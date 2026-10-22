Poonawalla Fincorp: 2026 అక్టోబర్ 10 నుంచి నవంబర్ 15 వరకు అందుబాటులో ఉండే ఈ ఆఫర్లలో కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్ లోన్లు, గోల్డ్ లోన్లు, పర్సనల్ లోన్లు, కమర్షియల్ వెహికల్ లోన్లు ఉన్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు..
పండుగల సమయంలో సాధారణంగా కుటుంబ ఖర్చులు, గృహోపకరణాల కొనుగోళ్లు, వ్యాపార సంబంధిత ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఆర్థిక సహాయం కోసం చూస్తున్న వినియోగదారుల వివిధ అవసరాలను తీర్చేందుకు Poonawalla Fincorp నాలుగు రకాల రుణాలను అందిస్తోంది. గృహోపకరణాల కొనుగోలు నుంచి బంగారంపై రుణం పొందడం, వ్యక్తిగత ఖర్చులను నిర్వహించడం, వాణిజ్య వాహనాలకు ఫైనాన్సింగ్ పొందడం వరకు వివిధ అవసరాలకు ఈ రుణాలు ఉపయోగపడతాయి.
కంపెనీ పండుగ ప్రత్యేక ఆఫర్ 2026 అక్టోబర్ 10 నుంచి నవంబర్ 15 వరకు అమల్లో ఉంటుంది. సంబంధిత రుణ పథకాలలో పాల్గొనే వినియోగదారులకు వివిధ రివార్డులు గెలుచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. రుణ విభాగాన్ని బట్టి ఆఫర్లు, రివార్డులు మారుతూ ఉంటాయి.
రుణాల వారీగా పండుగ ప్రత్యేక ఆఫర్లు
1) కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్ లోన్లు (Consumer Durable Loans)
విస్తృతమైన భాగస్వామ్య రిటైల్ అవుట్లెట్లు, వివిధ బ్రాండ్లతో అనుసంధానం, సరళమైన దరఖాస్తు ప్రక్రియ ద్వారా వినియోగదారులు గృహోపకరణాలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను సులభమైన వాయిదాల పద్ధతిలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఈ రుణానికి సంబంధించిన పండుగ ఆఫర్లలో ఇవి ఉన్నాయి:
* బంపర్ బహుమతులు: రూ. 7.5 లక్షల విలువైన కారు, రూ. 1.5 లక్షల విలువైన బైక్, రూ. 50,000 విలువైన ట్రావెల్ ఓచర్.
* రోజువారీ రివార్డులు రూ. 1,000, రూ. 2,000 విలువైన ఓచర్లు.
* ప్రత్యేక రోజుల రివార్డులు రూ. 3,000 విలువైన ఓచర్లు.
గోల్డ్ లోన్లు (Gold Loans)
భారతదేశవ్యాప్తంగా 400కు పైగా శాఖలతో పాటు, టైర్-2తో పాటు టైర్-3 నగరాల్లో బలమైన ఉనికిని కలిగిన Poonawalla Fincorp, సరళమైన ప్రక్రియ ద్వారా గోల్డ్ లోన్ పొందే సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. వినియోగదారుల బంగారు ఆభరణాలను సురక్షితంగా భద్రపరుస్తారు.
ఈ రుణానికి సంబంధించిన పండుగ ఆఫర్లలో ఇవి ఉన్నాయి:
* రోజువారీ రివార్డులు: రూ. 1,000 విలువైన Amazon ఓచర్లు.
* ప్రత్యేక రోజుల రివార్డులు: రూ .3,000 విలువైన ఓచర్లు.
* బంపర్ బహుమతి: రూ.1.5 లక్షల విలువైన బైక్.
* శాఖ స్థాయి రివార్డు: పాల్గొనే ప్రతి శాఖ నుంచి ఒక విజేతకు రూ. 10,000.
పర్సనల్ లోన్లు (Personal Loans)
పూర్తిగా డిజిటల్, పేపర్లెస్ దరఖాస్తు ప్రక్రియతో పాటు వేగవంతమైన ఆమోద సదుపాయాన్ని అందిస్తూ, అర్హత కలిగిన వినియోగదారులు ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండా పర్సనల్ లోన్ పొందవచ్చు. అలాగే, తిరిగి చెల్లించేందుకు అనువైన కాలపరిమితి ఎంపికలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ రుణానికి సంబంధించిన పండుగ ఆఫర్లలో ఇవి ఉన్నాయి:
* రోజువారీ రివార్డులు: రూ. 1,000 విలువైన Amazon ఓచర్లు.
* బంపర్ బహుమతులు: రూ. 30,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ, రూ. 20,000 విలువైన మొబైల్ ఫోన్, రూ. 10,000 విలువైన Amazon ఓచర్.
కమర్షియల్ వెహికల్ లోన్లు (Commercial Vehicle Loans)
కొత్త, పాత చిన్న, తేలికపాటి, భారీ వాణిజ్య వాహనాల కొనుగోలుకు ఫైనాన్సింగ్ సదుపాయాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా విస్తృతమైన నెట్వర్క్ను కలిగి ఉన్న Poonawalla Fincorp, రవాణా రంగంలో ఉన్నవారు, ఫ్లీట్ యజమానులు తమ వాహనాల సంఖ్యను పెంచుకోవడానికి లేదా పాత వాహనాల స్థానంలో కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
ఈ రుణానికి సంబంధించిన పండుగ ఆఫర్లో భాగంగా, వినియోగదారులు ఆఫర్ వ్యవధిలో నిర్వహించే లక్కీ డ్రాలో పాల్గొని ఓచర్లు గెలుచుకునే అవకాశం పొందవచ్చు. బహుమతులు, పాల్గొనే అర్హత ప్రమాణాలకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు కంపెనీ అధికారిక ప్రచార సమాచారంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వినియోగదారులు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు:
ఈ పండుగ ప్రత్యేక ఆఫర్ 2026 అక్టోబర్ 10 నుంచి నవంబర్ 15 వరకు మొత్తం 37 రోజుల పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది. నాలుగు రుణ విభాగాల్లో రివార్డులు, పాల్గొనే విధానాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఆఫర్లో పాల్గొనే ముందు వినియోగదారులు సంబంధిత అర్హత ప్రమాణాలు, పాల్గొనే విధానం, నిబంధనలతో పాటు షరతులను పరిశీలించాలి.
మరిన్ని వివరాల కోసం కంపెనీ అధికారిక ప్రచార వెబ్సైట్ను సందర్శించండి:
Festive Rewards Hub | ప్రత్యేక ఆఫర్లు, రివార్డులు, గేమ్స్, రుణ ప్రయోజనాలు
నిబంధనలు షరతులు వర్తిస్తాయి. రుణ ఆమోదం, పండుగ ఆఫర్లో పాల్గొనడం అనేవి వర్తించే అర్హత ప్రమాణాలు, నిబంధనలకు షరతులకు లోబడి ఉంటాయి.