి వెండి ధర ఊహించని విధంగా భారీగా తగ్గింది. కేజీ సిల్వర్పై రూ.15 వేలు తగ్గి రూ.2.45లక్షలకు చేరింది. అటు బంగారం ధరలు ఇవాళ స్వల్పంగా పెరిగాయి.24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేటు రూ.160 పెరిగి రూ.1,44,710కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.150 పెరిగి రూ.1,32,650 పలుకుతోంది.
బంగారంపై మూడు నెలల్లో రూ.30వేలు తగ్గుదల
జనవరి 29న బంగారం ధరలు గరిష్ట స్థాయిని చేరాయి. ఆ సమయంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,78,000 పైగా ఉండగా, ప్రస్తుతం అది రూ.1,40,000కు పడిపోయింది. అంటే దాదాపు రూ.30వేలకు పైగా తగ్గుదల నమోదైంది. అలాగే 22 క్యారట్ బంగారం కూడా రూ.1,63,000 స్థాయి నుంచి రూ.1,28,000 వరకు పడిపోయింది. ఇక వెండి విషయంలో అయితే పెద్ద మార్పు కనిపిస్తోంది. జనవరిలో కిలో వెండి రూ.4.25,000 వరకు చేరగా, ఇప్పుడు అది రూ.2.45లక్షల వద్ద ఉంది. అంటే దాదాపు రూ.1,80,000 మేర పతనం.
అస్థిరంగా మార్కెట్లు
ప్రస్తుతం ధరలు గణనీయంగా తగ్గినప్పటికీ, మార్కెట్ ఇంకా అస్థిరంగానే ఉంది.పెళ్లిళ్ల కోసం బంగారం కొనాల్సిన వారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం కావచ్చు. అయితే పెట్టుబడిదారులు మాత్రం కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది. మార్కెట్ ట్రెండ్స్ను గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం అవసరం.