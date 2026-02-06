Top 5 Budget Smartphones : కేవలం రూ.20000 లోపు ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ఫోన్లు ఇవే...
Best Budget Smartphones : ప్రస్తుతం స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది నిత్యావసర వస్తువుగా మారిపోయింది… పల్లె నుండి పట్నం వరకు ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని వాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బడ్జెట్ ధరలో వచ్చే టాప్ 5 బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఏవో తెలుసుకుందాం.
1. వివో టి4 (Vivo T4)
ఏప్రిల్ 2025లో విడుదలైన వివో టి4 రూ.20,000 లోపు ధరలో ఉత్తమ ఫోన్లలో ఒకటి. స్నాప్డ్రాగన్ 7ఎస్ జెన్ 3 చిప్సెట్, 8 జీబీ ర్యామ్, 50+2 ఎంపీ బ్యాక్ కెమెరా, 32 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా, 90W ఫ్లాష్ ఛార్జింగ్తో 7300 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 6.77 అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే దీని ఫీచర్లు.
2. ఐక్యూ జెడ్10 (iQOO Z10)
స్నాప్డ్రాగన్ 7ఎస్ జెన్ 3 చిప్సెట్తో ఐక్యూ జెడ్10 ఫోన్ వస్తుంది. ఇందులో 50 ఎంపీ + 2 ఎంపీ బ్యాక్ కెమెరా, 32 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది. 90 వాట్స్ ఫ్లాష్ ఛార్జింగ్తో 7300 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఇందులో ఉన్నాయి.
3. మోటో జి67 పవర్ (Moto G67 Power)
మోటరోలా అభిమానుల కోసం మోటో జి67 పవర్ స్నాప్డ్రాగన్ 7ఎస్ జెన్ 2 చిప్సెట్తో వస్తుంది. 8 జీబీ ర్యామ్, 50+8 ఎంపీ బ్యాక్ కెమెరా, 32 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా, 30W టర్బో ఛార్జింగ్తో 7000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 6.7 అంగుళాల ఎల్సిడి డిస్ప్లే దీనిలో ఉన్నాయి.
4. రియల్మీ పి4 (Realme P4)
మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్సెట్తో రియల్మీ పి4 వస్తుంది. 6 జీబీ ర్యామ్, 50+8 ఎంపీ బ్యాక్ కెమెరా, 16 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా, 80W అల్ట్రా ఛార్జింగ్తో 7000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 6.77 అంగుళాల హైపర్ గ్లో అమోలెడ్ డిస్ప్లే దీనిలో ఉన్నాయి.
5. రెడ్మీ నోట్ 15 (Xiaomi Redmi Note 15)
షావోమి రెడ్మీ నోట్ 15 స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్సెట్తో, 8 జీబీ ర్యామ్తో వస్తుంది. 108+8 ఎంపీ బ్యాక్ కెమెరా, 20 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా, 45W టర్బో ఛార్జింగ్తో 5520 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 6.77 అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే దీనిలో ఉన్నాయి.