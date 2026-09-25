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- Gold Price Hike: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? మళ్లీ పెరిగిన పసిడి ధరలు..హైదరాబాద్ లో రేట్లు ఇవే
Gold Price Hike: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? మళ్లీ పెరిగిన పసిడి ధరలు..హైదరాబాద్ లో రేట్లు ఇవే
Gold Price Hike: బంగారం ధరల్లో మళ్లీ స్వల్ప పెరుగుదల నమోదైంది. నిన్న ధరలు తగ్గి కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిచ్చిన పసిడి.. ఇవాళ ఎగబాకింది. అయితే పెరుగుదల పెద్దగా లేకపోయినా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అనిశ్చితి కారణంగా బంగారం ధరలపై మరోసారి ఆసక్తి పెరిగింది.
పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు
ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన పెంచుతున్నాయి. ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని ముగించే ప్రతిపాదనను అమెరికా సెనెట్ తిరస్కరించడం కూడా పరిస్థితులను మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చింది. అంతర్జాతీయంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు దృష్టి పెడతారు. ఇందులో భాగంగానే బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కనిపిస్తున్న కదలికలకు కూడా ఇదొక కారణంగా చెబుతున్నారు.
రూ.1,52,840కి చేరిన పసిడి
ఇక హైదరాబాద్ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే.. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర స్వల్పంగా పెరిగింది. 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.160 పెరిగి రూ.1,52,840కి చేరింది. అంటే నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే ఇవాళ బంగారం కొనుగోలుకు కొంత అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా పెరిగింది. 10 గ్రాముల ధర రూ.150 ఎగబాకి రూ.1,40,100 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.120 మేర పెరిగినట్లు మార్కెట్ ధరలు సూచిస్తున్నాయి. వెండి విషయానికి వస్తే.. కిలో ధర ప్రస్తుతం సుమారు రూ.2.55 లక్షల స్థాయిలో కొనసాగుతోంది. వెండి ధరలో మాత్రం ఈరోజు చెప్పుకోదగ్గ మార్పు కనిపించలేదు.
మార్కెట్లు గమనించాలి
గురువారం మార్కెట్ ముగిసిన ధరలతో పోలిస్తే.. 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.160, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.150, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.120 చొప్పున పెరిగాయి. మొత్తంగా చూస్తే ఇది స్వల్ప పెరుగుదలే. కానీ అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో పసిడి ధరలు ఎలా కదులుతాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
అయితే బంగారం ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు వంటి అనేక అంశాలపై ఆధారపడి మారుతుంటాయి. కాబట్టి ఇవాళ కనిపించిన పెరుగుదల ఆధారంగా వచ్చే వారం ధరల దిశను కచ్చితంగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు.