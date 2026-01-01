Bank Holidays 2026: ఆర్బీఐ సెలవుల క్యాలెండర్ విడుదల.. ఈ తేదీల్లో బ్యాంకులు బంద్!
Bank Holidays : 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) బ్యాంక్ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. జాతీయ పండుగలు, వారాంతపు సెలవులతో కూడిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
2026 నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమైంది. సామాన్య ప్రజలు, వ్యాపారవేత్తలు తమ ఆర్థిక లావాదేవీలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కొత్త సంవత్సరంలో బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో, భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన బ్యాంక్ సెలవుల క్యాలెండర్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ క్యాలెండర్లో జాతీయ పర్వదినాలు, మతపరమైన పండుగలు, వారాంతపు సెలవు దినాలను స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఏయే తేదీలలో మూసివేస్తారో ఈ జాబితా ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
జాతీయ పర్వదినాలు, వారాంతపు సెలవులు
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ ప్రకారం, కొన్ని సెలవులు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఒకేలా వర్తిస్తాయి. ముఖ్యంగా మూడు ప్రధాన జాతీయ సెలవు దినాలైన గణతంత్ర దినోత్సవం (జనవరి 26), స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం (ఆగస్టు 15), గాంధీ జయంతి (అక్టోబర్ 2) రోజున దేశంలోని అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
ఇవి కాకుండా, సాధారణ నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి ఆదివారం బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. అలాగే, ప్రతి నెలలోని రెండవ, నాలుగవ శనివారాలు కూడా బ్యాంకులకు అధికారిక సెలవు దినాలుగా ఉంటాయి. కేవలం ఈ వారాంతపు సెలవులు, జాతీయ పర్వదినాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నా, 2026లో బ్యాంకులు సెలవులు చాలానే ఉన్నాయి.
2026 బ్యాంక్ సెలవుల పూర్తి జాబితా
ఆర్బీఐ క్యాలెండర్ ప్రకారం 2026లో ప్రధాన సెలవుల వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి..
జనవరి 10: రెండవ శనివారం
జనవరి 24: నాలుగవ శనివారం
జనవరి 26 (సోమవారం): గణతంత్ర దినోత్సవం
ఫిబ్రవరి 14: రెండవ శనివారం
ఫిబ్రవరి 15 (ఆదివారం): మహా శివరాత్రి (ఆదివారం వచ్చింది)
ఫిబ్రవరి 28: నాలుగవ శనివారం
మార్చి 3 (మంగళవారం): హోలీ
మార్చి 14: రెండవ శనివారం
మార్చి 20 (శుక్రవారం): ఉగాది
మార్చి 28: నాలుగవ శనివారం
ఏప్రిల్ 3 (శుక్రవారం): గుడ్ ఫ్రైడే
ఏప్రిల్ 11: రెండవ శనివారం
ఏప్రిల్ 14 (మంగళవారం): వైశాఖి / అంబేద్కర్ జయంతి
ఏప్రిల్ 25: నాలుగవ శనివారం
మే 1 (శుక్రవారం): కార్మికుల దినోత్సవం (మే డే)
మే 9: రెండవ శనివారం
మే 23: నాలుగవ శనివారం
మే 27 (బుధవారం): బక్రీద్ / ఈద్ అల్-అధా
జూన్ 13: రెండవ శనివారం
జూన్ 27: నాలుగవ శనివారం
జూలై 11: రెండవ శనివారం
జూలై 25: నాలుగవ శనివారం
ఆగస్టు 8: రెండవ శనివారం
ఆగస్టు 15 (శనివారం): స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
ఆగస్టు 22: నాలుగవ శనివారం
సెప్టెంబర్ 4 (శుక్రవారం): కృష్ణాష్టమి
సెప్టెంబర్ 12: రెండవ శనివారం
సెప్టెంబర్ 26: నాలుగవ శనివారం
అక్టోబర్ 2 (శుక్రవారం): గాంధీ జయంతి
అక్టోబర్ 10: రెండవ శనివారం
అక్టోబర్ 24: నాలుగవ శనివారం
నవంబర్ 8 (ఆదివారం): దీపావళి (ఆదివారం వచ్చింది)
నవంబర్ 14: రెండవ శనివారం
నవంబర్ 28: నాలుగవ శనివారం
డిసెంబర్ 12: రెండవ శనివారం
డిసెంబర్ 25 (శుక్రవారం): క్రిస్మస్
డిసెంబర్ 26: నాలుగవ శనివారం
రాష్ట్రాల వారీగా మారుతున్న పండుగ సెలవులు
జాతీయ సెలవులతో పాటు, అనేక బ్యాంక్ సెలవులు ఆయా రాష్ట్రాలు, నగరాల సంప్రదాయాలను బట్టి మారుతుంటాయి. ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం, కొన్ని పండుగలు స్థానిక ప్రాముఖ్యతను బట్టి సెలవు దినాలుగా ప్రకటించారు. ఉదాహరణకు మహాశివరాత్రి, హోలీ, ఉగాది, వైశాఖి, బక్రీద్, జన్మాష్టమి, దీపావళి, క్రిస్మస్ వంటి పండుగలను వివిధ రాష్ట్రాల్లో వేర్వేరు తేదీలలో లేదా వేర్వేరు ప్రాముఖ్యతతో జరుపుకుంటారు.
దీని కారణంగా, ఆయా రోజులలో బ్యాంకులు మూసివేయాలా లేదా అనేది ఆ ప్రాంతంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మార్చి 20న వచ్చే ఉగాది పండుగ దక్షిణ భారతదేశంలోని తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పాటు కర్ణాటక వంటి ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు దినంగా ఉంటుంది. అయితే, ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ రోజున బ్యాంకులు యధావిధిగా పనిచేయవచ్చు.
వినియోగదారులకు ఆర్బీఐ ముఖ్యమైన సలహాలు
2026లో మొత్తం బ్యాంక్ సెలవుల సంఖ్య ప్రతి రాష్ట్రం, నగరంలో వేర్వేరుగా ఉంటుందని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. కాబట్టి, బ్యాంక్ కస్టమర్లు తమ ముఖ్యమైన బ్యాంకింగ్ పనుల కోసం బ్రాంచ్కు వెళ్లే ముందు, తమ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అధికారిక సెలవుల జాబితాను తనిఖీ చేసుకోవడం మంచిది. ఇది అనవసర ప్రయాణాలను, సమయం వృథా కాకుండా నివారిస్తుంది. సరైన ప్లానింగ్తో ముందుగానే సెలవుల గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల ఆర్థిక కార్యకలాపాలు సాఫీగా సాగుతాయి.
డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు
బ్యాంక్ సెలవుల గురించి ఆందోళన చెందుతున్న వారికి ఒక ఊరటనిచ్చే విషయం ఏమిటంటే, బ్యాంకులు భౌతికంగా మూసివేసినప్పటికీ, డిజిటల్ సేవలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయి. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ (UPI) లావాదేవీలు, ఏటీఎం (ATM) సేవలు సెలవు దినాల్లో కూడా యధావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి. నగదు ఉపసంహరణ, డబ్బు బదిలీ వంటి అత్యవసర సేవలకు వినియోగదారులు డిజిటల్ మార్గాలను ఆశ్రయించవచ్చు. కాబట్టి, క్యాలెండర్ను గమనిస్తూనే డిజిటల్ సేవలను వినియోగించుకోవడం ద్వారా కస్టమర్లు తమ పనులను సులభంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.