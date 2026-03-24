Mini AC: కిర్రాక్ ఆఫర్.. రూ. 2 వేలకే ఏసీ. ఈ సమ్మర్లో కూల్ కూల్గా
Mini AC: ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది కూలర్స్, ఏసీలను వాడడం మొదలు పెడుతున్నారు. అయితే ఏసీలు కొనుగోలు చేయాలంటే కనీసం రూ. 30 వేలపైమాటే అయితే అమెజాన్లో తక్కువ ధరలో ఓ మినీ ఏసీ అందుబాటులో ఉంది.
మినీ ఏసీ ఎయిర్ కూలర్ డీ1
వేసవి వేడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చిన్న గదుల్లో చల్లని గాలి కోసం చాలా మంది పెద్ద ఏసీలకు బదులుగా చిన్న పరికరాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాంటి అవసరాల కోసమే మినీ ఏసీ ఎయిర్ కూలర్ (Mini AC Air Cooler D1)ని రూపొందించారు. ఇది చిన్న సైజులో ఉండటంతో ఎక్కడైనా సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఇంటి గది, ఆఫీస్ టేబుల్, స్టడీ టేబుల్ వంటి చిన్న ప్రదేశాల్లో వ్యక్తిగతంగా చల్లదనం పొందడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ధర విషయానికొస్తే ఈ మినీ ఏసీ అసలు ధర రూ. 4999కాగా ప్రస్తుతం అమెజాన్లో 50 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 2498కి లభిస్తోంది. పలు బ్యాంకులకు చెందిన క్రెడిట్ కార్డులతో కొనుగోలు చేస్తే రూ. 370 వరకు డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు.
డెస్క్ ఫ్యాన్గా కూడా ఉపయోగం
ఈ మినీ కూలర్ను హ్యాండ్ హెల్డ్ ఫ్యాన్ గా కూడా, డెస్క్టాప్ ఫ్యాన్ గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. పవర్కు కనెక్ట్ చేస్తే ఇది స్థిరంగా పని చేస్తుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఒక బేస్ ఉంటుంది. ఆ బేస్పై ఉంచితే ఇది సాధారణ టేబుల్ ఫ్యాన్లా మారుతుంది. చేతిలో పట్టుకుని కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
సులభంగా ఉపయోగించే కూలింగ్ సిస్టమ్
ఈ పరికరం నుంచి వచ్చే చల్లని గాలి గంటల పాటు పనిచేసి శరీరానికి చల్లదనం ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయంలో ఉపయోగిస్తే నిద్రకు కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే సాఫ్ట్ నైట్ లైట్ వల్ల రాత్రి సమయంలో కూడా సౌకర్యంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. చిన్నది, తేలికగా ఉండటం వల్ల బెడ్ పక్కన పెట్టుకోవడానికి కూడా అనువుగా ఉంటుంది.
మూడు రకాల పవర్ సప్లై
ఈ మినీ ఎయిర్ కూలర్కు మూడు రకాల పవర్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ల్యాప్టాప్ USB పోర్ట్, మొబైల్ పవర్ బ్యాంక్, ఇతర USB పవర్ సోర్స్ లతో పనిచేస్తుంది. ఇలా ఎక్కడైనా USB కనెక్షన్ ఉంటే ఈ కూలర్ను సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు. ప్రయాణాల్లో కూడా తీసుకెళ్లడం సులభం.
తక్కువ పవర్తో చల్లని గాలి
ఈ పరికరం సహజ నీటి ఆవిరి ద్వారా చల్లని గాలిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అందువల్ల గాలి ఎక్కువగా ఎండిపోకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఇది తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో పనిచేస్తుంది. చిన్న గదుల్లో లేదా వ్యక్తిగతంగా చల్లదనం కోసం ఇది మంచి ఎంపికగా భావించవచ్చు.
డిజైన్, పరిమాణం, ఇతర వివరాలు
ఈ మినీ కూలర్ డిజైన్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. చిన్న ప్రదేశాల్లో సులభంగా పెట్టుకోవచ్చు.
* పరిమాణం: 20 x 15 x 7 సెంటీమీటర్లు
* బరువు: సుమారు 400 గ్రాములు
చిన్న సైజు, తేలిక బరువు, పోర్టబుల్ డిజైన్ కారణంగా ఇది ఎక్కడైనా తీసుకెళ్లడం సులభం. రోజువారీగా వ్యక్తిగతంగా చల్లని గాలి కోసం ఉపయోగించడానికి ఇది మంచి ఎంపికగా భావించవచ్చు.
గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలను ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. ఈ ప్రొడక్ట్ను కొనుగోలు చేసే ముందు రివ్యూస్ చూసి లేదా నేరుగా ఏదైనా షాప్లో ప్రొడక్ట్ను చెక్ చేసి తీసుకోవడం మంచిది.