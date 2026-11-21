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- Electric Cycle : ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 209 కి.మీ ప్రయాణం.. బైక్ కాదు ఈవి సైకిల్, ధర ఎంతో తెలుసా?
Electric Cycle : ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 209 కి.మీ ప్రయాణం.. బైక్ కాదు ఈవి సైకిల్, ధర ఎంతో తెలుసా?
Monarc Tracer Electric Cycle : ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 209 కి.మీ వరకు ప్రయాణించవచ్చని చెబుతున్న కొత్త ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈ సైకిల్ ఏది? ధర ఎంత? ఫీచర్లు ఏంటి? ఇక్కడ చూద్దాం.
కొత్త ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో కొత్త ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి... కొత్తకొత్త మోడల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. సాధారణగా ఈవి బైక్స్, కార్లకు మార్కెట్లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది…కానీ వీటిని కాదని సూపర్ ఈవి సైకిల్ ను తీసుకువచ్చింది ఓ అమెరికన్ కంపెనీ. ఇలా మోనార్క్ కంపెనీ తన ట్రేసర్ ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ను లాంచ్ చేసింది.
ఈ ఈవి సైకిల్ లో ప్రధాన ఫీచర్ ఏంటంటే రెండు రిమూవబుల్ బ్యాటరీలతో రావడం. ప్రతి బ్యాటరీ 48 వోల్ట్, 15.2 ఆంపియర్ అవర్ కెపాసిటీ కలిగి ఉంటుంది. మొత్తంగా 1,440 వాట్ అవర్ పవర్ వస్తుంది. కంపెనీ అంచనాల ప్రకారం… ఒక బ్యాటరీతో 104 కి.మీ వరకు, రెండు బ్యాటరీలను వాడితే గరిష్ఠంగా 209 కి.మీ వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
750W మోటార్, 45 కి.మీ వేగం
ఈ సైకిల్లో Bafang కంపెనీకి చెందిన 750W రియర్ హబ్ మోటార్ అమర్చారు. ఇది గరిష్ఠంగా 1,638W పవర్ను, 85Nm టార్క్ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. 30 ఆంపియర్ కంట్రోలర్తో కలిసి పనిచేసే ఈ మోటార్ ఏటవాలు రోడ్లపై కూడా సులభంగా ప్రయాణించేందుకు సాయపడుతుంది.
ఈ ఈవి సైకిల్ లో పెడల్ అసిస్ట్, హ్యాండిల్బార్ థొరెటల్ అనే రెండు రకాల డ్రైవింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. పెడల్ అసిస్ట్ మోడ్లో గరిష్ఠంగా గంటకు 45 కి.మీ వేగాన్ని అందుకునేలా దీన్ని డిజైన్ చేశారు. అయితే సైకిల్ విక్రయించే దేశంలోని వాహన నిబంధనల ప్రకారం వేగ పరిమితులు మారవచ్చు.
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, టచ్ స్క్రీన్ ఫీచర్
రెండు బ్యాటరీలను సైకిల్ నుంచి సులభంగా తీసి ఇంటి దగ్గరో, ఆఫీసులోనో ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. దీనితో పాటు 48V, 5A ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఇస్తున్నారు. బ్యాటరీ లైఫ్ను పెంచేందుకు గరిష్ఠ ఛార్జ్ లిమిట్ను ఎంచుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.
హ్యాండిల్బార్ మధ్యలో 3.5 అంగుళాల కలర్ టచ్స్క్రీన్ ఇచ్చారు. ఇందులో వేగం, బ్యాటరీ లెవల్, ప్రయాణించిన దూరం లాంటి వివరాలు చూడొచ్చు. మొబైల్ యాప్ కనెక్టివిటీ, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్, USB ద్వారా మొబైల్ను ఛార్జ్ చేసుకునే ఫీచర్ కూడా ఉన్నాయి.
సేఫ్టీ, టైర్లు, డిజైన్ ఎలా ఉన్నాయి?
ట్రేసర్ ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ లో భద్రత కోసం నాలుగు పిస్టన్ల హైడ్రాలిక్ డిస్క్ బ్రేకులు ఇచ్చారు. ముందు వైపున 80 మి.మీ ట్రావెల్ కెపాసిటీ ఉన్న షాక్ అబ్జార్బర్ సిస్టమ్, 27.5 అంగుళాల వెడల్పాటి టైర్లు ఉన్నాయి. వెనుక వైపున వస్తువులను పెట్టుకోవడానికి క్యారియర్, రాత్రి ప్రయాణం కోసం లైట్లు ఇచ్చారు. ఇది మొత్తం 190 కిలోల బరువును మోయగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంది.
ధర ఎంత? ఇండియాలో దొరుకుతుందా?
మోనార్క్ ట్రేసర్ డ్యూయల్ బ్యాటరీ మోడల్ సాధారణ అమెరికన్ ధర 1,899 డాలర్లు. నవంబర్ నెల కంపెనీ వెబ్సైట్ ఆఫర్లో ఇది 1,799 డాలర్లుగా పేర్కొన్నారు. భారతీయ కరెన్సీలో ఇది సుమారుగా రూ.1.6 లక్షల నుంచి రూ.1.7 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అయితే ఇందులో ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ, రవాణా ఖర్చులు కలపలేదు. ఈ సైకిల్పై ఐదేళ్ల వారంటీ కూడా ఇస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
ప్రస్తుతం అమెరికన్ మార్కెట్లో అమ్ముడవుతున్న ఈ మోడల్ ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యే తేదీ లేదా ధరపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు. అలాగే 209 కి.మీ అనేది కంపెనీ గరిష్ఠ అంచనా మాత్రమే.. వాస్తవంగా ప్రయాణ దూరం మారొచ్చు.