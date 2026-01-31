Credit Card : క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్నారా? ఈ 5 తప్పులు చేస్తే మీ జేబుకు చిల్లే !
Credit Card : క్రెడిట్ కార్డ్ వాడకంలో చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు భారీ ఆర్థిక నష్టానికి దారితీస్తాయి. పొరపాటున కూడా ఈ 5 తప్పులు చేయకండి. మీరు నష్టపోకుండా ఉండాలంటే ఈ 5 ముఖ్యమైన విషయాలను తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే..
మీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు భారీగా వస్తోందా? అయితే మీరు ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నట్టే!
నేటి ఆధునిక కాలంలో క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఒక విలాసం కాదు, అవసరంగా మారిపోయింది. షాపింగ్ నుండి అత్యవసర వైద్య ఖర్చుల వరకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, క్రెడిట్ కార్డును సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించకపోతే, అది మీకు వరానికి బదులు శాపంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డును క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తారు కానీ, దాని వెనుక ఉన్న నియమ నిబంధనలను విస్మరిస్తుంటారు. దీనివల్ల తెలియకుండానే భారీ మొత్తంలో అదనపు డబ్బును బ్యాంకులకు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. మీరు కూడా క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్నట్లయితే, ఈ క్రింది 5 తప్పులు అస్సలు చేయకండి.
బిల్లింగ్ గడువు తేదీని మర్చిపోవడం
చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులు చేసే అతిపెద్ద తప్పు బిల్లింగ్ తేదీని లేదా గడువు తేదీని మర్చిపోవడం. బిజీ లైఫ్ వల్ల లేదా నిర్లక్ష్యం వల్ల గడువు దాటిన తర్వాత బిల్లు చెల్లిస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల బ్యాంకులు భారీగా లేట్ పేమెంట్ ఫీజులను వసూలు చేస్తాయి. అంతేకాకుండా, దీని ప్రభావం మీ క్రెడిట్ స్కోర్పై కూడా పడుతుంది. భవిష్యత్తులో మీరు లోన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఇబ్బందిగా మారుతుంది. అందుకే ఎల్లప్పుడూ మీ ఫోన్లో రిమైండర్లు సెట్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
మినిమం డ్యూ మాత్రమే చెల్లించే అతి తెలివి
కొంతమంది తమ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు, మొత్తం కట్టలేక కేవలం మినిమం డ్యూ మాత్రమే చెల్లిస్తారు. తాము బిల్లు కట్టేశామని వారు అనుకుంటారు, కానీ అసలు ఆట ఇక్కడే మొదలవుతుంది. మీరు మినిమం డ్యూ మాత్రమే కట్టినప్పుడు, మిగిలిన బ్యాలెన్స్ మొత్తంపై బ్యాంకులు 30% నుండి 45% వరకు భారీ వడ్డీని వసూలు చేస్తాయి. దీనివల్ల మీరు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు పూర్తి బిల్లును ఒకేసారి చెల్లించడానికి ప్రయత్నించండి.
బిల్లు స్టేట్మెంట్ను పరిశీలించకపోవడం
చాలా మంది కార్డ్ బిల్లు రాగానే కేవలం ఎంత మొత్తం కట్టాలో చూస్తారు తప్ప, అందులో ఏమేమి ఛార్జీలు పడ్డాయో గమనించరు. కొన్నిసార్లు టెక్నికల్ లోపాల వల్ల లేదా పొరపాటున కొన్ని తప్పుడు ఎంట్రీలు మీ బిల్లులో చేరే అవకాశం ఉంది. మీరు స్టేట్మెంట్ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించకపోతే, అనవసరమైన ఖర్చులకు మీరు బాధ్యులవుతారు. ప్రతి నెలా మీ బిల్లులో ఉన్న ప్రతి లావాదేవీని ఒకసారి సరిచూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
కార్డు వార్షిక ఖర్చుల పై అవగాహన లేకపోవడం
క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకునే సమయంలో బ్యాంకులు ఇచ్చే ఆఫర్ల మోజులో పడి, ఆ కార్డుకు ఉండే వార్షిక రుసుములను చాలా మంది పట్టించుకోరు. కొన్ని కార్డులకు వార్షిక ఛార్జీలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీ అవసరానికి మించి ఎక్కువ వార్షిక రుసుము ఉన్న కార్డును వాడటం వల్ల మీ డబ్బు వృథా అవుతుంది. కార్డు తీసుకునే ముందే దాని మెయింటెనెన్స్ చార్జీలు, యాన్యువల్ ఫీజుల గురించి బ్యాంకును అడిగి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
క్రెడిట్ లిమిట్ దాటి ఖర్చు చేయడం
ప్రతి క్రెడిట్ కార్డుకు ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఆ పరిమితికి మించి ఖర్చు చేయడం వల్ల ఓవర్ లిమిట్ ఛార్జీలు పడతాయి. ఇది మీ ఆర్థిక క్రమశిక్షణను దెబ్బతీయడమే కాకుండా, క్రెడిట్ స్కోర్ను కూడా తగ్గిస్తుంది. మీ క్రెడిట్ లిమిట్లో 30% నుండి 40% మాత్రమే వాడటం ఉత్తమమని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. పరిమితి దాటి ఖర్చు చేయడం వల్ల అనవసరమైన ఆర్థిక భారం పెరుగుతుంది.
మొత్తంగా క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఒక కత్తి లాంటిది. దాన్ని వాడటం తెలిస్తే రక్షణగా ఉంటుంది, తెలియకపోతే చేతులు కాల్చుకోవాల్సి వస్తుంది. పైన పేర్కొన్న తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడితే మీ ఆర్థిక పరిస్థితి భద్రంగా ఉంటుంది.