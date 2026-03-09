ChatGPTతో లక్షలు సంపాదించే సింపుల్ ట్రిక్.. ఇంట్లోనే కూర్చుని ఇలా చేయండి..
Business: ChatGPT లాంటి AI సాంకేతికతను ఉపయోగించి నెలకు లక్షల్లో ఎలా సంపాదించాలో నిపుణులు పలు సలహాలు ఇస్తున్నారు. పాటలు రాయడం నుంచి ఇంటర్వ్యూ ప్రశ్నల తయారీ వరకు ChatGPT అందించే అద్భుతమైన ఫీచర్ల..
ChatGPT వచ్చిన తర్వాత
నేటి ఆధునిక కాలంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తోంది. ముఖ్యంగా ChatGPT వచ్చిన తర్వాత చాలా పనులు సులభతరమయ్యాయి. అయితే, దీనిని కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే కాకుండా, ఆదాయం సంపాదించే మార్గంగా ఎలా మార్చుకోవాలో నిపుణులు పలు కీలక సలహాలు ఇచ్చారు.
ChatGPTని ఎలా వాడాలి?
ChatGPTలో ప్రస్తుతం 3.5 వెర్షన్ ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది. మరింత అధునాతన ఫీచర్ల కోసం నెలకు సుమారు 20 డాలర్లు చెల్లించి పెయిడ్ వెర్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అయితే, ప్రారంభంలో ఉచిత వెర్షన్ ద్వారా కూడా అనేక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని సూచించారు.
ఆదాయం సంపాదించే మార్గాలు
కంటెంట్ క్రియేషన్: మీరు ఏదైనా అంశంపై సమాచారం కావాలన్నా, లేదా కొత్త కథలు, వ్యాసాలు రాయాలన్నా ChatGPT కొన్ని సెకన్లలోనే సిద్ధం చేసి ఇస్తుంది.
సాంగ్ రైటింగ్: ప్రకృతి ప్రేమికుల కోసం లేదా మీ ప్రియమైన వారి కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన పాటను రాయమని కోరితే, ChatGPT అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని అందిస్తుంది. దీనిని మీరు వివిధ కంపెనీలకు లేదా సోషల్ మీడియా కంటెంట్ కోసం విక్రయించవచ్చు.
ఏదైనా కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూకు..
ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్: ఏదైనా కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లే ముందు, ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారో ChatGPTని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా మీరు నిపుణులుగా మారి ఇంటర్వ్యూ కోచింగ్ కూడా ఇవ్వవచ్చు.
మీరు ఏ భాషలోనైనా(తెలుగుతో సహా) ChatGPTతో మాట్లాడవచ్చు. ఒకవేళ మీకు టైపింగ్ రాకపోయినా, వాయిస్ ద్వారా ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానాలు పొందవచ్చు.
రోజూ ఆదాయం..
టెక్నాలజీని నేర్చుకోవడం ద్వారా రోజుకు కనీసం రూ. 10,000 వరకు సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయని, సోషల్ మీడియాలో సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఇలాంటి నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవాలని నిపుణులు పిలుపునిచ్చారు.