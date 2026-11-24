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- Top 10 Cities In India: ఇండియాలో టాప్ 10 బెస్ట్ సిటీస్ ఇవే.. హైదరాబాద్ ఎన్నో స్థానంలో ఉందో తెలుసా?
Top 10 Cities In India: ఇండియాలో టాప్ 10 బెస్ట్ సిటీస్ ఇవే.. హైదరాబాద్ ఎన్నో స్థానంలో ఉందో తెలుసా?
Top 10 Cities In India: ఆక్స్ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్ గ్లోబల్ సిటీస్ ఇండెక్స్ 2026 ప్రకారం భారతదేశంలోని టాప్ 10 నగరాల జాబితాతో తెలంగాణ నుంచి ఒక నగరం చోటు సంపాదించింది. గ్లోబల్ సిటీస్ ఇండెక్స్ 2026 రిపోర్టులో మన హైదరాబాద్ స్థానం ఎక్కడ?
చదువు, ఉద్యోగాలు, లైఫ్స్టైల్లో బెస్ట్.. ఇండియాలోని టాప్ 10 నగరాలు ఇవే
బెస్ట్ నగరాలను ఎంపిక చేయడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకే రకమైన ప్రామాణికం అంటూ ఏదీ లేదు. అందుకే అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థలు ఆర్థిక వ్యవస్థ, మానవ వనరులు, జీవన ప్రమాణాలు, పాలన వంటి ప్రత్యేక అంశాల ఆధారంగా నగరాలను అంచనా వేస్తాయి.
ఈ క్రమంలోనే ప్రపంచంలోని 1,000 నగరాలను ఆర్థిక వ్యవస్థ, మానవ వనరులు, జీవన ప్రమాణాలు, పర్యావరణం, పాలన అనే ఐదు ప్రధాన అంశాల ఆధారంగా అంచనా వేస్తూ ఆక్స్ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్ గ్లోబల్ సిటీస్ ఇండెక్స్ 2026 రిపోర్టు విడుదలైంది. ఈ రిపోర్టు ప్రకారం, భారతదేశంలోని టాప్ 10 నగరాలన్నీ ప్రపంచ స్థాయిలో టాప్ 500 లోపు స్థానం దక్కించుకున్నాయి. బలమైన ఆర్థిక వృద్ధి, విద్యా ప్రమాణాల ఆధారంగా ఈ జాబితాలో నిలిచిన 10 భారతీయ నగరాలు, వాటి ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఢిల్లీ, బెంగళూరు: దేశ రాజధాని, టెక్ హబ్ హవా
ఢిల్లీ (గ్లోబల్ ర్యాంక్: 268): దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ఈ సూచీలో భారతదేశం తరఫున అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధన సంస్థలు, కార్పొరేట్ ప్రధాన కార్యాలయాల సపోర్టుతో మానవ వనరుల విభాగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 13వ ర్యాంక్ సాధించడం విశేషం. భారీ వినియోగదారుల మార్కెట్, పరిపాలనా ప్రాధాన్యంతో ఉత్తర భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది ప్రధాన చోదక శక్తిగా ఉంది.
బెంగళూరు (గ్లోబల్ ర్యాంక్: 311): సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరుగాంచిన బెంగళూరు, దేశంలోనే అతిపెద్ద టెక్నాలజీ, స్టార్టప్ హబ్గా ఉంది. గ్లోబల్ ఆర్ అండ్ డి కేంద్రాలు, యునికార్న్ స్టార్టప్లు, ఏరోస్పేస్, బయోటెక్నాలజీ పరిశ్రమలు ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. ఇది యువతను, నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులను భారీగా ఆకర్షిస్తోంది.
ముంబై, చెన్నై: ఆర్థిక, ఆటోమొబైల్ దిగ్గజాలు
ముంబై (గ్లోబల్ ర్యాంక్: 330): ముంబై భారతదేశానికి తిరుగులేని ఆర్థిక, వాణిజ్య, వినోద రాజధానిగా కొనసాగుతోంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రధాన స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు, బాలీవుడ్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. దేశంలోని ఇతర నగరాల కంటే అత్యధిక ఆర్థిక ఉత్పత్తిని కలిగి ఉండటంతో పాటు సముద్ర వాణిజ్యానికి కీలక ద్వారంగా పనిచేస్తోంది.
చెన్నై (గ్లోబల్ ర్యాంక్: 381): డెట్రాయిట్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలువబడే చెన్నై, ఆటోమొబైల్ తయారీ, హార్డ్వేర్ ఎగుమతులకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది. భారీ పరిశ్రమలతో పాటు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఐటీ సేవల కారిడార్, ప్రధాన ఓడరేవు మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన మెడికల్ టూరిజం రంగాల్లో చెన్నై ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది.
హైదరాబాద్, పూణే: ఆధునికత, విద్యకు చిరునామాలు
హైదరాబాద్ (గ్లోబల్ ర్యాంక్: 421): మన హైదరాబాద్ నగరం గొప్ప నిజాం వారసత్వాన్ని, వేగవంతమైన ఆధునిక పారిశ్రామికీకరణను అద్భుతంగా మేళవించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జీనోమ్ వ్యాలీ, సైబరాబాద్ గా గుర్తింపు పొందిన ఈ నగరం, ఫార్మాస్యూటికల్ తయారీ, వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో శక్తివంతమైన కేంద్రంగా నిలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రపంచ స్థాయి పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలను అందిస్తోంది.
పూణే (గ్లోబల్ ర్యాంక్: 427): ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యా సంస్థల కారణంగా సాంప్రదాయకంగా ఆక్స్ఫర్డ్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ గా పిలువబడే పూణే, ఇప్పుడు ఐటీ, రక్షణ పరిశోధన, ఆటోమోటివ్ ఇంజనీరింగ్ రంగాలకు ప్రధాన హబ్గా మారింది. ఇక్కడి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, విద్యార్థులకు అనుకూలమైన సంస్కృతి ఈ నగరానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణను తెచ్చిపెట్టాయి.
త్రిస్సూర్, కొచ్చి: కేరళ నగరాల జోరు
త్రిస్సూర్ (గ్లోబల్ ర్యాంక్: 477): కేరళ సాంస్కృతిక రాజధానిగా పేరుగాంచిన త్రిస్సూర్, త్రిస్సూర్ పూరం వంటి భారీ ఆలయ ఉత్సవాలు, శాస్త్రీయ కళలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. తక్కువ కాలుష్యం, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాల కారణంగా ఈ రిపోర్టులోని జీవన ప్రమాణాలు, పర్యావరణ విభాగాల్లో మిగతా అన్ని టాప్ భారతీయ నగరాలను త్రిస్సూర్ అధిగమించింది.
కొచ్చి (గ్లోబల్ ర్యాంక్: 489): అరేబియా సముద్రపు రాణిగా పిలువబడే కొచ్చి, కేరళ వాణిజ్య, సముద్ర వ్యాపార కేంద్రం. చరిత్రాత్మక సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపార వారసత్వం, ఆధునిక కంటైనర్ ట్రాన్స్షిప్మెంట్ టెర్మినల్, పర్యాటక రంగం, ఎన్నారై పెట్టుబడుల ప్రవాహం ఈ నగరాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయి.
కోల్కతా, కోజికోడ్: సాహిత్య, సాంస్కృతిక వారసత్వ కేంద్రాలు
కోల్కతా (గ్లోబల్ ర్యాంక్: 496): భారతదేశ సాంస్కృతిక రాజధానిగా పేరుపొందిన కోల్కతాకు లోతైన సాహిత్య, కళాత్మక, వలసవాద నిర్మాణ వారసత్వం ఉంది. ఆర్థికంగా చూస్తే, తూర్పు, ఈశాన్య భారతదేశానికి ప్రధాన వాణిజ్య, ఆర్థిక, లాజిస్టిక్స్ ద్వారంగా కోల్కతా సేవలందిస్తోంది.
కోజికోడ్ (గ్లోబల్ ర్యాంక్: 499): చరిత్రాత్మకంగా కాలికట్గా ప్రసిద్ధి చెందిన కోజికోడ్.. వాస్కోడగామా అడుగుపెట్టిన ప్రదేశం, సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపార కేంద్రం. నేడు ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి యునెస్కో సిటీ ఆఫ్ లిటరేచర్ గా గుర్తింపు పొందింది. అధిక అక్షరాస్యత రేటు, తీరప్రాంత అందాలు, బలమైన వైద్య, విద్యా మౌలిక సదుపాయాలకు ఈ నగరం ప్రసిద్ధి చెందింది.