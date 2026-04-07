AC Buying Tips: ఇలాంటి ఏసీ కొన్నారంటే కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువొస్తుందన్న భయమే లేదు, బిందాస్గా వాడేయచ్చు
AC Buying Tips: ఏసీ కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే, ముందు మీరు ఇన్వర్టర్, సాధారణ ఏసీల మధ్య తేడాలు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. విద్యుత్ ఆదా, పనితీరులో ఏది బెస్ట్? ఏది కొంటే కరెంటు బిల్లు తక్కువగా వస్తుంది?
కరెంట్ బిల్లు టెన్షన్ లేని ఏసీ ఇదే
ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఉక్కపోత, మండే ఎండలతో కేవలం ఫ్యాన్లు, కూలర్లు సరిపోని పరిస్థితి. అందుకే సగటు మధ్యతరగతి కుటుంబం కూడా ఇప్పుడు ఏసీ కొనుగోలు వైపు మొగ్గు చూపుతోంది. అయితే, మార్కెట్లోకి వెళ్లగానే వినియోగదారులను ముందుకు వచ్చే ప్రధాన ప్రశ్న.. "ఇన్వర్టర్ ఏసీ తీసుకోవాలా? లేక సాధారణ ఏసీ తీసుకోవాలా?" ధరలో ఉండే వ్యత్యాసం, కరెంట్ బిల్లు భయం మధ్య సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం ఎలాగో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఇన్వర్టర్ ఏసీ కొంటే...
సాధారణ ఏసీలకు, ఇన్వర్టర్ ఏసీలకు మధ్య ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసం వాటిలోని కంప్రెసర్ పనితీరులోనే ఉంటుంది. ఇన్వర్టర్ ఏసీలో కంప్రెసర్ మోటార్ వేగం స్థిరంగా ఉండదు. గది ఉష్ణోగ్రతను బట్టి ఇది తన వేగాన్ని స్వయంచాలకంగా మార్చుకుంటుంది. గది త్వరగా చల్లగా కావడానికి వేగంగా, కూల్ అయిన తర్వాత అతి తక్కువ వేగంతో ఇది రన్ అవుతుంది. దీనివల్ల కంప్రెసర్ పదే పదే ఆన్, ఆఫ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఏసీలు ఎంత కరెంటు కాలుస్తాయి
సాధారణ ఏసీలో కంప్రెసర్ కేవలం రెండు స్థితుల్లోనే ఉంటుంది.. ఒకటి పూర్తి వేగంతో నడవడం, లేదా పూర్తిగా ఆగిపోవడం. గది కూల్ అయిన తర్వాత ఇది ఆగిపోతుంది, మళ్ళీ వేడి పెరగగానే ఒక్కసారిగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ స్టార్టింగ్ సమయంలోనే అత్యధిక విద్యుత్ ఖర్చవుతుంది. దీనికి భిన్నంగా ఇన్వర్టర్ ఏసీ కంప్రెసర్ ఎప్పుడూ ఆగిపోదు కాబట్టి, విద్యుత్ వినియోగం సుమారు 30% నుండి 50% వరకు తగ్గుతుంది. నెలాఖరులో వచ్చే కరెంట్ బిల్లును చూసి భయపడకూడదనుకుంటే ఇన్వర్టర్ ఏసీయే బెస్ట్.
ఏది కొనాలి?
ఇన్వర్టర్ ఏసీలు పనిచేసేటప్పుడు చాలా తక్కువ శబ్దం చేస్తాయి. సాధారణ ఏసీలు ఆన్ లేదా ఆఫ్ అయ్యే సమయంలో వచ్చే క్లిక్ శబ్దాలు ఇందులో ఉండవు. అలాగే, ఇన్వర్టర్ ఏసీ గది ఉష్ణోగ్రతను చాలా స్థిరంగా ఉంచుతుంది. సాధారణ ఏసీలో కంప్రెసర్ ఆగిపోయినప్పుడు గదిలో ఉష్ణోగ్రత పెరగడం, మళ్ళీ ఆన్ అయినప్పుడు గడ్డకట్టే చలి రావడం వంటి అసౌకర్యాలు ఉంటాయి. అయితే, మెయింటెనెన్స్ పరంగా చూస్తే, ఇన్వర్టర్ ఏసీల సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ ఖరీదైనవి కాబట్టి రిపేరు వస్తే ఖర్చు కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది.
చివరగా, ఏ ఏసీ కొనాలనేది మీ వాడకాన్ని బట్టి ఉంటుంది. రోజుకు 5 గంటల కంటే ఎక్కువ వాడేవారు అయితే, కచ్చితంగా ఇన్వర్టర్ ఏసీనే ఎంచుకోవాలి. ప్రారంభంలో ధర ఎక్కువైనా, ఒక ఏడాదిలోనే కరెంట్ బిల్లు రూపంలో ఆ డబ్బు వెనక్కి వస్తుంది. తక్కువ సమయం వాడేవారు అయితే, మీకు ఏసీ వాడకం చాలా తక్కువగా ఉండి, తక్కువ బడ్జెట్లో ఏసీ కావాలనుకుంటే నాన్-ఇన్వర్టర్ ఏసీని పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు. అయితే దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే నిపుణులు ఇన్వర్టర్ ఏసీలకే ఓటు వేస్తున్నారు.