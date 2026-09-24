- Home
- Business
- Most Expensive Areas India: భారత్లో అత్యంత ఖరీదైన టాప్ 5 ఏరియాస్ ఇవే.. ఇక్కడ ఒక బంగ్లా ధర వందల కోట్లు
Most Expensive Areas India: భారత్లో అత్యంత ఖరీదైన టాప్ 5 ఏరియాస్ ఇవే.. ఇక్కడ ఒక బంగ్లా ధర వందల కోట్లు
Most Expensive Areas India: భారతదేశంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వేగంగా పుంజుకుంటోంది. ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాలైన ముంబై, ఢిల్లీ, గురుగ్రామ్లలోని కొన్ని అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన నివాస ప్రాంతాల్లో ఆస్తుల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి.
భారత్లో రియల్ ఎస్టేట్ రికార్డులు
దేశంలో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ విపరీతంగా దూసుకెళ్తోంది. సామాన్యుడికి ఇల్లు కొనడం ఎంత కష్టమో తెలిసిందే, కానీ దేశంలోని టాప్ వ్యాపారవేత్తలు, సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ నాయకులు ఉండే ప్రదేశాల ధరలు చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కేవలం 1 చదరపు అడుగు ధర దాదాపు ₹1 కోటి వరకు పలుకుతుందంటే ఆశ్చర్య పడాల్సిన అవసరం లేదు. దేశంలోని అత్యంత ప్రీమియం, లగ్జరీ కారిడార్లలో నివాసం ఉండే అడ్రస్లు, అక్కడ ఉండే ఇళ్ల ధరల వివరాలను ఇప్పుడు క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం.
మలబార్ హిల్, ముంబై
భారత్లోనే అత్యంత ఖరీదైన ప్రదేశాల లిస్టులో ముంబైలోని మలబార్ హిల్ మొదటి వరుసలో ఉంటుంది. అరేబియా సముద్ర తీరాన చాలా ప్రశాంతంగా ఉండే ఈ ఏరియాలో అల్ట్రా-ప్రీమియం వాతావరణం ఉంటుంది.
• ఎందుకు స్పెషల్: ఇక్కడి నుంచి కనిపించే సీ వ్యూ, హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్, బాణలింగ ప్రసిద్ధ వాల్కేశ్వర్ ఆలయం ప్రధాన ఆకర్షణలు. పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు, ప్రముఖ లాయర్లు, బాలీవుడ్ స్టార్స్ ఇక్కడే నివసిస్తారు.
• ధరల వివరాలు: ఇక్కడ స్క్వేర్ ఫీట్ ధర ₹50,000 నుంచి ₹1,00,000 కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండే ఇంటి సైజును బట్టి ప్రాపర్టీ ధర ₹5 కోట్ల నుంచి మొదలై ₹20 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రేటు పలుకుతుంది.
ఆల్టామౌంట్ రోడ్, ముంబై
దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో ఉండే ఆల్టామౌంట్ రోడ్ బిలియనీర్ల అడ్డాగా పేరుగాంచింది. భారతదేశంలోని టాప్ పారిశ్రామికవేత్తల నివాసాలు ఈ రోడ్డులోనే ఉన్నాయి.
• ఎందుకు స్పెషల్: పాతకాలపు రాయల్ లుక్, సముద్రానికి ఎదురుగా ఉండే మైండ్ బ్లోయింగ్ లగ్జరీ ఇళ్లు ఇక్కడి లొకేషన్ మార్కెట్ వాల్యూను పెంచేశాయి.
• ధరల వివరాలు: ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. చదరపు అడుగుకి ₹1 లక్ష నుంచి ₹2 లక్షల వరకు రేటు ఉంది. ఇక్కడ చిన్న సైజు ఇల్లు కొనాలన్నా కనీసం ₹20 కోట్ల నుంచి ₹30 కోట్లు పెట్టాల్సిందే.
ల్యూటియన్స్ జోన్, న్యూఢిల్లీ
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ల్యూటియన్స్ జోన్ అధికారానికి, అత్యున్నత రాజకీయ శక్తికి కేరాఫ్ అడ్రస్. పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్లు, రాయల్ బంగ్లాలు ఈ ప్రాంతం సొంతం.
• ఎందుకు స్పెషల్: పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే లాన్లు, చెట్లతో నిండిన విశాలమైన రోడ్లు ఇక్కడి బంగ్లాల ప్రత్యేకం. ఇండియా గేట్, పార్లమెంట్ భవనం, విదేశీ ఎంబసీలకు చాలా దగ్గరగా ఉండే అత్యంత సేఫ్ ఏరియా ఇది.
• ధరల వివరాలు: ల్యూటియన్స్ జోన్ లేదా గోల్ఫ్ లింక్స్ ఏరియాలో చదరపు అడుగు ధర ₹1,00,000 నుంచి ₹1,30,000 వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండే ఒక బంగ్లా ధర అక్షరాలా ₹100 కోట్లకు పైగానే ఉంటుంది.
గోల్ఫ్ కోర్స్, గుర్గావ్
ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ పరిధిలోని ప్రైమ్ లొకేషన్లలో గుర్గావ్కు చెందిన గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్ రెండవ స్థానంలో ఉంది. వ్యాపార కేంద్రాలకు చాలా దగ్గరగా ఉంటూ, విలాసవంతమైన ఆఫీసులు, ప్రాపర్టీలతో ఇది లగ్జరీ కారిడార్గా మారింది.
• ఎందుకు స్పెషల్: కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు, మల్టీ నేషనల్ కంపెనీల సీఈఓలు ఉండే హై-రైజ్ అపార్ట్మెంట్లు, వరల్డ్ క్లాస్ లైఫ్స్టైల్ ఇక్కడ లభిస్తుంది.
• ధరల వివరాలు: ఇక్కడ రెడీ-టు-మూవ్ ఫ్లాట్లకు చదరపు అడుగుకి ₹18,000 నుంచి ₹22,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చెల్లించాలి. ఇక సొంత బంగ్లా లేదా విల్లా రేటు ₹6 కోట్ల నుంచి మొదలై ₹25 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది.
పాలి హిల్, బాంద్రా వెస్ట్, ముంబై
ముంబైలోని బాంద్రా పరిధిలో ఉన్న పాలి హిల్ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రదేశాల్లో ఒకటి. సినిమా రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు, టెక్ స్టార్టప్ ఫౌండర్లు ఇక్కడ నివసించడానికి బాగా ఆసక్తి చూపుతారు.
• ఎందుకు స్పెషల్: పచ్చని చెట్లతో కూడిన ప్రశాంతమైన వీధులు, తక్కువ ఎత్తులో ఉండే లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్లు, ఇండిపెండెంట్ విల్లాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి.
• ధరల వివరాలు: ఇక్కడ చదరపు అడుగు రేటు ₹35,000 నుంచి ₹1,20,000 వరకు ఉంది. పాలి హిల్లో ఒక మంచి హోమ్ సొంతం చేసుకోవాలంటే దాదాపు ₹30 కోట్ల నుంచి ₹40 కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.