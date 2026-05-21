EPFO: ఆ రోజు రానే వచ్చేస్తోంది.. UPI ద్వారా PF డబ్బులు విత్డ్రా, ఎప్పటి నుంచంటే.?
EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) తన సభ్యులకు మరింత సులభమైన సేవలు అందించేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. త్వరలోనే UPI ద్వారా PF డబ్బులను నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలోకి విత్డ్రా చేసుకునే సదుపాయం అందుబాటులోకి రానుంది.
PF విత్డ్రా ప్రక్రియలో భారీ మార్పులు
ప్రస్తుతం PF డబ్బులు తీసుకోవాలంటే సభ్యులు ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్ ద్వారా క్లెయిమ్ దాఖలు చేయాలి. అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించి, ఆమోద ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు కొన్ని రోజులు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. అయితే కొత్త UPI వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రక్రియ చాలా సులభం కానుంది. సభ్యులు తమ PF ఖాతాలో ఉన్న అర్హత గల మొత్తాన్ని నేరుగా UPI ద్వారా బ్యాంక్ ఖాతాకు బదిలీ చేసుకునే అవకాశం పొందనున్నారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థకు సంబంధించిన పరీక్షలను EPFO విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో PF డబ్బులు పొందేందుకు రోజులు తరబడి ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేకుండా, మొబైల్ ఫోన్లో కొన్ని క్లిక్లతోనే డబ్బులు పొందే అవకాశం కలగనుంది.
కేంద్ర కార్మిక మంత్రి వెల్లడించిన వివరాలు
ఈ విషయాన్ని కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఇటీవల వెల్లడించారు. ఆయన ప్రకారం, UPI ఆధారిత PF విత్డ్రా సదుపాయానికి సంబంధించిన పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం సాంకేతిక అంశాలపై తుది పనులు జరుగుతున్నాయి. అన్ని అనుకున్నట్లుగా జరిగితే, మరికొన్ని రోజుల్లోనే EPFO సభ్యులు తమ మొబైల్ ఫోన్లో కొన్ని ట్యాప్లతో PF డబ్బులను విత్డ్రా చేసుకునే వీలుంటుంది.
UPI ద్వారా PF డబ్బులు ఎలా పొందవచ్చు?
ప్రతిపాదిత విధానం ప్రకారం PF ఖాతాలోని మొత్తం మొత్తాన్ని కాకుండా, నిబంధనలకు అనుగుణంగా విత్డ్రా చేయడానికి అనుమతించిన భాగాన్ని మాత్రమే సభ్యులు తీసుకోగలరు. ఈ ప్రక్రియలో UPIతో లింక్ అయిన బ్యాంక్ ఖాతా అవసరం ఉంటుంది. సభ్యుడు UPI PIN ద్వారా లావాదేవీని ధృవీకరించాల్సి ఉంటుంది. డబ్బులు నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతాయి. తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని డిజిటల్ చెల్లింపులు లేదా ATM ద్వారా నగదుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది PF డబ్బులు పొందే ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేయనుంది.
7 కోట్లకు పైగా సభ్యులకు ప్రయోజనం
దేశవ్యాప్తంగా EPFOలో 7 కోట్లకు పైగా సభ్యులు ఉన్నారు. వీరందరికీ ఈ కొత్త సదుపాయం ఉపయోగపడనుంది. ముఖ్యంగా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బుల అవసరం వచ్చినప్పుడు PF నిధులను త్వరగా పొందడం పెద్ద ఉపశమనం కలిగించనుంది. ప్రస్తుతం EPFO ఈ సేవను సజావుగా అమలు చేయడానికి అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్ సంబంధిత సమస్యలను పరిష్కరించే పనిలో ఉంది.
వాట్సాప్లో కూడా EPFO సేవలు
సభ్యుల సౌకర్యం కోసం EPFO మరో కీలక అడుగు వేస్తోంది. రిపోర్టుల ప్రకారం, జూన్ నెల నుంచి వాట్సాప్ ద్వారా కూడా కొన్ని సేవలను అందించే ప్రణాళికలో ఉంది. ఈ సేవల ద్వారా సభ్యులు PF బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు, గత ఐదు లావాదేవీల వివరాలు చూడవచ్చు, ఖాతా సమాచారం సులభంగా పొందవచ్చు. డిజిటల్ సేవలను విస్తరించడంలో భాగంగా EPFO తీసుకొస్తున్న ఈ కొత్త మార్పులు ఉద్యోగులకు మరింత వేగవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన సేవలను అందించనున్నాయి.