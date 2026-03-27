Gold Price: బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి.? అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా.?
Gold Price: కొన్ని నెలలుగా వరుసగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు ఇటీవల ఒక్కసారిగా తగ్గాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్–ఇజ్రాయెల్–అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న సమయంలో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
వారం రోజుల్లో రూ. 13 వేలకిపైగా
గత వారంలోనే 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 13,700 వరకు తగ్గింది. ఇదే సమయంలో వెండి ధర కూడా గణనీయంగా పడిపోయింది. అయితే ఈ పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడింది? మార్కెట్లో బంగారం ఎందుకు ఎక్కువగా అమ్ముడవుతోంది? ఇప్పుడు ముఖ్య కారణాలు ఏమిటో చూద్దాం.
అమెరికాలో అధిక వడ్డీ రేట్లు ప్రభావం
బంగారం ధరలు పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు ఇంకా కొంతకాలం అధికంగానే ఉండవచ్చని సంకేతాలు ఇచ్చింది. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బాండ్లు, డాలర్ ఆధారిత పెట్టుబడులు వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతారు. ఇవి తక్కువ సమయంలో మంచి లాభాలు ఇవ్వగలవు. దీంతో బంగారంపై డిమాండ్ తగ్గి ధరలు పడిపోతాయి.
డాలర్ బలపడటం
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం వ్యాపారం ప్రధానంగా అమెరికన్ డాలర్లోనే జరుగుతుంది. డాలర్ బలపడితే ఇతర దేశాల కరెన్సీలతో కొనుగోలు చేసే వారికి బంగారం ఖరీదుగా అనిపిస్తుంది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనుగోలు తగ్గుతుంది. డిమాండ్ తగ్గడం వల్ల సహజంగానే బంగారం ధరలపై ప్రభావం పడుతుంది.
చైనా నిర్ణయం మార్కెట్పై ప్రభావం
ప్రపంచంలో బంగారం కొనుగోలు ఎక్కువగా చేసే దేశాల్లో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. అయితే ఇటీవల పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా బంగారం కొనుగోలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. చైనా వంటి పెద్ద కొనుగోలుదారు మార్కెట్ నుంచి కొంతకాలం వెనక్కి తగ్గితే ప్రపంచ మార్కెట్లో ప్రతికూల ప్రభావం కనిపిస్తుంది. దీంతో పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం ప్రారంభించారు.
లాభాలు తీసుకునేందుకు పెట్టుబడిదారుల అమ్మకాలు
కొన్ని నెలలుగా బంగారం ధరలు నిరంతరం పెరుగుతూ వచ్చాయి. దీనివల్ల చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు మంచి లాభాలు పొందారు. ఇప్పుడు మార్కెట్లో అనిశ్చితి పెరగడంతో వారు లాభాలను సురక్షితం చేసుకోవడానికి బంగారం అమ్మడం ప్రారంభించారు. ఈ ప్రక్రియను “ప్రాఫిట్ బుకింగ్” అంటారు. పెద్ద మొత్తంలో అమ్మకాలు జరగడం వల్ల ధరలు మరింత వేగంగా పడిపోయాయి.
బంగారం అమ్ముతున్న వారు ఎవరు?
ప్రస్తుతం బంగారం మార్కెట్లో సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరు తమ పెట్టుబడులను మార్చుకుని త్వరగా లాభం వచ్చే ఇతర ఆస్తుల్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. అదే సమయంలో గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ETF) నుంచి కూడా డబ్బులు బయటకు వస్తున్నాయి. అంటే చిన్న పెట్టుబడిదారులు, పెద్ద పెట్టుబడిదారులు ఇద్దరూ బంగారంలో పెట్టుబడులను తగ్గిస్తున్నారు. అలాగే అప్పు తీసుకుని పెట్టుబడి పెట్టిన లెవరేజ్ ట్రేడర్లు నష్టాన్ని తగ్గించుకునేందుకు త్వరగా తమ పెట్టుబడులను విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి ధరలు మరింతగా తగ్గుతున్నాయి.