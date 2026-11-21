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- BMW R 12 G/S: రెట్రో లుక్లో రాయల్ రైడింగ్.. పవర్ఫుల్ ఇంజిన్తో అదిరిపోయే ఆఫ్ రోడ్ బైక్!
BMW R 12 G/S: రెట్రో లుక్లో రాయల్ రైడింగ్.. పవర్ఫుల్ ఇంజిన్తో అదిరిపోయే ఆఫ్ రోడ్ బైక్!
BMW R 12 G/S: 80s క్లాసిక్ లుక్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, పవర్ ఫుల్ ఇంజిన్ తో బైక్ లవర్స్ ని ఆకట్టుకుంటోంది BMW R 12 G/S. అడ్వెంచర్ రైడింగ్ను ఇష్టపడేవారికి ఇది మంచి ఎంపికనే చెప్పొచ్చు. మరి ఈ బైక్లో ఎలాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి? ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఎంతో చూద్దాం.
ఇండియాలో లాంచ్ అయిన BMW R 12 G/S
బీఎండబ్ల్యూ మోటోరాడ్ (BMW Motorrad) తమ కొత్త BMW R 12 G/S నియో-రెట్రో ఆఫ్ రోడ్ బైక్ను ఇండియన్ మార్కెట్లో అఫీషియల్గా లాంచ్ చేసింది. 1,170 సీసీ బాక్సర్ ఇంజిన్, 107.5 BHP పవర్, 115 Nm టార్క్, ABS ప్రో, 4 రైడింగ్ మోడ్స్ లాంటి సూపర్ ఫీచర్లతో ఈ బైక్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
1980ల నాటి పాపులర్ వింటేజ్ R 80 G/S ఎండ్యూరో బైక్ డిజైన్ స్ఫూర్తితో దీన్ని డిజైన్ చేశారు. రఫ్ అండ్ టఫ్ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాక్స్, నార్మల్ సిటీ రోడ్స్ రెండింటిలోనూ ఇది అదరగొడుతుంది.
మోడ్రన్ డిజైన్
పాత R 80 G/S బైక్ క్లాసిక్ లుక్ను కంటిన్యూ చేస్తూనే.. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేశారు. ముందు భాగంలో X-షేప్డ్ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ (DRL)తో ఉన్న ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్ ఆకట్టుకుంటుంది. టెయిల్ లైట్, ఇండికేటర్లు కూడా ఎల్ఈడీనే. దొంగల నుంచి కాపాడే ఇమ్మొబిలైజర్ సిస్టమ్, రౌండ్ సింగిల్-మీటర్ కన్సోల్, మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం 12 వోల్ట్ సాకెట్ కూడా ఇచ్చారు.
ఆఫ్-రోడ్ సెటప్
కొండలు, గుంతల రోడ్లపై ఈజీగా వెళ్లేందుకు స్ట్రాంగ్ స్టీల్ ఫ్రేమ్తో దీన్ని బిల్డ్ చేశారు. ఫ్రంట్లో 21-ఇంచ్, బ్యాక్లో 18-ఇంచ్ క్రాస్-స్పోక్ వీల్స్ ఉన్నాయి. స్టాండర్డ్గా వచ్చే 'ఎండ్యూరో ప్యాకేజ్'లో ఆఫ్-రోడ్ టైర్లు, వెడల్పాటి ఫుట్రెస్ట్లు, ఇంజిన్ గార్డ్, హై హ్యాండిల్బార్ ఉంటాయి.
సస్పెన్షన్ కోసం ముందువైపు 45 మిమీ అడ్జస్టబుల్ అప్సైడ్-డౌన్ (USD) ఫోర్క్స్, వెనుక పారాలీవర్ సస్పెన్షన్ ఇచ్చారు. బ్రేకింగ్ విషయంలో సేఫ్టీ కోసం ఫ్రంట్లో ట్విన్ 310 మిమీ డిస్క్ బ్రేక్స్, రేర్లో 265 మిమీ డిస్క్ బ్రేక్ ఉన్నాయి.
సేఫ్టీ, కంఫర్ట్ ఫీచర్స్
స్లిప్పరీ రోడ్లు, టర్నింగ్స్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ తప్పకుండా ఉండేందుకు ABS ప్రో, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. రెయిన్, రోడ్, ఎండ్యూరో, ఎండ్యూరో ప్రో అనే 4 రైడింగ్ మోడ్స్ను మన కంఫర్ట్ను బట్టి మార్చుకోవచ్చు.
ఇక అడిషనల్గా దొరికే 'కంఫర్ట్ ప్యాకేజ్' తీసుకుంటే క్లచ్ లేకుండా గేర్లు మార్చుకునే ఫెసిలిటీ, మలుపులకు తగ్గట్టు తిరిగే అడాప్టివ్ హెడ్లైట్స్, ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు వెనక్కి వెళ్లకుండా ఆపే హిల్ స్టార్ట్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, వింటర్లో చేతులు వెచ్చగా ఉంచే హీటెడ్ గ్రిప్స్ లాంటివి దొరుకుతాయి.
పవర్ఫుల్ ఇంజిన్, వారంటీ
ఈ బైక్లో 1,170 సీసీ ఎయిర్ అండ్ ఆయిల్-కూల్డ్ ట్విన్-సిలిండర్ బాక్సర్ ఇంజిన్ వాడారు. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో 107.5 BHP పవర్, 115 Nm టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 229 కిలోల బరువుండే ఈ బండికి 15.5 లీటర్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఇచ్చారు.
ఇండియన్ మార్కెట్లో ఈ బైక్ కేవలం ‘ప్రో’ వేరియంట్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది. లైట్ వైట్ బాడీ, లైట్ రెడ్ సీట్ కాంబినేషన్తో ఇది చూడ్డానికి చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 25,40,000 గా ఉంది.