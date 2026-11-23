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- Best Mileage Tata Cars: 33 కీలో మీటర్లు.. అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 టాటా కార్లు ఇవే.. ధర, ఫీచర్ల పూర్తి వివరాలు
Best Mileage Tata Cars: 33 కీలో మీటర్లు.. అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 టాటా కార్లు ఇవే.. ధర, ఫీచర్ల పూర్తి వివరాలు
Best Mileage Tata Cars: 2026లో భారతదేశంలో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 టాటా సీఎన్జీ కార్ల ధరలు, ఇంజిన్ సామర్థ్యం, రియల్ వరల్డ్ మైలేజ్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
తక్కువ బడ్జెట్లో బంపర్ మైలేజ్.. 2026లో టాప్ 5 టాటా సీఎన్జీ కార్లు ఇవే
భారతదేశంలో ఇంధన ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలనుకునే వారి కోసం టాటా మోటార్స్ అద్భుతమైన ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ కార్లను అందుబాటులో ఉంచింది. ముఖ్యంగా టియాగో, ఆల్ట్రోజ్, పంచ్ వంటి మోడళ్లు తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చుతో పాటు మంచి మైలేజీని అందిస్తాయి. కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో నెక్సాన్ కూడా ఒక ప్రాక్టికల్ సీఎన్జీ ఆప్షన్గా నిలుస్తోంది. 2026లో క్లెయిమ్ చేసిన మైలేజ్, స్పెసిఫికేషన్లు, ఎక్స్ షోరూమ్ ధరల ఆధారంగా లుక్కేయాల్సిన టాప్ 5 టాటా కార్ల వివరాలు మీకోసం.
టాటా టియాగో ఐసీఎన్జీ
టాటా మోటార్స్ లైనప్లో అత్యంత సరసమైన ధరలో లభించే కారు టియాగో ఐసీఎన్జీ. ఇందులో 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్ పెట్రోల్-సీఎన్జీ ఇంజిన్ ఉంటుంది. సీఎన్జీ మోడ్లో ఇది సుమారు 73.5 PS పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో 5 మంది ప్రయాణించే వీలుంది. దీని ఎక్స్ షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 5.80 లక్షల నుండి రూ. 8.55 లక్షల వరకు ఉంది.
గతంలో ఏఆర్ఏఐ ధృవీకరించిన రిపోర్టుల ప్రకారం దీని మాన్యువల్ వేరియంట్ 26.49 km/kg, ఏఎంటీ వేరియంట్ 28.06 km/kg మైలేజీని ఇచ్చాయి. 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో కూడా ఇవే ఇంజిన్ ఆప్షన్లు కొనసాగుతున్నాయి. కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ అధికారిక మైలేజ్ గణాంకాలు ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ, ఆటోకార్ ఇండియా నిర్వహించిన మిక్స్డ్ డ్రైవింగ్ టెస్ట్లో అప్డేటెడ్ సీఎన్జీ-ఏఎంటీ వేరియంట్ ఏకంగా 33.33 km/kg మైలేజీని నమోదు చేసింది.
టాటా ఆల్ట్రోజ్ ఐసీఎన్జీ
ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో సౌకర్యవంతమైన క్యాబిన్, ప్రాక్టికల్ ఫీచర్లతో ఆల్ట్రోజ్ ఐసీఎన్జీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో ఉండే ట్విన్-సిలిండర్ సీఎన్జీ టెక్నాలజీ వల్ల డిక్కీలో లగేజీ పెట్టుకోవడానికి తగినంత స్థలం లభిస్తుంది. 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్ పెట్రోల్-సీఎన్జీ ఇంజిన్ సీఎన్జీ మోడ్లో 73.5 PS పవర్, 103 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏఎంటీ ఆప్షన్లు ఉన్న ఈ 5-సీటర్ కారు ధర సుమారు రూ. 7.30 లక్షల నుండి రూ. 10.77 లక్షల వరకు ఉంటుంది. కంపెనీ క్లెయిమ్ చేసిన మైలేజ్ 27.8 km/kg కాగా, ఆటోకార్ ఇండియా రియల్-వరల్డ్ టెస్ట్లో సుమారు 25.1 km/kg మైలేజ్ వచ్చింది.
టాటా పంచ్ ఐసీఎన్జీ
సిటీ డ్రైవింగ్కు, ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కోరుకునే కుటుంబాలకు టాటా పంచ్ మైక్రో ఎస్యూవీ సరైన ఎంపిక. దీని ట్విన్-సిలిండర్ టెక్నాలజీ వల్ల 210 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్ పెట్రోల్-సీఎన్జీ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది సీఎన్జీ మోడ్లో సుమారు 73.5 PS పవర్, 103 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో లభించే ఈ కారు ధర సుమారు రూ. 7 లక్షల నుండి రూ. 10.5 లక్షల వరకు ఉంది. దీని క్లెయిమ్డ్ మైలేజ్ 26.99 km/kg. ఆటోకార్ ఇండియా రియల్-వరల్డ్ టెస్ట్లో సిటీలో 20.7 km/kg, హైవేపై 31 km/kg మైలేజ్ ఇచ్చింది.
టాటా టిగోర్ ఐసీఎన్జీ
ప్రత్యేక బూట్ స్పేస్, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్తో వచ్చే కాంపాక్ట్ సెడాన్ టాటా టిగోర్. ఇందులో కూడా 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్ పెట్రోల్-సీఎన్జీ ఇంజిన్ ఉంటుంది, ఇది 73.5 PS పవర్ ఇస్తుంది. వేరియంట్లలో మాన్యువల్, ఏఎంటీ ఆప్షన్లు ఉండేవి. చివరిగా లిస్ట్ అయిన దీని ధర సుమారు రూ. 7.35 లక్షల నుండి రూ. 9 లక్షల వరకు ఉంది.
సీఎన్జీ-ఏఎంటీ వెర్షన్ 28.06 km/kg మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే, పాత టిగోర్ మోడల్ సెప్టెంబర్ 2026లో నిలిపివేసినట్టు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. కాబట్టి ఈ కారును ఎంచుకునే ముందు సమీపంలోని టాటా డీలర్ వద్ద ప్రస్తుత లభ్యతను తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి.
టాటా నెక్సాన్ ఐసీఎన్జీ
భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ టర్బోచార్జ్డ్ సీఎన్జీ కారు టాటా నెక్సాన్. సాధారణ సీఎన్జీ కార్లతో పోలిస్తే ఇది మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుంది. ఎస్యూవీ స్టైలింగ్, భద్రతా ఫీచర్లు, ట్విన్-సిలిండర్ టెక్నాలజీ దీని సొంతం. ఇందులోని 1.2-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్-సీఎన్జీ ఇంజిన్ 100 PS పవర్, 170 Nm టార్క్ను ఇస్తుంది.
6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ ఉన్న ఈ 5 సీటర్ కారు ధర సుమారు రూ. 8.35 లక్షల నుండి రూ. 13.30 లక్షల వరకు ఉంది. దీని క్లెయిమ్డ్ మైలేజ్ 24 km/kg కాగా, ఆటోకార్ రియల్-వరల్డ్ టెస్ట్లో 18.55 km/kg మైలేజ్ నమోదైంది.