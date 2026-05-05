EPFO: పీఎఫ్ అకౌంట్ మర్చిపోయారా? ఇక టెన్షన్ వద్దు.. కొత్త పోర్టల్ వచ్చేస్తోంది !
EPFO E Praapti Portal: పాత, ఇనాక్టివ్ పీఎఫ్ ఖాతాలను గుర్తించి, వాటిని ప్రస్తుత UAN నంబర్తో లింక్ చేసేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ 'E-Praapti' పోర్టల్ను లాంచ్ చేస్తోంది. దీనివల్ల పీఎఫ్ క్లెయిమ్లు మరింత సులభం కానున్నాయి.
ఆధార్ ఉంటే చాలు.. ఆగిపోయిన పీఎఫ్ డబ్బులు మీ అకౌంట్లోకి వస్తాయి!
చాలామంది ఉద్యోగాలు మారినప్పుడు పాత కంపెనీకి సంబంధించిన పీఎఫ్ వివరాలను మర్చిపోతుంటారు. అలాంటప్పుడు ఆ డబ్బులు ఏమయ్యాయో తెలియక, వాటిని ఎలా తీసుకోవాలో అర్థం కాక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి వారందరికీ గుడ్ న్యూస్ చెబుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సూపర్ అప్డేట్ ఇచ్చింది. అదే ఈ-ప్రాప్తి (E-Praapti) పోర్టల్.
కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ కొత్త పోర్టల్ వివరాలను వెల్లడించారు. దీని వల్ల లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు లబ్ధి చేకూరనుంది. అసలు ఈ పోర్టల్ ఎలా పనిచేస్తుంది? దీనివల్ల మీకు కలిగే లాభాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అసలు ఈపీఎఫ్ఓ'ఈ-ప్రాప్తి' అంటే ఏంటి?
ఈ పోర్టల్ పూర్తి పేరు "ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆధార్-బేస్డ్ యాక్సెస్ పోర్టల్ ఫర్ ట్రాకింగ్ ఇనోపరేటివ్ అకౌంట్స్" (ఈ-ప్రాప్తి). సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీ పాత పీఎఫ్ అకౌంట్లు ఏవైనా ఇనాక్టివ్గా ఉంటే, వాటిని వెతికి పట్టుకోవడానికి ఇది ఒక డిజిటల్ టూల్ లాంటిది. 2014 కంటే ముందు నుంచి పనిచేస్తున్న వారు లేదా అప్పట్లో UAN నంబర్ లేని వారు తమ పాత అకౌంట్లను ఆధార్ కార్డు ద్వారా సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
పీఎఫ్ ఇనాక్టివ్ అకౌంట్ అంటే ఏంటో తెలుసా?
పీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం, ఒక ఉద్యోగి పని మానేసిన తర్వాత వరుసగా 36 నెలల పాటు ఆ అకౌంట్లో ఎలాంటి కొత్త డిపాజిట్లు పడకపోతే, దానిని ఇనోపరేటివ్ లేదా ఇనాక్టివ్ అకౌంట్ అంటారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత లేదా విదేశాలకు వెళ్లిపోయినప్పుడు కూడా ఇలా జరుగుతుంది. ఇలాంటి అకౌంట్లలో ఉన్న డబ్బుపై వడ్డీ రాదు. అందుకే వీటిని కనిపెట్టి, మెయిన్ అకౌంట్కు లింక్ చేయడం చాలా ముఖ్యం.
ఆధార్తో పాత అకౌంట్లు ఇట్టే లింక్
ఈ 'ఈ-ప్రాప్తి' పోర్టల్ పూర్తిగా ఆధార్ ఆధారిత వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్తో పనిచేస్తుంది. మీ పాత పీఎఫ్ మెంబర్ ఐడీని ఉపయోగించి అకౌంట్ను వెతకవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఐడీ గుర్తులేకపోయినా, భవిష్యత్తులో ఆధార్తోనే ట్రాక్ చేసే ఆప్షన్ కూడా తీసుకురానున్నారు. ఒకసారి అకౌంట్ దొరికిన తర్వాత, దానిని మీ ప్రస్తుత 12 అంకెల UAN తో లింక్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల డాక్యుమెంట్ల గోల ఉండదు, నేరుగా ఆన్లైన్లోనే పనులు అయిపోతాయి.
పీఎఫ్ క్లెయిమ్స్లో సరికొత్త రికార్డు
పీఎఫ్ సేవలు ఇప్పుడు చాలా స్పీడ్ అయ్యాయి. మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈపీఎఫ్ఓ ఏకంగా 8.31 కోట్ల క్లెయిమ్స్ను సెటిల్ చేసి రికార్డు సృష్టించింది. అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది చాలా ఎక్కువ. ఇందులో 5.51 కోట్ల క్లెయిమ్స్ అడ్వాన్స్ లేదా పాక్షిక విత్డ్రాయల్స్కు సంబంధించినవి. దాదాపు 71.11 శాతం క్లెయిమ్స్ కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఆటోమేటిక్గా సెటిల్ అయిపోయాయి.
ఈపీఎఫ్ఓ ఆన్లైన్ సేవలతో పెరిగిన పారదర్శకత
గతంలో పీఎఫ్ డబ్బులు కావాలంటే కంపెనీ చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు అన్నీ ఆన్లైన్ అయ్యాయి. సుమారు 1.59 కోట్ల మంది మెంబర్లు తమ యజమాని ప్రమేయం లేకుండానే బ్యాంక్ అకౌంట్లను లింక్ చేసుకోగలిగారు. ఇప్పుడు రాబోతున్న 'ఈ-ప్రాప్తి' పోర్టల్ ద్వారా పేపర్ వర్క్ మరింత తగ్గుతుంది. పాత అకౌంట్ల కోసం ఇక ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంతా మీ చేతిలో ఉన్న మొబైల్ నుంచే చేసేసుకోవచ్చు.