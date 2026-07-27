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- E20 Petrol : ఈ20 పెట్రోల్ వాడితే ఇన్ని లాభాలా..! ప్రతి వాహనదారుడు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలివే
E20 Petrol : ఈ20 పెట్రోల్ వాడితే ఇన్ని లాభాలా..! ప్రతి వాహనదారుడు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలివే
E20 అంటే 20% ఇథనాల్, 80% పెట్రోల్ కలిపిన ఇంధనం. దీన్ని దేశవ్యాప్తంగా వాడటం వల్ల చాలా లాభాలున్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అసలు E20 పెట్రోల్ వాడితే కలిగే ప్రయోజనాలేంటో తెలుసా?
E20 పెట్రోల్ అంటే ఏంటి?
ప్రస్తుత ఆధునిక ప్రపంచంలో స్వచ్ఛమైన ఇంధనం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, స్థిరమైన ఆర్థికాభివృద్ధి అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగిన అంశాలుగా మారాయి. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు,పెరుగుతున్న రవాణా అవసరాల దృష్ట్యా సాంప్రదాయక శిలాజ ఇంధనాల వినియోగాన్ని తగ్గించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ దిశగా భారతదేశం దూరదృష్టితో అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అత్యంత కీలకమైన విధానమే 'E20 పెట్రోల్'. E20 అంటే 20 శాతం ఇథనాల్, 80 శాతం పెట్రోల్ మిశ్రమంతో కూడిన బయో-ఇంధనం. ముడి చమురుపై విదేశీ ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, దేశీయ వనరులతో స్వచ్ఛమైన, పర్యావరణ రహిత రవాణా వ్యవస్థను నిర్మించడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
అయితే స్వచ్చమైన ఇంధనానికి ఇథనాల్ కలిపి అందించడంపై ప్రజల్లో అనేక అనుమానాలున్నాయి. తమ వాహనాలు ఎక్కడ పాడవుతాయోనని ఈ20 ఇంధనాన్ని వాడేందుకు చాలామంది జంకుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ కొత్తరకం ఇంధనం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ క్రమంలో ఈ ఇంధనాన్ని వాడటంవల్ల కలిగే లాభాలేమిటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. దేశంపై ఆర్ధికభారం తగ్గుతుంది
భారతదేశం చమురు అవసరాలలో అధిక భాగాన్ని విదేశీ దిగుమతుల ద్వారానే పొందుతోంది. E20 ఇంధన వినియోగం పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల భారతదేశ ముడి చమురు దిగుమతులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ఇథనాల్ను మన దేశంలోనే తయారు చేసుకోవడం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం వేల కోట్ల రూపాయల విదేశీ మారక ద్రవ్యం (Foreign Exchange) ఆదా అవుతుంది. ఈ ఆదా అయిన నిధులను దేశీయ అభివృద్ధి పనులకు, మౌలిక వసతుల కల్పనకు వినియోగించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరల్లో తీవ్రమైన వ్యత్యాసాలు వచ్చినప్పుడు, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది ఒక బలమైన రక్షణ కవచంగా నిలుస్తుంది.
2. పర్యావరణ పరిరక్షణ
సాధారణ శుద్ధి చేసిన పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఇథనాల్ అనేది చాలా స్వచ్ఛంగా మండే స్వభావం కలిగిన ఇంధనం. E20 ఇంధనాన్ని వాహనాల్లో వాడటం వల్ల హానికరమైన కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఇతర ప్రమాదకర వాయువుల విడుదల గణనీయంగా తగ్గుతుంది. మన దేశంలోని ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాల్లో వేగంగా పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యాన్ని సమర్థంగా అదుపు చేయడానికి ఈ ఇంధనం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల ఉద్గారాలను తగ్గించి, గ్లోబల్ వార్మింగ్ నివారణకు భారత్ చేస్తున్న బృహత్తర ప్రయత్నాల్లో E20 ఇంధనం ఒక మైలురాయిలా పనిచేస్తుంది.
3. రైతాంగానికి అదనపు ఆదాయం
E20 విధానం కేవలం ఇంధన విభాగానికే పరిమితం కాకుండా దేశ వెన్నెముక అయిన వ్యవసాయ రంగానికి ఒక గొప్ప వరంగా మారింది. ఇథనాల్ను ప్రధానంగా చెరకు, మొక్కజొన్న, పాడైపోయిన ధాన్యం, వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుంచి తయారు చేస్తారు. ఇథనాల్ ఉత్పత్తికి డిమాండ్ పెరగడం వల్ల రైతులకు తమ పంటలకు సరైన ధర లభిస్తుంది. పంట వ్యర్థాలకు వాణిజ్య విలువ లభించడంతో రైతులు అదనపు ఆదాయాన్ని పొందుతారు. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొత్త శుద్ధి కర్మాగారాల ఏర్పాటుకు, అనేక రకాల ఉపాధి అవకాశాల కల్పనకు దోహదపడుతుంది.
4. వాహనాల ఇంజిన్ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.
సాంకేతికంగా చూస్తే ఇథనాల్లో అధిక 'ఆక్టేన్ నంబర్' ఉంటుంది. ఇది పెట్రోల్ దహన సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. E20 ఇంధనం కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన వాహనాల్లో ఇంజిన్ నాకింగ్ సమస్య తగ్గి, వాహన డ్రైవింగ్ అనుభవం అత్యంత మృదువుగా ఉంటుంది. అలాగే వాహన ఇంధనంలో దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేసే బయో-ఇంధనాల వాటా పెరగడం వల్ల దేశ ఇంధన భద్రత (Energy Security) అత్యంత దృఢపడుతుంది. అంతర్జాతీయంగా చోటుచేసుకునే భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల సమయాల్లో కూడా దేశీయ ఇంధన రవాణా వ్యవస్థకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగదు.
E20 పెట్రోల్ తో లాభాలే...
సమగ్రంగా పరిశీలిస్తే E20 పెట్రోల్ విధానం అనేది కేవలం ఇంధన మార్పిడి మాత్రమే కాదు. ఇది భారతదేశ భవిష్యత్ ఆర్థిక స్వయంసమృద్ధికి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు, రైతు సంక్షేమానికి సరికొత్త మార్గం సుగమం చేసే హరిత విప్లవం. వాయు కాలుష్యాన్ని అరికడుతూ, విదేశీ మారకాన్ని ఆదా చేస్తూ, స్వదేశీ వనరులను సమర్థంగా వినియోగించుకునే ఈ ప్రయాణంలో పౌరులందరూ భాగస్వాములు కావడం ద్వారా భారత్ వికసిత భారత్గా మారేందుకు దోహదపడుతుంది.