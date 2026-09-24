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- Investment Schemes : రూ.5 లక్షలు పెడితే రూ.10 లక్షలు రిటర్న్.. మీ డబ్బును డబుల్ చేసే సూపర్ స్కీమ్స్!
Investment Schemes : రూ.5 లక్షలు పెడితే రూ.10 లక్షలు రిటర్న్.. మీ డబ్బును డబుల్ చేసే సూపర్ స్కీమ్స్!
మీ దగ్గర ఉన్న ₹5 లక్షలను ₹10 లక్షలుగా మార్చే రెండు బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఇవే. కిసాన్ వికాస్ పత్రలో డబ్బులు ఎప్పుడు డబుల్ అవుతాయి? మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎంత రిటర్న్స్ రావాలి? ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
₹5 లక్షలు ₹10 లక్షలు ఎలా అవుతాయి?
మన చేతిలో ఉన్న ₹5 లక్షలను ₹10 లక్షలు చేయాలంటే, మనం పెట్టే పెట్టుబడిపై వచ్చే వడ్డీ లేదా గ్రోత్ చాలా ముఖ్యం. కానీ అన్ని స్కీమ్స్లోనూ డబ్బు ఒకే స్పీడ్తో డబుల్ అవ్వదు. దీనికి రెండు వేర్వేరు ఉదాహరణలు చూద్దాం.
మొదటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలుచేస్తున్న కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP) స్కీమ్. ఇందులో మనం పెట్టిన డబ్బు, అప్పటి వడ్డీ రేటు ప్రకారం ఒక నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిలో కచ్చితంగా డబుల్ అవుతుంది.
రెండోది ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఇందులో కూడా ₹5 లక్షలు ₹10 లక్షలు అవ్వొచ్చు. కానీ అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో మనం ముందుగానే కచ్చితంగా చెప్పలేం. మార్కెట్ పనితీరును బట్టి రిటర్న్స్ మారుతూ ఉంటాయి. ఈ రెండు పద్ధతుల్లో ₹5 లక్షలను ₹10 లక్షలు చేసే టార్గెట్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
KVP స్కీమ్.. రూ.5 లక్షలు పెడితే రూ.10 లక్షలు పక్కా
భారత ప్రభుత్వం, పోస్టాఫీసులు నిర్వహించే కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP) అనేది చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకం. ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టడం చాలా సులభం… ప్రస్తుతం KVPలో 7.5% వడ్డీ ఇస్తున్నారు. ఈ వడ్డీ రేటుతో మనం పెట్టిన డబ్బు 115 నెలల్లో, అంటే 9 ఏళ్ల 7 నెలల్లో డబుల్ అవుతుంది.
అంటే:
₹1 లక్ష → ₹2 లక్షలు
₹5 లక్షలు → ₹10 లక్షలు
₹10 లక్షలు → ₹20 లక్షలు
ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. ₹5 లక్షలు పెట్టగానే వెంటనే ₹10 లక్షలు రావు. 115 నెలలు పూర్తయ్యే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి.
KVPలో కనీసం ₹1,000 నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. గరిష్ట పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు. పోస్టాఫీసులో కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. మెచ్యూరిటీ కంటే ముందే డబ్బులు తీసుకోవాలంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి KVPలో "₹5 లక్షలు ఎప్పుడు ₹10 లక్షలు అవుతాయి?" అనే లెక్క చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది.
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ – ₹5 లక్షలు ఎప్పుడు ₹10 లక్షలు అవుతాయి?
KVPలో ₹5 లక్షలు ఎప్పుడు ₹10 లక్షలు అవుతాయో మనకు కచ్చితంగా తెలుసు. కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఈ లెక్క అలా ఉండదు! ఉదాహరణకు ₹5 లక్షలను ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేశామనుకుందాం.
అంచనా కోసం సగటున ఏడాదికి
8% గ్రోత్ వస్తే - సుమారు 9 ఏళ్లలో ₹10 లక్షలు
10% గ్రోత్ వస్తే - సుమారు 7.3 ఏళ్లలో ₹10 లక్షలు
12% గ్రోత్ వస్తే - సుమారు 6.1 ఏళ్లలో ₹10 లక్షలు
15% గ్రోత్ వస్తే - సుమారు 4.9 ఏళ్లలో ₹10 లక్షలు
ఇక్కడే అసలు తేడా ఉంది. రిటర్న్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ₹5 లక్షలు ₹10 లక్షలు అయ్యే టైమ్ తగ్గుతుంది. కానీ పైన చెప్పినవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. ఏడాదికి 8%, 10%, 12% లేదా 15% రిటర్న్స్ కచ్చితంగా వస్తాయని ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ గ్యారెంటీ ఇవ్వదు.
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మార్కెట్ రిస్క్కు లోబడి ఉంటాయి. మార్కెట్ పడిపోతే మన పెట్టుబడి విలువ కూడా తగ్గొచ్చు. గతంలో వచ్చిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్తులోనూ వస్తాయని గ్యారెంటీ లేదు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు, ఆ స్కీమ్ రిస్క్, ఖర్చులు, దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ చదివి పెట్టుబడి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
మరో ముఖ్యమైన విషయం
₹10 లక్షలు అనేది మన పెట్టుబడికి వచ్చే మొత్తం మెచ్యూరిటీ వాల్యూ లేదా అంచనా వాల్యూ మాత్రమే. ట్యాక్స్ కట్ అయ్యాక చేతికి వచ్చే డబ్బు కచ్చితంగా ₹10 లక్షలే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. KVPకి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి వర్తించే ట్యాక్స్ రూల్స్ వేర్వేరుగా ఉంటాయి.
అందుకే ₹5 లక్షలు పెడితే ₹10 లక్షలు వస్తాయి కదా అని గుడ్డిగా ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు. ఆ డబ్బును ఎన్ని రోజులు ఉంచగలం, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను తట్టుకోగలమా, ట్యాక్స్ రూల్స్ ఏంటి అనేవి కూడా చూసుకోవాలి.