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- Top 5 Highest Mileage Hero Bikes: అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 హీరో బైక్లు ఇవే.. ధరలు, ఫీచర్ల పూర్తి వివరాలు
Top 5 Highest Mileage Hero Bikes: అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 హీరో బైక్లు ఇవే.. ధరలు, ఫీచర్ల పూర్తి వివరాలు
Top 5 Highest Mileage Hero Bikes: 2026లో భారత్లో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 హీరో బైక్ల లిస్టులో తక్కువ ధరలో లభించే స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఎక్స్ టెక్, హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ వంటి బైకులు ఉన్నాయి. ఈ టాప్ 5 బైకుల ధరలు, ఫీచర్లు, ఇతర పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
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భారతదేశంలో టూ వీలర్ల మార్కెట్లో హీరో మోటోకార్ప్ టాప్ కంపెనీలలో ఒకటి. ముఖ్యంగా రోజువారీ ప్రయాణాలకు వాడే కమ్యూటర్ మోటార్ సైకిళ్ల విభాగంలో ఈ కంపెనీ బైక్లకు మంచి ఆదరణ ఉంది. తక్కువ ధర, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చుతో పాటు ఎక్కువ మైలేజ్ ఇవ్వడం హీరో బైక్ల ప్రత్యేకత.
ఒకవేళ మీరు కేవలం మైలేజ్ కు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఎక్స్ టెక్, సూపర్ స్ప్లెండర్ ఎక్స్ టెక్, హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ వంటి మోడళ్ల పై లుక్కేయవచ్చు. 2026 నవంబర్ నాటి వివరాల ప్రకారం భారత్లో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే 5 హీరో బైక్ల ధరలు, స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల వివరాలు గమనిస్తే..
1. హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఎక్స్ టెక్
హీరో సంస్థ అందిస్తున్న అత్యధిక మైలేజ్ బైక్లలో స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఎక్స్ టెక్ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఇది లీటర్ పెట్రోల్కు గరిష్ఠంగా 73 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీని ఎక్స్ షోరూమ్ ధర రూ. 82,418 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ బైక్లో 97.2cc ఎయిర్ కూల్డ్, సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజన్ ఉంది.
ఇది సుమారు 8 PS పవర్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బైక్ లో 4 స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది. డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, రియల్ టైమ్ మైలేజ్ ఇండికేటర్, ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్, i3S ఐడిల్ స్టార్ట్-స్టాప్ టెక్నాలజీ వంటి లేటెస్ట్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. సిటీలో డైలీ ఆఫీస్ లేదా కాలేజీకి వెళ్లే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
2. హీరో సూపర్ స్ప్లెండర్ ఎక్స్ టెక్
సాధారణ స్ప్లెండర్ కంటే కొంచెం పెద్ద ఇంజన్, ఎక్కువ పవర్ కావాలనుకునే రైడర్ల కోసం సూపర్ స్ప్లెండర్ ఎక్స్ టెక్ రూపొందించారు. ఇది గరిష్ఠంగా 72 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ ను అందిస్తుంది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్ షోరూమ్ ధర రూ. 85,448. ఇందులో 124.7cc సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజన్ ఉంటుంది.
ఈ బైకు దాదాపు 10.7 PS పవర్ ఇస్తుంది. దీనికి 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది. మైలేజ్ తో పాటు మంచి కంఫర్ట్, పర్ఫార్మెన్స్ బ్యాలెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది సరిగ్గా సెట్ అవుతుంది. దీని సీటింగ్ పొజిషన్, ప్రాక్టికల్ డిజైన్ వల్ల డైలీ జర్నీలతో పాటు కాస్త దూర ప్రయాణాలకు కూడా బావుంటుంది.
3. హీరో ప్యాషన్ ప్లస్
మంచి లుక్స్తో పాటు కంఫర్టబుల్గా ఉండే కమ్యూటర్ బైక్లలో హీరో ప్యాషన్ ప్లస్ ఒకటి. ఈ బైక్ సుమారు 70 నుంచి 71 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ను ఇస్తుంది. హీరో అధికారిక వివరాల ప్రకారం క్లెయిమ్డ్ మైలేజ్ 70 కిలో మీటర్లుగా ఉంది. దీని ధర రూ. 81,413 (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి మొదలవుతుంది. ఇందులో 97.2cc ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజన్, 4-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉన్నాయి.
ఆకర్షణీయమైన డ్యూయల్ టోన్ గ్రాఫిక్స్, సౌకర్యవంతమైన సీటు దీని ప్రత్యేకత. వేరియంట్ ఆధారంగా ఇందులో i3S టెక్నాలజీ, డిజిటల్ మీటర్, ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్, బ్లూటూత్ కాల్, ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
4. హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్
హీరో కంపెనీలో అత్యంత తక్కువ ధరకు లభించే బైక్లలో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ఒకటి. దీని ప్రారంభ ఎక్స్ షోరూమ్ ధర కేవలం రూ. 59,477 మాత్రమే. ఇది సుమారు 68 నుంచి 72 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ను అందిస్తుంది. ఇందులో 97.2cc ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజన్ ఉంది. ఇది 5.9 kW పవర్, 8.05 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఈ బైకులో 4 స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్ ఇచ్చారు. సింపుల్ డిజైన్, సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ పొజిషన్, ట్యూబ్లెస్ టైర్లు, 9.6 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఇందులో ఉన్నాయి. కొన్ని వేరియంట్లలో i3S టెక్నాలజీ కూడా ఉంటుంది.
5. హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125ఆర్
పెద్ద ఇంజన్ కేటగిరీలోకి వెళ్లకుండానే స్పోర్టీ లుక్, స్టైలిష్ డిజైన్ కోరుకునే యూత్ కోసం హీరో కంపెనీ ఎక్స్ట్రీమ్ 125ఆర్ తెచ్చింది. ప్రస్తుత లిస్టింగ్స్ ప్రకారం ఇది సుమారు 66 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. దీని ధర రూ. 91,500 (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో 124.7cc సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజన్, 5 స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్ ఉన్నాయి. అగ్రెసివ్ బాడీవర్క్, ఎల్ఈడీ లైటింగ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఏబీఎస్ ఆప్షన్లు దీని హైలైట్స్.
ఏ బైక్ ఎవరికి బెస్ట్? కొనే ముందు ఈ విషయాలు గమనించండి
మీ అవసరాన్ని బట్టి బైక్ ఎంచుకోవడం మంచిది. అత్యధిక మైలేజ్ కావాలంటే స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఎక్స్ టెక్, తక్కువ బడ్జెట్లో బెస్ట్ ఆప్షన్ కావాలంటే హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్, పెద్ద ఇంజన్తో మైలేజ్ కావాలంటే సూపర్ స్ప్లెండర్ ఎక్స్ టెక్, రోజువారీ కంఫర్ట్ రైడింగ్ కోసం ప్యాషన్ ప్లస్, స్పోర్టీ డిజైన్తో పాటు మంచి మైలేజ్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రీమ్ 125ఆర్ ఎంచుకోవచ్చు.
పైన పేర్కొన్న ధరలు 2026 నవంబర్ నాటి సుమారు ఎక్స్ షోరూమ్ ధరలు మాత్రమే. వేరియంట్, నగరం, డీలర్ ఆఫర్లను బట్టి తుది ధర మారవచ్చు. బైక్ కొనే ముందు హైదరాబాద్ ఆన్ రోడ్ ధర, ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు, వేరియంట్ ఫీచర్లను సరిచూసుకోండి. అలాగే కంపెనీ చెప్పే మైలేజ్ గణాంకాలకు, రోడ్డుపై వచ్చే అసలు మైలేజ్ కు తేడా ఉంటుంది. ట్రాఫిక్, రోడ్డు పరిస్థితులు, బైక్ మెయింటెనెన్స్, టైర్ ప్రెజర్, మీరు నడిపే విధానంపై అసలు మైలేజ్ ఆధారపడి ఉంటుంది.