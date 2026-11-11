Sunroof Cars : రూ.10 లక్షల్లోనే సన్ రూఫ్ కారు కావాలా? బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇవే
Sunroof Cars : సన్ రూఫ్ ఫీచర్ తో కొత్త కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? రూ.10 లక్షల బడ్జెట్ లో ఈ ఫీచర్ ఇస్తున్న కార్లు, వాటి వేరియంట్లు, ధరల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
రూ.10 లక్షల లోపు సన్ రూఫ్ కారా..!
ఒకప్పుడు ఖరీదైన కార్లలో మాత్రమే కనిపించే సన్ రూఫ్ ఫీచర్, ఇప్పుడు బడ్జెట్ కార్లలో కూడా దొరుకుతోంది. ముఖ్యంగా రూ.10 లక్షల లోపు కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారికి ఈ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంది. హ్యాచ్ బ్యాక్, సెడాన్, ఎస్ యూవీ ఇలా పలు రకాల కార్లలో కంపెనీలు సన్ రూఫ్ అందిస్తున్నాయి. హ్యుందాయ్, టాటా, కియా, స్కోడా, మారుతి సుజుకి, మహీంద్రా వంటి కంపెనీల కార్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇచ్చినవి సన్ రూఫ్ ఉన్న నిర్దిష్ట వేరియంట్ల అంచనా ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు మాత్రమే. కారు బేస్ మోడల్ ధరను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు.
రూ.8 లక్షల లోపు ధరలో సన్ రూఫ్ తో వస్తున్న కార్లు ఇవే
1. హ్యుందాయ్ i20 (Hyundai i20)
తక్కువ ధరకు సన్ రూఫ్ తో దొరికే కార్లలో హ్యుందాయ్ i20 ఒక మంచి ఆప్షన్. దీని Magna వేరియంట్ లో ఎలక్ట్రిక్ సన్ రూఫ్ ఉంటుంది. దీని ధర సుమారు రూ.7.05 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది.
2. టాటా ఆల్ట్రోజ్ (Tata Altroz)
ప్రీమియం హ్యాచ్ బ్యాక్ ఆల్ట్రోజ్ Pure S వేరియంట్ లో సన్ రూఫ్ ఫీచర్ ఉంది. దీని ధర దాదాపు రూ.7.45 లక్షలు.
3. టాటా పంచ్ (Tata Punch)
తక్కువ బడ్జెట్ లో ఎస్ యూవీ లుక్ కావాలనుకునే వారికి పంచ్ బెస్ట్ చాయిస్. దీని Pure+ S వేరియంట్ సన్ రూఫ్ తో వస్తుంది. దీని ధర సుమారు రూ.7.52 లక్షలు.
4. కియా సోనెట్ (Kia Sonet)
కాంపాక్ట్ ఎస్ యూవీ సెగ్మెంట్ లో పాపులర్ అయిన సోనెట్ HTE(O) వేరియంట్ లో సన్ రూఫ్ దొరుకుతుంది. దీని ధర దాదాపు రూ.7.88 లక్షలు.
రూ.8 లక్షల నుంచి రూ.9 లక్షల మధ్య దొరికే సన్ రూఫ్ కార్లు
5. హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ (Hyundai Exter)
మైక్రో ఎస్ యూవీ ఎక్స్టర్ HX6 వేరియంట్ లో సన్ రూఫ్ ఆప్షన్ ఉంది. దీని ధర సుమారు రూ.8.03 లక్షలు. ఇందులో పెట్రోల్, సీఎన్జీ ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. కానీ సన్ రూఫ్ వచ్చే వేరియంట్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ ను చెక్ చేసుకోవాలి.
6. స్కోడా కైలాక్ (Skoda Kylaq)
స్కోడా తెచ్చిన కొత్త కాంపాక్ట్ ఎస్ యూవీ కైలాక్ Classic Plus వేరియంట్ లో సన్ రూఫ్ వస్తోంది. దీని ధర దాదాపు రూ.8.29 లక్షలు.
7. టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon)
టాటా నెక్సాన్ Smart+ S వేరియంట్ లో సన్ రూఫ్ ఫీచర్ లభిస్తుంది. దీని ధర సుమారు రూ.8.52 లక్షలు. నెక్సాన్ పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అయితే సన్ రూఫ్ ఉన్న వేరియంట్ ఏ ఫ్యూయల్ తో వస్తుందో చూసుకోవడం ముఖ్యం.
8. మారుతి సుజుకి డిజైర్ (Maruti Suzuki Dzire)
సెడాన్ కారు కొనాలనుకునే వారికి డిజైర్ ఒక మంచి ఎంపిక. దీని ZXi+ వేరియంట్ లో ఎలక్ట్రిక్ సన్ రూఫ్ ఉంది. దీని ధర సుమారు రూ.8.96 లక్షలు.
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9. మహీంద్రా XUV 3XO
మహీంద్రా కాంపాక్ట్ ఎస్ యూవీ XUV 3XO REVX M(O) పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ లో సన్ రూఫ్ ఫీచర్ దొరుకుతుంది. దీని ధర సుమారు రూ.9.09 లక్షలు.
10. కియా సైరోస్ (Kia Syros)
విభిన్నమైన డిజైన్, విశాలమైన క్యాబిన్ తో వస్తున్న సైరోస్ HTE(O) వేరియంట్ లో సన్ రూఫ్ ఉంది. దీని ధర దాదాపు రూ.9.22 లక్షలు.
11. హ్యుందాయ్ వెన్యూ (Hyundai Venue)
కాంపాక్ట్ ఎస్ యూవీల్లో ఫేమస్ అయిన వెన్యూ HX5 వేరియంట్ లో సన్ రూఫ్ ఫీచర్ వస్తోంది. దీని ధర సుమారు రూ.9.56 లక్షలు.
12. మారుతి సుజుకి బ్రెజా (Maruti Suzuki Brezza)
ఈ జాబితాలో రూ.10 లక్షలకు దగ్గరగా ఉన్న ఆప్షన్ బ్రెజా. దీని ZXi Turbo మాన్యువల్ వేరియంట్ లో సన్ రూఫ్ ఉంది. దీని ధర సుమారు రూ.9.95 లక్షలు.
రూ.10 లక్షల లోపు పనోరమిక్ సన్ రూఫ్ కూడా దొరుకుతుందా?
కార్లలో సాధారణంగా రెండు రకాల సన్ రూఫ్ లు చూస్తుంటాం. సింగిల్-పేన్ సన్ రూఫ్ (Single-pane Sunroof) అంటే కారు పైకప్పులో కొంత భాగం మాత్రమే తెరుచుకునే అద్దం ఉంటుంది.
కానీ పనోరమిక్ సన్ రూఫ్ (Panoramic Sunroof) అంటే పైకప్పులో ఎక్కువ భాగం అద్దంతో కవర్ చేసి ఉంటుంది. దీని వల్ల క్యాబిన్ లోకి ఎక్కువ వెలుతురు వస్తుంది, చాలా విశాలంగా ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది.
రూ.10 లక్షల లోపు పనోరమిక్ సన్ రూఫ్ ఇచ్చే వేరియంట్లు కూడా కొన్ని కార్లలో ఉన్నాయి.
- టాటా నెక్సాన్ Pure+ PS వేరియంట్ : సుమారు రూ.9.72 లక్షలు.
- మహీంద్రా XUV 3XO REVX Edge (O) పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ : సుమారు రూ.9.89 లక్షలు.
ఈ ధరలు కేవలం ఎక్స్-షోరూమ్ అంచనాలు మాత్రమే. కారు కొనే ముందు ఆ వేరియంట్ లో పనోరమిక్ సన్ రూఫ్ ఉందో లేదో కంపెనీ అధికారిక వివరాలతో కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి.
సన్ రూఫ్ కారు కొనేటప్పుడు ఇవి గమనించండి
కేవలం సన్ రూఫ్ ఫీచర్ ఉందన్న ఒకే ఒక్క కారణంతో కారును సెలెక్ట్ చేయకండి. ఆ వేరియంట్ లో ఇతర ముఖ్యమైన ఫీచర్లు ఏమున్నాయో కూడా గమనించాలి.
సేఫ్టీ ఫీచర్లు : ఎయిర్ బ్యాగ్స్, ఏబీఎస్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లను సరిపోల్చుకోండి.
వేరియంట్ గ్యాప్ : సన్ రూఫ్ వస్తున్న వేరియంట్ కు, దాని కింది వేరియంట్ కు మధ్య ఉన్న ధర వ్యత్యాసాన్ని లెక్కించండి.
ఆన్-రోడ్ ప్రైస్ : షోరూమ్ ధరతో పాటు ఇన్సూరెన్స్, రోడ్డు పన్ను, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు లాంటి ఖర్చులను కూడా కలుపుకోండి.
మెయింటెనెన్స్ : సన్ రూఫ్ అద్దం, అది తెరుచుకునే మెకానిజం, వాటర్ లీకేజ్ రాకుండా ఉండే జాగ్రత్తల గురించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకోండి.
టెస్ట్ డ్రైవ్ : కారు సీటింగ్ కంఫర్ట్, డ్రైవింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్, స్పేస్, మైలేజీని స్వయంగా టెస్ట్ చేసి చూడండి.
సన్ రూఫ్ అనేది ఒక అదనపు ఫీచర్ మాత్రమే. మీ రోజువారీ అవసరాలు, బడ్జెట్, సేఫ్టీ, మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులకు సరిపోయే కారును ఎంచుకోవడమే మంచి నిర్ణయం అవుతుంది.