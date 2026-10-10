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- Amazon Flipkart Festive Sale : పండగ్ సేల్ లో భారీ డిస్కౌంట్లు చూసి కొనేస్తున్నారా? ఈ ట్రిక్స్ తో మనీ సేవ్ చేసుకోండి
Amazon Flipkart Festive Sale : పండగ్ సేల్ లో భారీ డిస్కౌంట్లు చూసి కొనేస్తున్నారా? ఈ ట్రిక్స్ తో మనీ సేవ్ చేసుకోండి
Amazon Flipkart Festive Sale : ఈ పండగల సీజన్ లో అమెజాన్, ఫ్లిప్ కార్ట్ లో డిస్కౌంట్లు కనిపిస్తాయి. కనిపించిన ప్రతి ఆఫర్ నిజంగా లాభమేనా? కొనేముందు పాత రేట్లు, డిస్కౌంట్లు, ఛార్జీలు ఎలా చెక్ చేయాలి? కొన్ని స్మార్ట్ టిప్స్ తో డబ్బు సేవ్ చేయొచ్చు.
భారీ డిస్కౌంట్లు చూసి కొనేస్తున్నారా?
ఈ పండగల సీజన్ లో అమెజాన్, ఫ్లిప్ కార్ట్ లో డిస్కౌంట్లు కనిపిస్తాయి. కనిపించిన ప్రతి ఆఫర్ నిజంగా లాభమేనా? కొనేముందు పాత రేట్లు, డిస్కౌంట్లు, ఛార్జీలు ఎలా చెక్ చేయాలి? కొన్ని స్మార్ట్ టిప్స్ తో డబ్బు సేవ్ చేయొచ్చు. పండుగ సీజన్ రాగానే ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్లలో ఆఫర్ల వర్షం కురుస్తుంది. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్, ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్స్లో మొబైల్స్, ల్యాప్టాప్లు, టీవీలు, బట్టలపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఇస్తుంటారు. 2026లో అమెజాన్ సేల్ అక్టోబర్ 8న మొదలైంది. ఫ్లిప్కార్ట్ ఎర్లీ యాక్సెస్ అక్టోబర్ 8న, సాధారణ సేల్ అక్టోబర్ 9న ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ పండుగ సీజన్లో ఇండియాలో ఆన్లైన్ అమ్మకాలు రూ.1.5 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.1.55 లక్షల కోట్లకు చేరుకోవచ్చని ఇండస్ట్రీ అంచనా వేస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్
ఇంత పెద్ద ఎత్తున సేల్స్ జరుగుతున్నప్పుడు, కస్టమర్లు నిజంగానే డబ్బు ఆదా చేస్తున్నారా అనే డౌట్ వస్తుంది. ఒక వస్తువుపై 40 శాతం లేదా 70 శాతం డిస్కౌంట్ అని యాడ్స్ కనిపించినా, దాని పాత ధర ఎంత, ఇప్పుడు ఎంతకు అమ్ముతున్నారు, వేరే సైట్లలో దాని రేటు ఎంత అనేది కచ్చితంగా పోల్చి చూసుకోవాలి. అన్ని ఆఫర్లు ఫేక్ కాదు, అలాగని యాడ్స్లో కనిపించే పెద్ద డిస్కౌంట్ నంబర్లను చూసి గుడ్డిగా కొనేయకూడదు.
ఆన్లైన్ షాపింగ్
కొన్ని వస్తువులపై ఇచ్చే డిస్కౌంట్ నిజంగానే మనకు లాభం చేకూరుస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి దాని ప్రైస్ హిస్టరీ చెక్ చేయడం మంచిది. ఉదాహరణకు, ఒక వస్తువు సాధారణ ధర రూ.10,000 అనుకుందాం. సేల్కు ముందు దాని ధరను రూ.13,000గా చూపించి, సేల్లో రూ.10,000కే ఇస్తున్నట్లు చెబితే, కస్టమర్కు 23 శాతం డిస్కౌంట్ వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ వస్తువు అంతకుముందు కూడా రూ.10,000కే అమ్మి ఉంటే, అందులో ఎలాంటి ఆదా ఉండదు. ఇది కేవలం అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్పిన ఉదాహరణ మాత్రమే, అన్ని షాపింగ్ సైట్లు ఇలాగే చేస్తాయని చెప్పలేం.
డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు
వస్తువు పాత ధరను పోల్చి చూడటంతో పాటు, అదే ప్రొడక్ట్ మోడల్ నంబర్, స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, కలర్, వారంటీ లాంటి డీటెయిల్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు పాత మోడల్కు, కొత్త మోడల్కు మధ్య ధరలో తేడా ఉంటుంది. బ్యాంక్ కార్డ్ ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్లు, ఈఎంఐ ఆప్షన్ల వల్ల మనం చివరగా కట్టాల్సిన అమౌంట్ మారిపోవచ్చు. కాబట్టి యాడ్స్లో కనిపించే ధరను మాత్రమే కాకుండా, పేమెంట్ పేజీలో కనిపించే ఫైనల్ అమౌంట్ను కూడా పోల్చి చూసుకోవాలి. ఆన్లైన్ సేల్స్ టైమ్లో చాలామంది చేసే మరో తప్పు ఏంటంటే, ఆఫర్ల కోసం అవసరం లేని వస్తువులను కొనడం. దీన్నే ఇంపల్స్ బయింగ్ అంటారు.
ఫేక్ డిస్కౌంట్లు
కొత్త మొబైల్ కొనే ఆలోచన లేని వ్యక్తి కూడా, భారీ డిస్కౌంట్ యాడ్ చూడగానే కొత్త మోడల్ కొనాలని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. చేతిలో మంచి కండిషన్లో ఉన్న ఫోన్ ఉన్నా సరే, తక్కువ ధరకు వస్తుందనే కారణంతో ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేస్తుంటారు. ఉదాహరణకు, రూ.80,000 విలువైన వస్తువు రూ.65,000కు వస్తుందనుకుందాం. రూ.15,000 మిగిలిందని అనిపించినా, ఆ వస్తువు అవసరం లేకపోతే మీరు నిజంగా ఖర్చు చేసింది రూ.65,000 అన్నమాటే. అందుకే సేల్ మొదలయ్యే ముందే కొనాల్సిన వస్తువుల లిస్ట్ రెడీ చేసుకోవడం మంచిది. మొబైల్, టీవీ, ఫ్రిజ్ లాంటివి నిజంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉందా అని ముందుగా డిసైడ్ అవ్వండి. కొనాల్సిన వస్తువుకు ఎంత బడ్జెట్ పెట్టగలరో ముందే ఫిక్స్ చేసుకోండి. అవసరమైన వస్తువుకు మంచి రేటు వస్తే కొనొచ్చు, కానీ అవసరం లేని వస్తువుకు 90 శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చినా కొనాల్సిన పనిలేదు.
అమెజాన్ సేల్
వస్తువు ధర మాత్రమే కాకుండా, సెల్లర్ నమ్మకమైన వాడా కాదా, రివ్యూలు, వారంటీ, రిటర్న్ పాలసీలను కూడా గమనించాలి. ఒకే వస్తువును వేర్వేరు సెల్లర్లు ఎంతకు అమ్ముతున్నారో పోల్చి చూడండి. కస్టమర్ రివ్యూలు చూసేటప్పుడు, కేవలం రేటింగ్స్ మాత్రమే నమ్మకుండా లేటెస్ట్ కామెంట్స్, నెగెటివ్ రివ్యూలను కూడా చదవండి. ప్రొడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో చెప్పిన ఫీచర్లు అసలు మోడల్ నంబర్తో మ్యాచ్ అవుతున్నాయో లేదో నిర్ధారించుకోండి. బ్యాంక్ కార్డ్ ఆఫర్ ఉందని చెబితే, దానికి కావాల్సిన కనీస కొనుగోలు మొత్తం, గరిష్ట డిస్కౌంట్, ఏయే కార్డులకు ఆఫర్ వర్తిస్తుంది లాంటి కండిషన్స్ చదవడం మర్చిపోవద్దు.
స్మార్ట్ షాపింగ్
ఈఎంఐ పద్ధతిలో కొనేటప్పుడు వడ్డీ, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, ఇతర ఛార్జీలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది కూడా లెక్కేసుకోండి. ప్రైస్ హిస్టరీని చూపించే నమ్మకమైన టూల్స్ లేదా ధరలను పోల్చే వెబ్సైట్లు మీకు హెల్ప్ అవుతాయి. అలాగే, తెలియని లింక్స్ ద్వారా పేమెంట్ చేయకుండా, అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారానే కొనడం సేఫ్. థర్డ్-పార్టీ సెల్లర్ల వల్ల కూడా ధరల్లో మార్పులు రావచ్చు, కాబట్టి ప్రతి ధర తేడాను మోసం అనుకోకుండా ఆధారాలతో చెక్ చేసుకోవాలి.
అనవసర ఖర్చు
మొత్తం మీద, ఆన్లైన్ సేల్స్లో నిజంగా డబ్బు ఆదా చేయాలంటే భారీ డిస్కౌంట్ యాడ్స్ చూసి తొందరపడకపోవడమే బెస్ట్. ముందుగా కావాల్సిన వస్తువుల లిస్ట్ రెడీ చేసుకోండి, ఆ తర్వాత వాటి పాత ధర, ఇప్పటి ధరను పోల్చి చూడండి. బ్యాంక్ కార్డ్ ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్లు వాడిన తర్వాత చివరగా ఎంత కట్టాలో లెక్కేసుకోండి. కొన్న వస్తువు అవసరం లేనిదైతే, తక్కువ ధరకు వస్తుందనే కారణంతో దాన్ని కొనడం ఆదా అనిపించుకోదు.
నిజంగా టీవీ కొనాల్సిన అవసరం ఉన్న కుటుంబం, సేల్ టైమ్లో మంచి రేటు వచ్చే వరకు ఆగి కొనడం వల్ల లాభపడొచ్చు. కానీ అవసరం లేని వస్తువు కోసం అప్పు లేదా ఈఎంఐ భారం పెంచుకోవడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఆఫర్ను అనుమానంతో వదిలేయాల్సిన పనిలేదు, అలాగని అన్ని ఆఫర్లను గుడ్డిగా నమ్మొద్దు. అవసరానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి, ధరను పోల్చి, కండిషన్స్ చదివిన తర్వాతే కొంటే మీ డబ్బును నిజంగా ఆదా చేసుకోవచ్చు.