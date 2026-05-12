Tata EV Offers : టాటా సంచలన ఆఫర్.. తెలిస్తే పెట్రోల్ కారును పక్కనబెట్టి EV కోసం ఎగబడాల్సిందే..!
టాటా మోటార్స్ ఈ నెల (మే 2026) లో ఎలక్ట్రిక్ (Ev) కార్లపై భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. టియాగో ఈవీ, పంచ్ ఈవీ వంటి మోడళ్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందిస్తోంది… ఏ కారుపై ఎంత తగ్గుతుందో తెలుసా..?
టాటా ఈవి కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్స్..
భారత ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్ ఇప్పుడు కొత్త మలుపు తీసుకుంటోంది. కొన్నేళ్ల క్రితం ఈవీ కొనడమంటే కేవలం కొత్తదనం కోరుకునే వాళ్ళ పనే. కానీ ఇప్పుడు సాధారణ కుటుంబాలు కూడా ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వైపు చూస్తున్నాయి. ఈ మార్పును టాటా మోటార్స్ సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంది. అందుకే మే 2026 నెలలో భారీ ఆఫర్లతో మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా పాత MY24, MY25 మోడళ్లపై ఇస్తున్న డిస్కౌంట్లు కస్టమర్లను నేరుగా ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ఈ టాటా కార్లపై రూ.2.10 లక్షల డిస్కౌంట్...
టాటా ఆఫర్లలో గ్రీన్ బోనస్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్, లాయల్టీ బోనస్ వంటి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. టాటా టియాగో ఈవీ, పంచ్ ఈవీ మోడళ్లపై మొత్తం రూ.2.10 లక్షల వరకు ఆఫర్లు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రోజూ నగరంలో తిరిగే వారికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన టియాగో ఈవీ ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్గా మారింది. అలాగే తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, ఎస్యూవీ లుక్ కోరుకునే కుటుంబాలకు పంచ్ ఈవీ బాగా నచ్చుతుంది.
నెక్సార్, కర్వ్ ఈవి కార్లపై సూపర్ ఆఫర్స్...
ఇదే సమయంలో నెక్సాన్ ఈవీ, కర్వ్ ఈవీ మోడళ్ల విషయంలో టాటా భిన్నమైన వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తోంది. కర్వ్ ఈవీపై ఎక్కువ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. దీనివల్ల ప్రీమియం ఎస్యూవీ కొనాలనుకునే చాలామంది ఇప్పుడు ఈవీ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువ రేంజ్, ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్, ప్రీమియం క్యాబిన్ వంటి ఫీచర్లతో కర్వ్ ఈవీ యువ కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. నెక్సాన్ ఈవీపై తక్కువ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం ద్వారా, దాని మార్కెట్ స్థానాన్ని కాపాడుకోవాలని టాటా ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
టాటా హారియర్ ప్రీమియం ఈవీ...
హారియర్ ఈవీ విషయంలో టాటా పూర్తిగా భిన్నమైన పద్ధతిని పాటిస్తోంది. ఈ మోడల్కు పెద్దగా క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం లేదు. బదులుగా లాయల్టీ, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ల ద్వారా ప్రీమియం కస్టమర్లను ఆకర్షించాలని చూస్తోంది. ఎందుకంటే హారియర్ ఈవీని టాటా తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీగా నిలబెట్టాలని భావిస్తోంది. టెక్ ఫీచర్లు, రోడ్ ప్రెజెన్స్, లగ్జరీ ఇంటీరియర్, ప్రీమియం డ్రైవింగ్ అనుభూతి కోరుకునే కస్టమర్లనే ఈ మోడల్ లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దీని ద్వారా 'చౌక ఈవీ' అనే స్థాయి నుంచి 'ప్రీమియం ఈవీ అనుభవం' అనే కొత్త దశకు మార్కెట్ మారుతోంది.
అద్భుత అవకాశం...
మొత్తం మీద చూస్తే భారత ఈవీ మార్కెట్ ఇప్పుడు ధరల పోటీని దాటి ఓనర్షిప్ ఖర్చు, ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ, లాయల్టీ ప్రయోజనాలపై దృష్టి పెడుతోంది. ముఖ్యంగా పాత MY24, MY25 స్టాక్ కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కస్టమర్లకు మే 2026 ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం టాటా లైనప్లో పంచ్ ఈవీ, టియాగో ఈవీ, కర్వ్ ఈవీ మోడళ్లు పెట్టిన డబ్బుకు తగిన విలువనిచ్చే కార్లుగా మారాయి. భవిష్యత్తులో ఈవీ మార్కెట్ మరింత పోటీతో దూసుకుపోతుందనడానికి టాటా ఆఫర్లే స్పష్టమైన సంకేతం.