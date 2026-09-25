GST On UPI Payments: యూపీఐ పేమెంట్స్పై 18% జీఎస్టీ? రూ. 2000 దాటితే కొత్త రూల్స్
UPI Payments: సామాన్య వినియోగదారులు రోజూ జరిపే యూపీఐ లావాదేవీలపై 18% జీఎస్టీ విధించబోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ స్పష్టత ఇచ్చింది. ఆ వివరాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
UPI పేమెంట్స్ లో కీలక మార్పులు
టీ కొట్టు దగ్గర రూ. 10 స్కాన్ చేయడం దగ్గర్నుంచి పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్లో వేలల్లో పేమెంట్స్ చేయడం వరకు ఈ రోజుల్లో మనందరికీ యూపీఐ అలవాటుగా మారిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ యూపీఐ పేమెంట్స్ రూల్స్లో ఒక పెద్ద మార్పు రాబోతోంది. పేమెంట్ అగ్రిగేటర్లు వ్యాపారుల నుంచి వసూలు చేసే ఫీజుపై 18% జీఎస్టీ (గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టాక్స్) విధించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. రాబోయే జీఎస్టీ కౌన్సిల్ భేటీలో ఈ ప్రతిపాదనపై కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
ఎండీఆర్ అంటే ఏమిటి? ఎవరిపై ఈ భారం?
యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్లపై విధించే మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ పైన జీఎస్టీ పడుతుందా లేదా అనే దానిపై త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది. సేవలకు సంబంధించిన ఛార్జీలపై జీఎస్టీ వర్తిస్తుందనీ, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అధ్యక్షతన రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రులతో కూడిన జీఎస్టీ కౌన్సిల్ దీనిపై నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రజల సంక్షేమం దృష్ట్యా వ్యాపారులపై పడే ఈ ఫీజుపై 18% జీఎస్టీ అంశాన్ని కౌన్సిల్ పరిశీలిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. గతంలో ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం విషయంలో కూడా ఇలాంటి నిర్ణయమే తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
అక్టోబర్ 7న జీఎస్టీ కౌన్సిల్ భేటీ
జీఎస్టీ కౌన్సిల్ తదుపరి సమావేశం అక్టోబర్ 7న జరగనుంది. ఈ మీటింగ్లో ప్రాసెస్ సరళీకరణ, సింప్లిఫికేషన్పై ప్రధానంగా దృష్టి పెడతారని తెలుస్తోంది. యూపీఐ ఎండీఆర్ పై జీఎస్టీ అంశం ప్రస్తుతానికి అజెండాలో నేరుగా లేకపోయినప్పటికీ, కౌన్సిల్ దీనిపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం యూపీఐ ఎండీఆర్ పై అమలు తేదీని వాయిదా వేసే ఆలోచనలో లేదు. అక్టోబర్ 15 నుంచి కేటాయించిన రూల్స్ అమలులోకి రానున్నాయి. యూపీఐ వ్యవస్థను సరిగ్గా నిర్వహించడానికి అయ్యే ఖర్చును ఈ ఎండీఆర్ ఛార్జీలు పూర్తిగా భర్తీ చేయలేవని ప్రభుత్వం సమర్థించుకుంటోంది.
అక్టోబర్ 15 నుంచి రూ. 2000 దాటితే 0.4% ఎండీఆర్
వ్యాపారులకు చేసే ₹2000 కంటే ఎక్కువ విలువైన యూపీఐ చెల్లింపులపై 0.4% ఎండీఆర్ ను అక్టోబర్ 15 నుంచి వర్తింపజేయనున్నారు. అలాగే ₹75,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చేసే పేమెంట్స్పై ఈ ఛార్జీలు గరిష్ఠంగా ₹300 మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. సాధారణ వ్యక్తుల మధ్య జరిగే పర్సన్-టు-పర్సన్ ట్రాన్సాక్షన్లకు, చిన్న చిన్న అమౌంట్ పేమెంట్లకు ఎలాంటి ఫీజు ఉండదు. ఎండీఆర్ అనేది వ్యాపారులు భరించాల్సిన బ్యాక్-ఎండ్ ఫీజు. సెటిల్మెంట్ సమయంలో బ్యాంకులు ఆటోమేటిక్గా ఈ మొత్తాన్ని కట్ చేసుకుంటాయి.
18% జీఎస్టీ లెక్కింపు ఎలా ఉంటుంది?
చాలామందికి వచ్చే మెయిన్ డౌట్ ఏంటంటే.. ఈ 18% జీఎస్టీ అనేది మనం చేసే మొత్తం పేమెంట్ మీద పడుతుందా అని. అసలు కాదు.. 18% జీఎస్టీ అనేది ₹2000 దాటిన పూర్తి అమౌంట్ మీద పడదు. కేవలం ఎండీఆర్ అమౌంట్ మీద మాత్రమే పడుతుంది. ఒక ఉదాహరణ గమనిస్తే..
• ఒక కస్టమర్ షాప్లో ₹10,000 యూపీఐ పేమెంట్ చేశారనుకుందాం.
• 0.4% ఎండీఆర్ ఛార్జ్ లెక్కన వ్యాపారి నుంచి ₹40 ఎండీఆర్ కట్ అవుతుంది.
• ఆ కట్ అయిన ₹40 ఎండీఆర్ పై 18% జీఎస్టీ పడుతుంది. అంటే ₹7.20 జీఎస్టీ అవుతుంది.
• దీనితో వ్యాపారికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చు ₹47.20 అవుతుంది.