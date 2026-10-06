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- Top 5 Budget Cars: పండగ సేల్... చాలా తక్కువ ధరకే వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఉన్న టాప్ 5 కార్లు
Top 5 Budget Cars: పండగ సేల్... చాలా తక్కువ ధరకే వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఉన్న టాప్ 5 కార్లు
Top 5 Budget Cars: మన దేశంలో ఉండే ఎండలకు వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ చాలా అవసరం. ఒకప్పుడు లగ్జరీ కార్లకే పరిమితమైన ఈ ఫీచర్, ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ధరకే బడ్జెట్ లో కార్లు వచ్చేస్తున్నాయ్. ఓ లుక్కేయండి
తక్కువ ధరలో లభించే టాప్ 5 కార్లు
మన దేశంలో ఉండే ఎండలకు వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ చాలా అవసరం. ఒకప్పుడు లగ్జరీ కార్లకే పరిమితమైన ఈ ఫీచర్, ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ధరకే బడ్జెట్ లో కార్లు వచ్చేస్తున్నాయ్. టాటా ఏరిస్, రెనాల్ట్ కైగర్, మారుతి సుజుకి బాలెనో కార్లు ఇప్పుడు ముందు వైపు వెంటిలేటెడ్ సీట్లతో వస్తున్నాయి. వీటిలో టాటా ఏరిస్ అకాంప్లిష్డ్ వేరియంట్ రూ.8.19 లక్షల ధరతో అత్యంత సరసమైన ఆప్షన్గా నిలిచింది. కస్టమర్ల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కార్ల కంపెనీలు ఈ ఫీచర్ను బడ్జెట్ కార్లలో కూడా ఇస్తున్నాయి. సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ఎక్స్, స్కోడా కైలాక్ కార్లలో కూడా ఈ ఫీచర్ ఉన్నప్పటికీ, వాటి ధర కాస్త ఎక్కువ.
ఒకప్పుడు లగ్జరీ కార్లలో మాత్రమే కనిపించే ఈ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఇప్పుడు హ్యాచ్బ్యాక్, కాంపాక్ట్ సెడాన్, ఎస్యూవీల్లో కూడా వస్తున్నాయి. మన దేశంలో ఉండే ఎండలకు ఈ ఫీచర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సీటు కింద ఉండే చిన్న ఫ్యాన్ల ద్వారా సీటుపై ఉన్న రంధ్రాల నుంచి గాలి బయటకు వస్తుంది. దీనివల్ల లాంగ్ డ్రైవ్లకు వెళ్లినప్పుడు వీపు, తొడల దగ్గర చెమట పట్టకుండా హాయిగా ఉంటుంది.
టాటా ఏరిస్
వెంటిలేటెడ్ సీట్లతో వస్తున్న అత్యంత చవకైన కారు టాటా ఏరిస్. టాప్-స్పెక్ అకాంప్లిష్డ్ వేరియంట్లో మాత్రమే కంపెనీ ఈ ఫీచర్ను అందిస్తోంది. దీని పెట్రోల్-మాన్యువల్ మోడల్ ధర రూ.8.19 లక్షలు కాగా, సీఎన్జీ-ఏఎంటీ మోడల్ ధర రూ.9.74 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి మొదలవుతుంది.
లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీ, 360 డిగ్రీల కెమెరా, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్, డాష్క్యామ్ రికార్డర్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో స్టాండర్డ్గా వస్తాయి. ఈ కారు 1.2 లీటర్ పెట్రోల్, సీఎన్జీ పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లతో పాటు మాన్యువల్, సీవీటీ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో లభిస్తుంది.
రెనాల్ట్ కైగర్
ఈ జాబితాలో రెండవ చవకైన కారు రెనాల్ట్ కైగర్. దీని 'ఎమోషన్' వేరియంట్లో వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ఇందులో 16 అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, మల్టీ-వ్యూ కెమెరా, మల్టీ-సెన్స్ డ్రైవింగ్ మోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. వెంటిలేటెడ్ లెదరెట్ సీట్లు ప్రయాణంలో మంచి కంఫర్ట్ ఇస్తాయి.
ఈ ఎస్యూవీ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్, టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది. దీని ఎమోషన్ ట్రిమ్ ధర రూ.8.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
మారుతి సుజుకి బాలెనో
కొత్త మారుతి సుజుకి బాలెనో కారులో కూడా వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్నాయి. ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ సెగ్మెంట్లో ఈ ఫీచర్ ఉన్న ఏకైక కారు ఇదే. బాలెనో ఆల్ఫా, ఆల్ఫా (O) వేరియంట్లలో కంపెనీ ఈ ఫీచర్ను అందిస్తోంది. ఈ సెగ్మెంట్లో వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ప్రీమియం లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీ ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి అని కంపెనీ చెబుతోంది.
వీటితో పాటు 9 అంగుళాల స్మార్ట్ ప్లే ప్రో+ టచ్ స్క్రీన్, 360 డిగ్రీల కెమెరా, లెవల్ 2 ADAS (ఆల్ఫా (O) వేరియంట్లో) వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇందులో మారుతి Z12E పెట్రోల్ ఇంజిన్, మాన్యువల్, ఏజీఎస్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ఎక్స్
వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్న మరో బడ్జెట్ కారు సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ఎక్స్. దీని టాప్-స్పెక్ 'మ్యాక్స్' వేరియంట్లో సిట్రోయెన్ 'ట్రోపికూల్' వెంటిలేటెడ్ సీట్లతో పాటు బ్రౌన్ లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీని ఇచ్చారు. సెప్టెంబర్ 2026లో అదనపు ఫీచర్లతో లాంచ్ అయిన బసాల్ట్ఎక్స్ మ్యాక్స్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ.11.34 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇందులో 10.2 అంగుళాల టచ్ స్క్రీన్, 7 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, కనెక్టెడ్-కార్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
స్కోడా కైలాక్
వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్న మరో బెస్ట్ ఎస్యూవీ స్కోడా కైలాక్. దీని టాప్-వేరియంట్లో డ్రైవర్, కో-డ్రైవర్ సీట్లకు 6-వే ఎలక్ట్రికల్ అడ్జస్ట్మెంట్, వెంటిలేషన్ ఫీచర్లను ఇచ్చారు. కైలాక్ ప్రెస్టీజ్ ధర రూ.11.99 లక్షలు కాగా, దీని ఆటోమేటిక్ (AT) వేరియంట్ ధర రూ.12.99 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించారు.
వెంటిలేటెడ్ సీట్లతో పాటు పెద్ద ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ కారు 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో మాన్యువల్ లేదా ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లో లభిస్తుంది.