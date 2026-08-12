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- రివోల్ట్ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. రివర్స్ మోడ్, బ్లూటుత్ కనెక్టివిటీతో పాటు మరెన్నో ఫీచర్లు
రివోల్ట్ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. రివర్స్ మోడ్, బ్లూటుత్ కనెక్టివిటీతో పాటు మరెన్నో ఫీచర్లు
Revolt: భారత మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రివోల్ట్ మోటర్స్ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ను తీసుకొచ్చింది. రివోల్ట్ రిఎవ్ఎక్స్ పేరుతో లాంచ్ చేసిన ఈ బైక్కు సంబంధించిన ఫీచర్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్
రివోల్ట్ ఆర్వీఎక్స్లో 4kW మిడ్-డ్రైవ్ PMSM ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ను ఉపయోగించారు. దీని గరిష్ఠ పవర్ 5.3kW వరకు ఉంటుంది. వెనుక చక్రానికి గరిష్ఠంగా 230Nm టార్క్ అందుతుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ బైక్ కేవలం 3.9 సెకన్లలో 0 నుంచి 40 కి.మీ వేగాన్నిఅందుకోగలదు. బూస్ట్ మోడ్లో గరిష్ఠంగా 90 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణించవచ్చు. పనితీరుకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే యువతను దృష్టిలో పెట్టుకుని RVXను రూపొందించినట్లు రివోల్ట్ మోటర్స్ తెలిపింది.
160 కి.మీ రేంజ్.. రిమూవబుల్ బ్యాటరీ
ఆర్వీఎక్స్లో 3.24kWh NMC బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఈ బ్యాటరీని అవసరమైనప్పుడు బైక్ నుంచి తొలగించుకోవచ్చు. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 160 కి.మీ వరకు IDC రేంజ్ అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఉపయోగిస్తే బ్యాటరీని 0 నుంచి 80 శాతం వరకు సుమారు 80 నిమిషాల్లో ఛార్జ్ చేయవచ్చు. రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఈ రేంజ్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు.
నాలుగు రైడింగ్ మోడ్లు
Revolt RVXలో రైడర్ అవసరానికి అనుగుణంగా ఎకో, నార్మల్, స్పోర్ట్ అనే మూడు ప్రధాన రైడింగ్ మోడ్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు బూస్ట్ మోడ్ కూడా అందించారు. Boost మోడ్ను ఉపయోగించినప్పుడు బైక్ గరిష్ఠ పనితీరును అందిస్తుంది. వేగంగా యాక్సిలరేషన్ కావాల్సిన సమయంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. బూస్ట్ అవసరం లేని పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా తిరిగి స్పోర్ట్ మోడ్కు మారుతుంది.
ఫీచర్లు, సేఫ్టీతో ఆకట్టుకునే హార్డ్వేర్
RVXలో ముందు భాగంలో USD ఫ్రంట్ ఫోర్క్, వెనుక మోనోషాక్ ఉన్నాయి. ముందు, వెనుక రెండు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు అందించారు. బైక్లో 3.5 అంగుళాల IP67 రేటెడ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇందులో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, టెలిమాటిక్స్, OTA అప్డేట్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా జియో-ఫెన్సింగ్, కాల్, మెసేజ్ అలర్ట్స్, హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్, రివర్స్ మోడ్, వాక్ అసిస్ట్, ఇమ్మొబిలైజర్, వెహికల్ లొకేటర్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో రోజువారీ వినియోగంతో పాటు స్మార్ట్ ఫీచర్లకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వారికి ఆర్వీఎక్స్ ఉపయోగకరంగా ఉండేలా కనిపిస్తోంది.