Gold Price: పసిడి ప్రియులకు ఊరట..దసరా వేళ గుడ్ న్యూస్..భారీగా దిగొస్తున్న బంగారం
Gold Price: దసరా షాపింగ్కు రెడీ అవుతున్నారా? బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? వరుసగా కదిలిన గోల్డ్ రేట్లకు ఇప్పుడు కాస్త బ్రేక్ పడింది. మరి హైదరాబాద్ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పసిడి, వెండి ధరలు ఎంతున్నాయి? ఈ ధరలు కొనుగోలుదారులకు అనుకూలమేనా? చూద్దాం.
పాతాళంలోనే పసిడి
బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇవాళ్టి మార్కెట్ నుంచి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. గత కొంతకాలంగా భారీగా కదిలిన పసిడి ధరలు ప్రస్తుతం స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో పండుగ సీజన్లో బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి మార్కెట్ను గమనించేందుకు మరో అవకాశం లభించింది. అక్టోబర్ 8, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరల్లో పెద్దగా మార్పు కనిపించలేదు. హైదరాబాద్తో పాటు వరంగల్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, కడప నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే రేట్లు కొనసాగుతున్నాయి.
రూ.1,49,570 వద్ద బంగారం ధర
ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం గ్రాము ధర రూ.14,957గా ఉంది. అంటే 10 గ్రాముల పసిడి కొనాలంటే రూ.1,49,570 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము రూ.13,710గా పలుకుతోంది. 10 గ్రాములకు దీని ధర రూ.1,37,100గా ఉంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం విషయానికి వస్తే.. గ్రాము రూ.11,218గా నమోదైంది. 10 గ్రాముల ధర రూ.1,12,180 వద్ద కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లోనూ ఇదే ధరలు ఉన్నాయి.
గత కొన్ని రోజులుగా స్థిరంగా వెండి
ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరల్లో కనిపించిన వేగం కొంత తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న ఆర్థిక పరిణామాలు, పెట్టుబడిదారుల వైఖరిలో మార్పులు వంటి అంశాలు బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇక వెండి విషయానికి వస్తే.. అక్టోబర్ 8న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,45,000 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, కడప నగరాల్లోనూ ఇదే రేట్లు ఉన్నాయి.
బిల్లు చెక్ చేయాలి
మొత్తంగా చూస్తే.. పసిడి, వెండి ధరల్లో ఇవాళ పెద్దగా కదలిక లేకపోవడంతో కొనుగోలుదారులకు మార్కెట్ను అంచనా వేసే అవకాశం దొరికింది. ముఖ్యంగా దసరా, దీపావళి సందర్భంగా బంగారం కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నవారు రోజువారీ ధరలను గమనించడం మంచిది. అయితే ఇక్కడ మరో విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. మార్కెట్లో చెప్పే బంగారం ధరకు ఆభరణాల మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ వంటి అదనపు ఖర్చులు కలవొచ్చు. కాబట్టి నగలు కొనేటప్పుడు కేవలం పసిడి రేటును మాత్రమే కాకుండా.. మొత్తం బిల్లును పరిశీలించడం ముఖ్యం.