- Home
- Business
- కరెన్సీ విలువను ఎలా నిర్ణయిస్తారు? ప్రపంచంలో బలమైన కరెన్సీ ఏంటో తెలుసా? డాలర్ మాత్రం కాదు
కరెన్సీ విలువను ఎలా నిర్ణయిస్తారు? ప్రపంచంలో బలమైన కరెన్సీ ఏంటో తెలుసా? డాలర్ మాత్రం కాదు
Currency: ఒక్కో దేశానికి ఒక్కో కరెన్సీ ఉంటుంది. ఆయా దేశ ప్రజలు వారి కరెన్సీ ఆధారంగా అమ్మకాలు, కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని దేశాల కరెన్సీ ఎక్కువ విలువ మరికొన్ని దేశాల కరెన్సీ విలువ తక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
డాలర్ నిజంగా ప్రపంచంలోనే బలమైన కరెన్సీనా?
డబ్బు విలువ అనగానే చాలామందికి ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది అమెరికన్ డాలర్. సినిమాల నుంచి అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం వరకు డాలర్ ప్రతిచోటా కనిపిస్తుంది. కానీ ఒక కరెన్సీ పేరు ప్రసిద్ధిగా ఉండటం వేరు, దాని విలువ ఎక్కువగా ఉండటం వేరు. వాస్తవానికి డాలర్ కంటే ఎక్కువ విలువ కలిగిన కరెన్సీలు ప్రపంచంలో ఉన్నాయి.
కరెన్సీ విలువ ఎలా నిర్ణయిస్తారు.?
ఒక దేశ కరెన్సీ బలంగా ఉండటానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఆర్థిక విధానాలు, మార్కెట్లో డబ్బు సరఫరా, విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలు, చమురు గ్యాస్ వంటి సహజ వనరులు, అంతర్జాతీయ డిమాండ్ ఇవన్నీ కరెన్సీ విలువపై ప్రభావం చూపుతాయి. డాలర్ ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే కరెన్సీ అయినప్పటికీ దాని ఒక్క యూనిట్ విలువ కొన్ని దేశాల కరెన్సీల కంటే తక్కువే.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కరెన్సీ
ప్రపంచంలో అత్యధిక విలువ కలిగిన కరెన్సీగా కువైట్ దినార్ నిలుస్తోంది. భారత రూపాయలలో చూస్తే ఒక కువైట్ దినార్ విలువ సుమారు 290 రూపాయలకంటే ఎక్కువ. కువైట్ వద్ద ఉన్న భారీ చమురు వనరులు, కరెన్సీ సరఫరాను నియంత్రించడం వల్ల ఈ కరెన్సీ చాలా సంవత్సరాలుగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది.
మధ్యప్రాచ్య దేశాల బలమైన కరెన్సీలు
కువైట్ తర్వాత బహ్రెయిన్ దినార్, ఒమానీ రియాల్ ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన కరెన్సీలలో ఉన్నాయి. బహ్రెయిన్ దినార్ విలువ సుమారు 230 రూపాయలకు పైగా ఉంటుంది. ఇది డాలర్తో అనుసంధానమై ఉండటంతో స్థిరంగా ఉంటుంది. ఒమానీ రియాల్ విలువ సుమారు 235 నుంచి 240 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. చమురు ఎగుమతులు ఈ దేశాల కరెన్సీలకు బలంగా నిలుస్తున్నాయి.
యూరోప్ దేశాల కరెన్సీలు, నిజమైన బలం
జోర్డానియన్ దినార్ విలువ కూడా డాలర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే బ్రిటిష్ పౌండ్, స్విస్ ఫ్రాంక్ వంటి కరెన్సీలు స్థిరత్వానికి ప్రసిద్ధి. పౌండ్ విలువ సుమారు 120 రూపాయల వరకు ఉండగా, స్విస్ ఫ్రాంక్ సుమారు 110 రూపాయలకు పైగా ఉంటుంది. అయితే కరెన్సీ విలువ ఎక్కువగా ఉండటం అంటేనే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అత్యంత బలంగా ఉందని కాదు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, రిజర్వ్ కరెన్సీగా ఉపయోగంలో ఇప్పటికీ అమెరికన్ డాలర్ ముందంజలోనే ఉంది.