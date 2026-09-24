- Home
- Automobile
- Cars
- Best Mileage Cars: లీటరుకు 34 కిలోమీటర్ల మైలేజ్.. టాప్ 5 మారుతి సుజుకి కార్లు ఇవే
Best Mileage Cars: లీటరుకు 34 కిలోమీటర్ల మైలేజ్.. టాప్ 5 మారుతి సుజుకి కార్లు ఇవే
Maruti Suzuki Best Mileage Cars: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మైలేజ్ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తుకువచ్చే బ్రాండ్ మారుతి సుజుకి. అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 మారుతి సుజుకి కార్ల లిస్ట్ మీకోసం.
మారుతి సుజుకి అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 కార్లు
ఇండియాలో కార్ కొనాలి అనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ మొదట ఆలోచించేది మైలేజ్ గురించే. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే కార్లకే అందరూ మొగ్గు చూపుతారు. ఈ విషయంలో దేశంలోనే నంబర్ వన్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ మారుతి సుజుకి ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. రోజువారీ ఆఫీస్ ప్రయాణాలు అయినా, ఫ్యామిలీతో లాంగ్ డ్రైవ్లు అయినా సరే.. మైలేజ్ విషయంలో మారుతి కార్లు కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్నాయి.
మీరు కూడా మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే కొత్త కార్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే సిఎన్జి (CNG), పెట్రోల్, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఆప్షన్లలో మారుతి సుజుకి అందిస్తున్న అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 కార్ల వివరాలు, వాటి ఇంజిన్ సామర్థ్యం, మైలేజ్ వివరాలు ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
1. మారుతి సుజుకి సెలెరియో: మైలేజ్లో తిరుగులేని కింగ్
మారుతి సుజుకి లైనప్లోనే అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే హ్యాచ్బ్యాక్ కారుగా సెలెరియో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. సిటీ ట్రాఫిక్లో తేలికగా నడపడానికి, అలాగే డైలీ కమ్యూట్ చేసేవారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
• సిఎన్జి మైలేజ్: కేజీకి గరిష్ఠంగా 34.43 కిలోమీటర్లు
• పెట్రోల్ మైలేజ్: లీటరుకు గరిష్ఠంగా 26.68 కిలోమీటర్లు (AMT) / 25.24 కిలోమీటర్లు (మాన్యువల్)
• ముఖ్య విషయాలు: లైట్వెయిట్ హార్ట్టెక్ ప్లాట్ఫామ్పై తయారైన ఈ కారులో రిఫైన్డ్ 1.0 లీటర్ కే-సిరీస్ డ్యూయల్జెట్ ఇంజిన్ను అందించారు. ఇది చాలా తక్కువ ఇంధనాన్ని వినియోగిస్తూ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది.
2. మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ ఆర్: ఫ్యామిలీకి నచ్చే టాల్-బాయ్ హ్యాచ్బ్యాక్
చిన్న కుటుంబాలకు, రోజువారీ డ్రైవర్లకు దశాబ్దాలుగా నమ్మకమైన కారు వ్యాగన్ ఆర్. దీని ప్రాక్టికల్ డిజైన్, మంచి క్యాబిన్ స్పేస్తో పాటు అదిరిపోయే మైలేజ్ దీని సొంతం.
• సిఎన్జి మైలేజ్: కేజీకి గరిష్ఠంగా 34.05 కిలోమీటర్లు (1.0 లీటర్ ఇంజిన్)
• పెట్రోల్ మైలేజ్: లీటరుకు గరిష్ఠంగా 25.19 కిలోమీటర్లు
• ముఖ్య విషయాలు: మంచి హెడ్రూమ్, విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్, విభిన్న ఇంజిన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉండటం వ్యాగన్ ఆర్ ప్లస్ పాయింట్.
3. మారుతి సుజుకి ఆల్టో K10: బడ్జెట్ ధరలో సూపర్ మైలేజ్
మారుతి ఎంట్రీ లెవల్ కార్లలో ఆల్టో కే10 అత్యంత జనాదరణ పొందింది. తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మైలేజ్ కోరుకునే వారికి ఇది సరైన కాంబినేషన్.
• సిఎన్జి మైలేజ్: కేజీకి గరిష్ఠంగా 33.85 కిలోమీటర్లు
• పెట్రోల్ మైలేజ్: లీటరుకు గరిష్ఠంగా 24.90 కిలోమీటర్లు.
• ముఖ్య విషయాలు: కాంపాక్ట్ సైజ్ వల్ల సిటీ ట్రాఫిక్లో తేలికగా పార్కింగ్ చేయవచ్చు. మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ చాలా తక్కువగా ఉండటం దీని ప్రత్యేకత.
4. మారుతి సుజుకి డిజైర్: మైలేజ్ ప్లస్ ప్రైవేట్ కాంఫర్ట్
ఇండియాలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కాంపాక్ట్ సెడాన్ డిజైర్. ఇది ప్రీమియం లుక్స్, ఆధునిక ఫీచర్లు, అద్భుతమైన రైడింగ్ కాంఫర్ట్ను అందిస్తుంది.
• సిఎన్జి మైలేజ్: కేజీకి గరిష్ఠంగా 31.12 కిలోమీటర్లు (అధికారిక ARAI క్లెయిమ్స్ ప్రకారం 33.73 km/kg వరకు)
• పెట్రోల్ మైలేజ్: లీటరుకు గరిష్ఠంగా 22.61 కిలోమీటర్లు.
• ముఖ్య విషయాలు: బ్యాలెన్స్డ్ పర్ఫార్మెన్స్, వెనుక సీటులో విశాలమైన లెగ్రూమ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
5. మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా: స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీ
ఇంధన పొదుపు కోసం ఎస్యూవీ లుక్స్ను వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని గ్రాండ్ విటారా నిరూపించింది. మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో ఇది మైలేజ్ లీడర్గా ఉంది.
• పెట్రోల్ హైబ్రిడ్ మైలేజ్: లీటరుకు గరిష్ఠంగా 27.97 కిలోమీటర్లు
• సిఎన్జి మైలేజ్: కేజీకి గరిష్ఠంగా 26.60 కిలోమీటర్లు
• ముఖ్య విషయాలు: ఇంటెలిజెంట్ సెల్ఫ్ ఛార్జింగ్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ (EV డ్రైవ్ మోడ్), ప్రీమియం ఇంటీరియర్, పానోరమిక్ సన్రూఫ్, హైవేపై అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ దీని సొంతం.
భారతదేశంలో ఏఆర్ఏఐ గుర్తింపు పొందిన గణాంకాల ప్రకారం 2026 నాటికి మారుతి సుజుకి మోడళ్లు మైలేజ్ విషయంలో మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతున్నాయి.