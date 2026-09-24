Bike holder: మీ బైక్కు ఛార్జింగ్ పోర్ట్ లేదా.? ఈ చిన్న డివైజ్తో మీ సమస్యకు చెక్
Bike holder: ప్రస్తుతం వస్తున్న చాలా బైక్లు, స్కూటీల్లో మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం USB పోర్ట్ను కంపెనీలు ఇస్తున్నాయి. అయితే పాత మోడల్ బైక్లు, స్కూటీల్లో ఈ సదుపాయం ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి వారి కోసమే ఓ అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్ అందుబాటులో ఉంది.
SOOPII మొబైల్ హోల్డర్
అమెజాన్లో SOOPII పేరుతో అందుబాటులో ఉన్న ఈ మొబైల్ హోల్డర్లో ఫోన్ను పెట్టుకోవడంతో పాటు USB ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది. అందువల్ల బైక్పై మొబైల్ను సురక్షితంగా ఉంచడంతోపాటు, అవసరమైతే ప్రయాణంలోనే ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మొబైల్ హోల్డర్ను 4 నుంచి 7 అంగుళాల స్క్రీన్ ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్లకు ఉపయోగించవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. ఐఫోన్, సామ్సంగ్తో పాటు ఇతర బ్రాండ్ల ఫోన్లను కూడా ఇందులో అమర్చుకోవచ్చు. దీనిలో 360 డిగ్రీల రొటేటింగ్ బాల్ జాయింట్ ఉంటుంది. దీంతో ఫోన్ను మనకు నచ్చిన కోణంలో తిప్పుకోవచ్చు. అవసరాన్ని బట్టి పోర్ట్రెయిట్ లేదా ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎత్తును కూడా కొంతవరకు సర్దుబాటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. హోల్డర్లో ఫోన్ను గట్టిగా పట్టుకునే క్రేడిల్ ఉండటంతో బైక్ ప్రయాణంలో ఫోన్ జారిపోకుండా ఉంచడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
వర్షంలోనూ ఫోన్కు రక్షణ
ఈ హోల్డర్లో TPU మెటీరియల్తో తయారైన పారదర్శక కవర్ ఇచ్చారు. దీని వల్ల ఫోన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. టచ్ కూడా పనిచేసేలా డిజైన్ చేశారు. అంతేకాదు, పూర్తిగా కవర్ చేసే డిజైన్తో IPX6 స్థాయి వాటర్ప్రూఫ్ ప్రొటెక్షన్ అందించారు. వర్షంలో ప్రయాణించే సమయంలో ఫోన్పై నీరు నేరుగా పడకుండా ఇది కొంత రక్షణ ఇవ్వొచ్చు. అయితే IPX6 రేటింగ్ ఉన్నా ఫోన్ను ఎక్కువసేపు భారీ వర్షంలో ఉంచడం పూర్తిగా ప్రమాదరహితం అని భావించకూడదు. ముఖ్యంగా USB ఛార్జింగ్ కనెక్షన్ దగ్గర నీరు చేరకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.
బైక్ బ్యాటరీకి USB ఛార్జర్ను ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి?
ఇది కొనుగోలు చేసే ముందు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇదే. మీ బైక్లో ఇప్పటికే USB పోర్ట్ ఉంటే దాన్ని నేరుగా ఉపయోగించవచ్చు. USB పోర్ట్ లేని బైక్ అయితే ఈ ఛార్జర్కు పవర్ ఇవ్వడానికి బైక్ 12V బ్యాటరీ నుంచి కనెక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా దీనికి 12V నుంచి 5V USB అవుట్పుట్ ఇచ్చే మోటార్సైకిల్ USB ఛార్జింగ్ మాడ్యూల్ అవసరం. బ్యాటరీ పాజిటివ్, నెగెటివ్ టెర్మినల్స్ నుంచి సరైన వైరింగ్ ద్వారా ఈ మాడ్యూల్కు కనెక్షన్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత USB కేబుల్ ద్వారా ఫోన్ను ఛార్జ్ చేయవచ్చు. అయితే బ్యాటరీకి నేరుగా తప్పు వైరింగ్ చేయడం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్, ఫ్యూజ్ కాలిపోవడం, వైరింగ్ దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే ఈ కనెక్షన్ను అనుభవం ఉన్న మెకానిక్ లేదా ఆటో ఎలక్ట్రీషియన్తో చేయించుకోవడం మంచిది. సాధ్యమైన చోట ఫ్యూజ్, వాటర్ప్రూఫ్ కనెక్షన్లు ఉపయోగించడం కూడా ముఖ్యం. బైక్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఛార్జర్ పవర్ తీసుకునే విధంగా కనెక్షన్ ఇస్తే బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ధర ఎంతంటే.?
ధర విషయానికొస్తే ఈ SOOPII మొబైల్ హోల్డర్ అసలు ధర రూ. 1999గా ఉండగా 80 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 399కి లభిస్తోంది. ఇందులో ఫోన్ను బైక్పై అమర్చుకునే హోల్డర్తో పాటు USB ఛార్జింగ్ సదుపాయం, 360 డిగ్రీల యాంగిల్ అడ్జస్ట్మెంట్, TPU టచ్స్క్రీన్ కవర్, వాటర్ప్రూఫ్ డిజైన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీనిని కొనుగోలు చేసే ముందు మీ బైక్ హ్యాండిల్బార్కు మౌంట్ సరిపోతుందా, మీ ఫోన్ పరిమాణానికి హోల్డర్ అనుకూలంగా ఉందా, USB వైరింగ్ ఎలా చేయాలి వంటి విషయాలను తప్పకుండా పరిశీలించాలి.