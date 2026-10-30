Top 5 Budget Cars: రూ.10 లక్షలలోపు వచ్చే టాప్ 5 బెస్ట్ డీజిల్ కార్లు ఇవిగో!
Top 5 Budget Cars: తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే కారు కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఇక్కడ రూ.10 లక్షల లోపు బడ్జెట్లో ఆకట్టుకునే ఫీచర్లు, మెరుగైన మైలేజ్తో వచ్చే బెస్ట్ డీజిల్ కార్ల గురించి ఇచ్చాము. మరి ఆ కార్ల ప్రత్యేకతలేంటో చూసేయండి
10 లక్షల లోపు వచ్చే బెస్ట్ డీజిల్ కార్లు
ప్రస్తుతం మంచి మైలేజీతో పాటు పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే డీజిల్ కార్లకు డిమాండ్ బాగానే ఉంది. మీరు కూడా డీజిల్ కారు కొనాలి అనుకుంటే, రూ.10 లక్షల బడ్జెట్లో మంచి మైలేజీ, సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో ఆకట్టుకునే టాప్ 5 డీజిల్ కార్ల లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. మరి ఆలస్యమెందుకు ఆ కార్లకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
టాటా అల్ట్రోజ్
భారత మార్కెట్లో లభించే ఏకైక డీజిల్ హ్యాచ్బ్యాక్ కారు టాటా అల్ట్రోజ్. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 8.30 లక్షలుగా ఉంది. ఇది దేశంలోనే అత్యంత చవకైన డీజిల్ కారుగా నిలిచింది. మారుతి బలేనోకు పోటీగా ఉండే ఈ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్.. స్టైలిష్ లుక్, ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్న కేబిన్, మెరుగైన రియర్ సీట్ స్పేస్కు మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.
ఈ కారులో 90PS పవర్, 200Nm టార్క్ ఇచ్చే 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఉంది. 5-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వచ్చే ఈ ఇంజిన్, సిటీ ట్రాఫిక్లో సులభంగా నడపడానికి వీలుగా మంచి లో-ఎండ్ టార్క్ను అందిస్తుంది. హైస్పీడ్లో వెళ్లేటప్పుడు ఇంజిన్ శబ్దం కాస్త ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు.
మహీంద్రా బొలెరో
మహీంద్రా బొలెరో రఫ్ అండ్ టఫ్ లుక్, బలమైన బాడీకి పేరుగాంచిన పాత తరం ఎస్యూవీ. దీని ధర - రూ. 8.57 లక్షల నుంచి రూ. 9.99 లక్షల వరకు ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బాగా పాపులర్ అయిన ఈ బొలెరో, రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (RWD) సిస్టమ్తో వస్తుంది. అందువల్ల గుంతల రోడ్లను కూడా ఇది సులభంగా దాటేస్తుంది.
దీనిలో 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ (76PS/210Nm) అమర్చారు. ఇది మంచి టార్క్ ఇచ్చినప్పటికీ, క్లచ్ పెడల్ ట్రావెల్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల భారీ ట్రాఫిక్లో డ్రైవింగ్ కాస్త అలసటగా అనిపించవచ్చు.
మహీంద్రా బొలెరో నియో
సాధారణ బొలెరో లాగే ఈ బొలెరో నియో కూడా చాలా మన్నికైంది. దీన్ని మోడ్రన్ డిజైన్, పవర్ ఫుల్ ఇంజిన్, ప్రయాణికులకు ఎక్కువ సౌకర్యాలు ఇచ్చే ఫీచర్లతో డిజైన్ చేశారు. దీని ధర - రూ. 9.06 లక్షల నుంచి రూ. 10 లక్షల వరకు ఉంటుంది. దీని 1.5 లీటర్ ఇంజిన్ 100PS పవర్, 260Nm టార్క్ను విడుదల చేస్తుంది. తక్కువ స్పీడ్లోనే కారు వేగంగా అందుకోవడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది. సాధారణ బొలెరో నియో 7-సీటర్ లేఅవుట్లో వస్తుంది.
టాటా నెక్సాన్
భారత్లో బాగా పాపులర్ అయిన టాటా నెక్సాన్ ఎస్యూవీలో కూడా అల్ట్రోజ్లో ఉన్న 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్నే ఉపయోగించారు. కాకపోతే, దీన్ని మరింత ఎక్కువ పవర్ (115PS, 260Nm) ఇచ్చేలా ట్యూన్ చేశారు. దీని ధర - రూ. 9.27 లక్షల నుంచి రూ. 14.52 లక్షల వరకు ఉంటుంది. నెక్సాన్ మ్యాన్యువల్, ఏఎమ్టీ (AMT) ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అయితే రూ. 10 లక్షల లోపు దొరికే మోడళ్లు మ్యాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే వస్తాయి.
కియా సోనెట్
రూ. 10 లక్షల బడ్జెట్లో డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ ఇస్తున్న మరో కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ కియా సోనెట్. ఈ లిస్టులోని ఇతర కార్లలాగే, సోనెట్ కూడా 115.5PS పవర్, 250Nm టార్క్ ఇచ్చే 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. రూ. 10 లక్షల కంటే తక్కువ ధరలోనే ప్రాపర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ (టార్క్ కన్వర్టర్) అందిస్తున్న ఏకైక మోడల్ సోనెట్ మాత్రమే. అయితే ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్, మంచి మైలేజ్ కావాలనుకుంటే ఆటోమేటిక్ కంటే మ్యాన్యువల్ వేరియంట్ కొనడమే మంచిది.