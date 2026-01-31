- Home
- Union Budget 2026: డాలర్ డామినేషన్.. రూపాయి పతనం! బడ్జెట్ 2026లో భారీ మార్పులు.. మీకు లాభమా? నష్టమా?
Union Budget 2026: డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి ₹92కు పడిపోయిన వేళ, ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్ 2026పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆర్థిక సర్వే హెచ్చరికలు, బడ్జెట్ అంచనాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 అంచనాలు: రూపాయి రికార్డు పతనం.. నిర్మలమ్మ బడ్జెట్ లో పరిష్కారం దొరికేనా?
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక కీలక మలుపులో ఉన్న తరుణంలో రూపాయి విలువ రికార్డు స్థాయిలో పతనమవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 2026 ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ పార్లమెంటులో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనుండగా, దానికి ముందు డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ₹92కు పడిపోయింది.
ఈ ఏడాది జనవరి నెలలోనే రూపాయి 2.3 శాతం మేర క్షీణించింది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా విధిస్తున్న కొత్త వాణిజ్య సుంకాలు ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, రాబోయే బడ్జెట్లో రూపాయిని నిలబెట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రజలపై భారం మోపుతారా? వరాలు ఇస్తారా?
ఎకనమిక్ సర్వే 2026 హెచ్చరికలు
జనవరి 29న ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఆర్థిక సర్వే 2026 (Economic Survey) రూపాయి పతనంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. భారత ఆర్థిక పునాదులు బలంగా ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు రూపాయిని దాని సామర్థ్యం కంటే తక్కువగా ఉంచుతున్నాయని పేర్కొంది. రూపాయి బలహీనపడటం వల్ల మనం విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల ధరలు పెరిగి, దేశంలో దిగుమతి చేసుకున్న ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉందని సర్వే హెచ్చరించింది. అయితే, ఎగుమతిదారులకు ఇది కొంత మేర వెసులుబాటు కల్పిస్తుందని, అమెరికా టారిఫ్ల ప్రభావాన్ని ఇది తగ్గిస్తుందని సర్వే విశ్లేషించింది.
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 అంచనాలు: తయారీ రంగానికి పెద్దపీట
రూపాయి విలువను స్థిరపరచడానికి ఎగుమతులే ఏకైక మార్గమని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా, బడ్జెట్ 2026లో మేక్ ఇన్ ఇండియా పథకాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా భారీ కేటాయింపులు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా తయారీ రంగంలో ఎగుమతులను పెంచేందుకు ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (PLI) పథకాలను ఇతర రంగాలకు కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉంది. మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం సుమారు ₹12.5 లక్షల కోట్ల కేపెక్స్ కేటాయించవచ్చని అంచనా. ఎగుమతులు పెరిగితేనే దేశంలోకి విదేశీ మారక ద్రవ్యం వచ్చి రూపాయి బలపడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ద్రవ్య లోటు.. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అవసరం
రూపాయి పతనం అవుతున్న సమయంలో విదేశీ పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని చూరగొనడం ప్రభుత్వానికి అత్యంత అవసరం. ఇందుకోసం బడ్జెట్లో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం కీలకం. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ద్రవ్య లోటును జీడీపీలో 4.2 శాతం నుంచి 4.4 శాతం మధ్య ఉంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అలాగే, దేశ రుణ-జీడీపీ నిష్పత్తిని తగ్గించడం ద్వారా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారత్ పట్ల నమ్మకాన్ని పెంచాలని ఆర్థిక శాఖ యోచిస్తోంది. విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడిదారులు (FIIs) నిధులను వెనక్కి తీసుకోకుండా ఉండేందుకు కొన్ని పన్ను మినహాయింపులు కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 : సామాన్యుడి ఆశలు.. ప్రభుత్వ సవాళ్లు
రూపాయి పతనం వల్ల పెరిగే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల భారం నుంచి సామాన్యుడిని రక్షించడం ప్రభుత్వానికి పెద్ద సవాలుగా మారింది. బడ్జెట్లో వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను రాయితీలు ఇవ్వడం ద్వారా ప్రజల కొనుగోలు శక్తిని పెంచాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది.
ఒకవైపు రూపాయి బలహీనత వల్ల పెరుగుతున్న ధరలు, మరోవైపు ఆర్థిక వృద్ధిని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మధ్య ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ ఎలాంటి బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ చేస్తారో చూడాలి. బడ్జెట్ తర్వాత రూపాయి కోలుకుంటుందా లేదా ₹94 మార్కును తాకుతుందా అన్నది ఇప్పుడు మార్కెట్ వర్గాల ముందున్న పెద్ద ప్రశ్న.
