Amazon: ఆఫర్స్ ఉన్నా లేకున్నా అమెజాన్లో చీప్గా దొరికే 5 వస్తువులు ఇవే!
Amazon Sale: ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు తక్కువ ధరలో మంచి వస్తువులు దొరికితే వచ్చే ఆనందమే వేరు. ముఖ్యంగా అమెజాన్ లో రోజువారీ అవసరాలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో వస్తువులు ఆఫర్స్ తో సంబంధం లేకుండా బడ్జెట్ ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉంటాయి. అవేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అమెజాన్ లో తక్కువ ధరకు వచ్చే వస్తువులు
ఆన్లైన్ షాపింగ్కి అలవాటు పడిన వారికి అమెజాన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటికి అవసరమైన చిన్న వస్తువు నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్, కిచెన్ సామాన్లు, మొబైల్ యాక్సెసరీస్ వరకు ఎన్నో రకాల ఉత్పత్తులు ఒకే చోట దొరుకుతాయి. ముఖ్యంగా ఆఫర్లు, కూపన్లు, డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగపడే వస్తువులను తక్కువ ధరలోనే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే అమెజాన్ లో ఆఫర్స్ ఉన్నా లేకున్నా తక్కువ బడ్జెట్లో వచ్చే కొన్ని ఉపయోగకరమైన వస్తువులు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.
మొబైల్ ఫోన్ యాక్సెసరీస్
ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ ఉన్న ప్రస్తుత రోజుల్లో ఛార్జింగ్ కేబుల్స్, ఫోన్ స్టాండ్స్, స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్లు, కేబుల్ ఆర్గనైజర్లు, మొబైల్ గ్రిప్స్ వంటి చిన్న యాక్సెసరీస్కు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. వీటిలో కొన్ని ఉత్పత్తులు తక్కువ బడ్జెట్లోనే లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఒకే ఉత్పత్తికి వివిధ బ్రాండ్లు, మోడల్స్ అందుబాటులో ఉండటంతో మన అవసరానికి, బడ్జెట్కు సరిపోయే దాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. అయితే ఛార్జర్ లేదా కేబుల్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కేవలం ధరను మాత్రమే చూడకుండా, రివ్యూలు, రేటింగ్, బ్రాండ్ వివరాలు పరిశీలించడం మంచిది.
కిచెన్ ఆర్గనైజింగ్ వస్తువులు
వంటగదిలో చిన్న చిన్న వస్తువులు చిందరవందరగా ఉండకుండా సర్దుకోవడానికి ఉపయోగపడే కంటైనర్లు, స్పైస్ బాక్సులు, కట్లరీ ఆర్గనైజర్లు, సింక్ ఆర్గనైజర్లు, ఫుడ్ స్టోరేజ్ బ్యాగ్స్ వంటి వస్తువులు అమెజాన్ లో విస్తృతంగా కనిపిస్తాయి. వీటిలో చాలా వస్తువులు చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి. ముఖ్యంగా చిన్న ఇళ్లలో కిచెన్ స్పేస్ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడానికి ఇలాంటి ఆర్గనైజర్లు చాలా ఉపయోగపడతాయి. కొనుగోలు చేసే ముందు వస్తువు పరిమాణం, మెటీరియల్, సామర్థ్యం వంటి వివరాలను చెక్ చేస్తే తర్వాత ఇబ్బంది ఉండదు.
హోమ్ క్లీనింగ్, ఆర్గనైజింగ్ ఉత్పత్తులు
ఇంటిని శుభ్రంగా, మంచిగా ఉంచుకోవడానికి ఉపయోగపడే మైక్రోఫైబర్ క్లాత్స్, క్లీనింగ్ బ్రెష్లు, డస్ట్ క్లీనింగ్ టూల్స్, చిన్న స్టోరేజ్ బాక్సులు, కేబుల్ మేనేజ్మెంట్ క్లిప్స్ వంటి వస్తువులు అమెజాన్ లో తక్కువ ధరలో లభిస్తాయి. ఒకేసారి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండే ప్యాక్లను కొనుగోలు చేస్తే ఒక్కో వస్తువుపై ఖర్చు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ప్యాక్లో ఎన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి, వాటి పరిమాణం ఎంత, మెటీరియల్ ఏంటి అనే వివరాలను ముందుగా చదవాలి.
స్టేషనరీ, స్టడీ యాక్సెసరీస్
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, ఇంటి నుంచి పనిచేసేవారికి నోట్బుక్స్, పెన్నులు, హైలైటర్లు, స్టికీ నోట్స్, డెస్క్ ఆర్గనైజర్లు, పెన్ స్టాండ్స్ వంటి వస్తువులు ఎప్పటికప్పుడు అవసరం అవుతుంటాయి. వీటిలో చాలా ఉత్పత్తులు అమెజాన్ లో తక్కువ బడ్జెట్లో దొరుకుతాయి. ముఖ్యంగా సెట్లుగా లభించే స్టేషనరీ ఉత్పత్తులకు ధర తక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లల చదువుకు అవసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కూడా రివ్యూలు, ఉత్పత్తి పరిమాణం వంటి వివరాలు చూసుకోవడం మంచిది.
ట్రావెల్ యాక్సెసరీస్
ప్రయాణాలు చేసే వారికి లగేజ్ ఆర్గనైజర్లు, పాస్పోర్ట్ కవర్లు, ట్రావెల్ పౌచ్లు, చిన్న బాటిల్ సెట్లు, కేబుల్ ఆర్గనైజర్లు వంటి వస్తువులు చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి పెద్దగా ఖర్చు చేయాల్సిన వస్తువులు కాకపోయినా ప్రయాణ సమయంలో చాలా సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా బ్యాగులో వస్తువులను క్రమంగా సర్దుకోవడానికి ట్రావెల్ పౌచ్లు, ఆర్గనైజర్లు ఉపయోగపడతాయి. కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మెటీరియల్, జిప్ నాణ్యత, రివ్యూలు వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తే మంచి ఉత్పత్తిని ఎంచుకోవచ్చు.