బైక్లతో పోల్చితే స్కూటీలు తక్కువ మైలేజ్ ఎందుకిస్తాయి.? దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా.?
Scooty vs Bike Mileage: ప్రస్తుతం స్కూటీల వినియోగం పెరిగింది. యువత కూడా వీటిని వాడుతున్నారు. అయితే బైక్లతో పోల్చితే స్కూటీ కంఫర్ట్గా ఉన్నప్పటికీ.. స్కూటీలు తక్కువ మైలేజ్ ఇస్తాయని తెలిసిందే. ఇంతకీ దీనికి కారణం ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
బైక్, స్కూటీ మైలేజ్లో తేడా ఎందుకు వస్తుంది?
చాలామంది స్కూటీ, బైక్ రెండింటిలోనూ చిన్న ఇంజిన్లే ఉంటాయని భావిస్తారు. కానీ వాస్తవానికి వాటి డిజైన్, పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ విధానం, బరువు వంటి అంశాలు మైలేజ్పై ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే సాధారణంగా ఒకే సామర్థ్యం ఉన్న బైక్తో పోలిస్తే స్కూటీ తక్కువ మైలేజ్ ఇస్తుంది.
గేర్ సిస్టమ్ ప్రధాన కారణం
బైక్లలో ఎక్కువగా మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ ఉంటుంది. రైడర్ అవసరానికి అనుగుణంగా గేర్ మార్చుకోవచ్చు. దీంతో ఇంజిన్పై అనవసర ఒత్తిడి తగ్గి ఇంధన వినియోగం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అదే స్కూటీల్లో CVT (కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్మిషన్) అనే ఆటోమేటిక్ గేర్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఇది ఎప్పటికప్పుడు ఇంజిన్ను పని చేయిస్తూ ఉంటుంది. ఫలితంగా ఇంజిన్ ఎక్కువ శక్తిని వినియోగించి పెట్రోల్ ఖర్చు పెరుగుతుంది. అందువల్ల స్కూటీల మైలేజ్ బైక్ల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.
చిన్న టైర్లు, డిజైన్ కూడా ప్రభావం చూపుతాయి
స్కూటీలలో సాధారణంగా చిన్న పరిమాణం ఉన్న టైర్లు ఉపయోగిస్తారు. ఇవి రోడ్డుపై ఎక్కువ రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ను సృష్టిస్తాయి. అంటే వాహనం ముందుకు కదలడానికి ఇంజిన్ ఎక్కువ శ్రమించాల్సి వస్తుంది. బైక్లలో మాత్రం పెద్ద టైర్లు ఉండటం వల్ల ప్రయాణం మరింత సమర్థంగా సాగుతుంది. అలాగే బైక్ల సన్నని డిజైన్ గాలిని సులభంగా చీల్చుకుంటూ వెళ్లేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల ఇంధన వినియోగం తగ్గి మైలేజ్ మెరుగుపడుతుంది.
బరువు డిస్ట్రిబ్యూషన్ విధానం కూడా కీలకం
స్కూటీల్లో ఇంజిన్ సాధారణంగా వెనుక భాగంలో ఉంటుంది. దీంతో వాహనం బరువు డిస్ట్రిబ్యూషన్ బైక్లతో పోలిస్తే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా పవర్ డెలివరీ విధానం మారుతుంది. బైక్లలో ఇంజిన్ మధ్య భాగంలో ఉండటం వల్ల బరువు సమతుల్యత మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఇంజిన్ శక్తి చక్రాలకు బాగా చేరి ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
రైడింగ్ స్టైల్ మైలేజ్ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
మైలేజ్ విషయంలో రైడింగ్ పద్ధతి కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ట్రాఫిక్లో తరచూ బ్రేక్ వేయడం, ఒక్కసారిగా వేగం పెంచడం వంటి అలవాట్లు స్కూటీల్లో ఇంధన వినియోగాన్ని మరింత పెంచుతాయి. స్కూటీ మైలేజ్ పెరగాలంటే.. స్లోగా యాక్సిలరేట్ చేయాలి, అవసరం లేని వేగ మార్పులను తగ్గించాలి, టైర్లలో సరైన గాలి ఒత్తిడి ఉండేలా చూడాలి, క్రమం తప్పకుండా సర్వీసింగ్ చేయించాలి.