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- AP Power Sector : ఏపీకి కొత్త పవర్ ప్లాన్.. తీరనున్న కరెంట్ కష్టాలు..భవిష్యత్ కోసం బ్యాటరీ స్టోరేజ్
AP Power Sector : ఏపీకి కొత్త పవర్ ప్లాన్.. తీరనున్న కరెంట్ కష్టాలు..భవిష్యత్ కోసం బ్యాటరీ స్టోరేజ్
AP Power Sector : ఏపీలో త్వరలో కరెంట్కు డిమాండ్ మరింత పెరగనుందా? డేటా సెంటర్లు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్లతో విద్యుత్ సరఫరాపై ఒత్తిడి పెరగనుంది. దాన్ని తగ్గించేందుకే రూఫ్టాప్ సోలార్తో పాటు బ్యాటరీ స్టోరేజ్ కీలకం కానుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు..
విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చనున్న DRE
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పారిశ్రామికీకరణ, పట్టణీకరణ వేగం పెరుగుతుండటంతో రానున్న రోజుల్లో విద్యుత్ డిమాండ్ కూడా గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. డేటా సెంటర్లు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్లు వంటి విద్యుత్ను అధికంగా వినియోగించే కొత్త ప్రాజెక్టులు రావడంతో రాష్ట్ర విద్యుత్ వ్యవస్థపై మరింత ఒత్తిడి పడే అవకాశం ఉందని పరిశోధనా సంస్థ సెంటర్ ఫర్ స్టడీ ఆఫ్ సైన్స్, టెక్నాలజీ అండ్ పాలసీ (CSTEP) తెలిపింది.
ఈ నేపథ్యంలో రూఫ్టాప్ సోలార్ వంటి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ (DRE) విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చడంలో కీలకంగా మారనుందని CSTEP పేర్కొంది. అయితే సౌర విద్యుత్ వినియోగం పెరిగేకొద్దీ విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్లపై అధిక భారం పడటం, వోల్టేజ్లో హెచ్చుతగ్గులు, అదనపు విద్యుత్ తిరిగి గ్రిడ్లోకి వెళ్లడం, సాయంత్రం సమయంలో విద్యుత్ డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరగడం వంటి సమస్యలు తలెత్తొచ్చని తెలిపింది.
బ్యాటరీ స్టోరేజ్ అవసరం
ఈ సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి సౌర విద్యుత్ వ్యవస్థలతో పాటు ఎనర్జీ స్టోరేజ్ను ఏర్పాటు చేయడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని CSTEP సూచించింది. ముఖ్యంగా ఇళ్లకు విద్యుత్ సరఫరా చేసే ఫీడర్లలో సాయంత్రం డిమాండ్ను నిర్వహించేందుకు బ్యాటరీ స్టోరేజ్ అవసరం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని అధ్యయనం పేర్కొంది. అదే సమయంలో పారిశ్రామిక ఫీడర్లకు సోలార్ విద్యుత్ మాత్రమే ఎక్కువ ప్రయోజనం ఇవ్వగలదని గుర్తించింది.
‘సోలార్ రెడీ’ విద్యుత్ కారిడార్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పట్టణ, పారిశ్రామిక, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో పగటి సమయంలో విద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలను గుర్తించి ‘రూఫ్టాప్ సోలార్ రెడీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కారిడార్లు’గా అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉందని CSTEP తెలిపింది.
విద్యుత్ ఫీడర్లు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో ఉండటం, స్మార్ట్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థలు, డిజిటల్ ప్లానింగ్ టూల్స్ను ఉపయోగించడం ద్వారా విద్యుత్ వ్యవస్థలో ఎక్కడ ఒత్తిడి పెరగవచ్చో ముందుగానే గుర్తించవచ్చని పేర్కొంది. దీనివల్ల అవసరమైన చోట బ్యాటరీ స్టోరేజ్ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు గ్రిడ్ను ఆధునీకరించేందుకు మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చని తెలిపింది.
భవిష్యత్ విద్యుత్ అవసరాలపై మరో అధ్యయనం
APEPDCL కోసం FY 2039–40 నాటికి విద్యుత్ అవసరాలను అంచనా వేసేందుకు CSTEP మరో అధ్యయనం చేసింది. ‘Least-Cost Resource Adequacy Assessment for APEPDCL: FY 2039–40’ పేరుతో రూపొందించిన ఈ అధ్యయనం.. భవిష్యత్లో పెరగనున్న విద్యుత్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ప్రస్తుతం ప్రణాళికలో ఉన్న విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం సరిపోతుందా, ఖర్చు పరంగా ఎంతవరకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది అనే అంశాలను పరిశీలించింది.
దీర్ఘకాలికంగా పునరుత్పాదక విద్యుత్ను పెంచే ప్రణాళికల్లో ఎనర్జీ స్టోరేజ్ను కూడా కీలక భాగంగా పరిగణించాలని CSTEP సూచించింది. నాలుగు గంటల బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ (BESS), పంప్డ్ హైడ్రో ఎనర్జీ స్టోరేజ్ (PHES), సోలార్తో కలిపి ఏర్పాటు చేసే స్టోరేజ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్థాయి స్టోరేజ్, థర్మల్ విద్యుత్ ప్లాంట్లలో సౌలభ్యం వంటి వివిధ మార్గాలను కలిపి ఉపయోగించాలని సూచించింది.
ఇలా విభిన్న రకాల ఎనర్జీ స్టోరేజ్ను ఉపయోగించడం ద్వారా భవిష్యత్ విద్యుత్ డిమాండ్ను నమ్మకంగా తీర్చడంతో పాటు పీక్ డిమాండ్ను నిర్వహించవచ్చని CSTEP తెలిపింది. పునరుత్పాదక విద్యుత్ను గ్రిడ్లోకి అనుసంధానించే సమయంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను తగ్గించడంతో పాటు తక్కువ ఖర్చుతో స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ను అందించేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొంది.
ఈ రెండు అధ్యయనాలను CSTEP తన ‘Clean Energy Conclave 2026’లో న్యూఢిల్లీలో విడుదల చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పునరుత్పాదక విద్యుత్ వినియోగాన్ని పెంచుతూ.. అదే సమయంలో విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థను స్థిరంగా, నమ్మకంగా కొనసాగించేందుకు ఈ అధ్యయనాలు సూచనలు అందిస్తున్నాయి.