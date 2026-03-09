Gold Rate Today: పసిడి కొనేవారికి గుడ్న్యూస్...దిగొచ్చిన ధరలు
Gold Rate Today: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఏ క్షణం ఎలా ఉంటాయో చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొంది. కొన్నిరోజులు తగ్గితే..ఆ తర్వాత వెంటనే ఆకాశానికి చేరుకుంటున్నాయి.
మళ్లీ గుడ్న్యూస్
బంగారం కొనలనేవారికి మళ్లీ గుడ్న్యూస్. మొన్నటివరకూ తగ్గుతూ, పెరుగుతూ వచ్చిన ధరలు...మళ్లీ ఈరోజు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఇండియాలో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు చాలా అంశాలతో ముడిపడి ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరల మార్పులు, దిగుమతి సుంకాలు, పన్నులు, అలాగే రూపాయి, డాలర్ విలువలు దేశీయ మార్కెట్పై గణనీయమైన ప్రభావం చూపిస్తాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పుత్తడి రేట్లు పెరగడం లేకపోతే రూపాయి విలువ పడిపోయే పరిస్థితుల్లో దేశీయ మార్కెట్లోనూ కూడా బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
భారీగా దిగొచ్చిన గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు
గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు భారీగా ఎగబాకాయి. దీంతో పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు ఆసక్తి కనబర్చారు. దీంతో మార్కెట్లో సప్లై పెరిగి ధరలు అలా అలా తగ్గుతూ వచ్చాయి. అదే సమయంలో వెండి రేట్లపైనా మార్పులు కనిపించాయి. గతంలో రూ.4లక్షలకు పైగా ఉన్న ఉండి ఇప్పుడు రూ.లక్షా పాతికవేలు తగ్గింది.
ఇటీవల వరుసగా పెరిగిన బంగారం ధరల కారణంగా పెట్టుబడిదారులు పెద్ద ఎత్తున బంగారం కొన్నారు.అదే సమయంలో కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు లాభాలను పొందేందుకు తమ వద్ద ఉన్న బంగారాన్ని అమ్మడం ప్రారంభించారు. దీంతో మార్కెట్లో సరఫరా పెరిగి ధరలు క్రమంగా తగ్గుతున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పుడు బంగారం ధరలు భారీగా దిగొచ్చాయి. వెండి కూడా తగ్గింది.
కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట కలిగించే అంశం
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరపై సుమారు రూ.1950 వరకు తగ్గింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గి 10 గ్రాములపై దాదాపు రూ.1800 వరకు పడిపోయింది. ఈ తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట కలిగించే అంశంగా చెప్పొచ్చు.
ఇదే మంచి అవకాశం
ధరలు తగ్గాక 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,61,680 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,48,200 వరకు తగ్గింది. ఇటీవల వరుసగా పెరుగుతున్న ధరల నేపథ్యంలో బంగారం కొనాలనుకుంటున్న వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నారు.
బంగారం బాటలోనే వెండి
ఇక వెండి ధరల విషయానికి వస్తే భారీగానే తగ్గింది. కిలో వెండి ధరపై దాదాపు రూ.5000 వరకు తగ్గింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో రూ.2,90,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రం కిలో వెండి ధర రూ.2,80,000 వరకు ఉంది.
మొత్తంగా చూస్తే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ బలం, అలాగే పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాలు బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ అంశాల ఆధారంగా ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.