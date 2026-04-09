నావిగేషన్, కాల్ అలర్ట్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్, టచ్ స్క్రీన్.. స్కూటీలో ఇవేం ఫీచర్లు భయ్యా అసలు
Electric Scooters: ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు డిమాండ్ పెరగుతోంది. దీంతో దిగ్గజ కంపెనీలన్నీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీలను లాంచ్ చేస్తున్నాయి. అధునాతన ఫీచర్లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. అలాంటి కొన్ని బెస్ట్ స్కూటీల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎస్టీ
టీవీఎస్ కంపెనీకి చెందిన iQube ST ఈ స్కూటర్ టాప్ వేరియంట్. ఇందులో 7 అంగుళాల TFT టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఈ స్క్రీన్ ద్వారా మ్యూజిక్ కంట్రోల్, కాల్ అలర్ట్, OTA అప్డేట్స్, టర్న్ బై టర్న్ నావిగేషన్, జియో ఫెన్సింగ్, యాంటీ థెఫ్ట్ అలర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అదనంగా క్రాష్ అలర్ట్, ఫాల్ అలర్ట్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్టు వంటి భద్రతా ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ స్కూటర్ 3.5 kWh, 5.3 kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 212 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుంది. దీని ధర సుమారు రూ. 1.71 లక్షలు (ఎక్స్ షోరూమ్).
ఓలా ఎస్1 ప్రో
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీకి చెందిన Ola S1 Pro Gen 3 ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్గా ఉంది. ఇందులో కూడా 7 ఇంచెస్ టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే అందించారు. ఇది MoveOS 5 సిస్టమ్ పై పనిచేస్తుంది. ఈ స్కూటర్లో SOS అలర్ట్, రోడ్ ట్రిప్ మోడ్, భారత్ మోడ్, మల్టీ మోడ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అదనంగా బ్రేక్ బై వైర్, డ్యూయల్ ఛానల్ ABS, డిజిటల్ కీ, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, నావిగేషన్, యాప్ కనెక్టివిటీ వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని ధర సుమారు రూ. 1.02 లక్షలు (ఎక్స్ షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
అథెర్ రిజ్టా
అథెర్ రిజ్టా ప్రస్తుతం భారత్లో మంచి ఆదరణ పొందుతున్న ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్. ఇందులో 7 ఇంచెస్ టచ్స్క్రీన్ డ్యాష్బోర్డ్ ఉంటుంది. ఈ స్క్రీన్లో స్వైప్, స్లైడ్, జూమ్ లాంటి టచ్ జెచర్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఈ స్కూటర్లో లైవ్ లోకేషన్ షేరింగ్, స్కిడ్ కంట్రోల్, గూగుల్ మ్యాప్స్ నావిగేషన్, ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ సిగ్నల్, క్రాష్ అలర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 1.30 లక్షలు (ఎక్స్ షోరూమ్).
సింపుల్ వన్
ఫీచర్ల పరంగా Simple One స్కూటర్ కూడా ముందంజలో ఉంది. ఇందులో 7 ఇంచెస్ TFT టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఈ స్కూటర్లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, స్మార్ట్ నావిగేషన్, కాల్ నోటిఫికేషన్, మ్యూజిక్ అలర్ట్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇది 4.5 kWh, 5.0 kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 265 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని ధర సుమారు రూ. 1.69 లక్షలు (ఎక్స్ షోరూమ్).
అథెర్ 450 ఎక్స్
Ather 450X కూడా టచ్స్క్రీన్ ఫీచర్తో వచ్చే ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్. ఇందులో 7 ఇంచెస్ TFT టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చాలా వేగంగా పనిచేస్తుంది. ఈ స్కూటర్లో అలెక్సా ఇంటిగ్రేషన్, కాల్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్చ, టర్న్ బై టర్న్ నావిగేషన్, గూగుల్ మ్యాప్స్ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 161 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుంది. దీని ధర సుమారు రూ. 1.46 లక్షలు (ఎక్స్ షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.