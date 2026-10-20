Festival Offers : ఈ కారుపై ఏకంగా రూ.90 వేల డిస్కౌంట్..! కొనేందుకు ఇదే రైట్ టైమ్
ఈ పండగ సీజన్లో కొత్త ఎస్యూవీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే స్కొడా కైలాక్ కారు మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ కారుపై ఇప్పుడు రూ.90,000 వరకు ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని ధర, మైలేజ్, ఇతర ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
స్కోడా కైలాక్ పై బంపరాఫర్
పండుగ సీజన్లో కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారికి ఆఫర్లు బాగా కలిసివస్తాయి. అక్టోబర్ 2026 నెలలో స్కోడా కైలాక్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీపై కంపెనీ రూ.90,000 వరకు ప్రయోజనాలు అందిస్తోంది. ఇందులో డీలర్షిప్ ద్వారా రూ.40,000 వరకు డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది. అయితే కారు వేరియంట్, డీలర్షిప్ను బట్టి ఈ ఆఫర్లు మారతాయి. అందరికీ ఒకేలా ఈ డిస్కౌంట్ వర్తించకపోవచ్చు. అందుకే మీరు ఈ కారు కొనాలనుకుంటే దగ్గర్లోని స్కోడా షోరూమ్కు వెళ్లి ఆఫర్ ఎప్పటివరకు ఉందో కనుక్కోవడం మంచిది.
ఈ స్కోడా కైలాక్ కారు ప్రారంభ ధర రూ.7.59 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ కలిపితే ఆన్-రోడ్ ధర పెరుగుతుంది. కాబట్టి కేవలం ఆఫర్ ధరను మాత్రమే కాకుండా మొత్తం ఖర్చును లెక్కేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోండి.
స్కోడా కైలాక్ లుక్ అదుర్స్
స్కోడా కైలాక్ డిజైన్ చాలా మోడ్రన్గా ఉంటుంది. ముందు భాగంలో స్ప్లిట్ ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్లు, డీఆర్ఎల్లు, బ్లాక్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ ఇచ్చారు. కారు పక్కన స్క్వేర్ వీల్ ఆర్చెస్, బాడీ కలర్ క్లాడింగ్ ఆకట్టుకుంటాయి. వెనుకవైపు టీ-షేప్ ఎల్ఈడీ లైట్లు ఉన్నాయి. టాప్ వేరియంట్లలో 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ వస్తాయి.
కారు లోపల 10-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్ లాంటి ఫీచర్లు కొన్ని వేరియంట్లలో మాత్రమే దొరుకుతాయి. ఫ్యామిలీ ట్రిప్స్ కోసం ఇందులో 446 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఇచ్చారు. ఈ ఫీచర్లన్నీ ఒకే వేరియంట్లో ఉండకపోవచ్చు, కాబట్టి కొనేముందు చెక్ చేసుకోండి.
స్కోడా కైలాక్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు
భద్రత విషయంలో స్కోడా కైలాక్ అదరగొట్టింది. భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్ట్లో పెద్దలు, పిల్లల సేఫ్టీ విభాగాల్లో ఈ కారు 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. అన్ని వేరియంట్లలో ఆరు ఎయిర్బ్యాగులు స్టాండర్డ్గా వస్తాయి. ఏబీఎస్, ఈబీడీ, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్ లాంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
మైలేజ్ విషయానికొస్తే.. మాన్యువల్ మోడల్ 19.68 కి.మీ, ఆటోమేటిక్ మోడల్ 19.05 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అయితే ట్రాఫిక్, రోడ్డు కండిషన్, డ్రైవింగ్ స్టైల్ను బట్టి రియల్ వరల్డ్ మైలేజ్ కొద్దిగా మారొచ్చు. సేఫ్టీ, ఫ్యామిలీ అవసరాలు కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.
స్కొడా కైలాక్ డిస్కౌంట్
స్కోడా కైలాక్లో 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్ టీఎస్ఐ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఇచ్చారు. సిటీ ట్రాఫిక్లో ఎక్కువగా తిరిగే వారు ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంచుకోవడం బెటర్. డ్రైవింగ్ థ్రిల్ కోరుకునే వారు మాన్యువల్ వైపు వెళ్లొచ్చు.
రూ.90,000 ఆఫర్ ఉందని వెంటనే బుక్ చేయకుండా.. ఇతర కార్ల ధరలు, మెయింటెనెన్స్, ఇన్సూరెన్స్ ఖర్చులను కూడా పోల్చి చూసుకోండి. డీలర్ దగ్గర డిస్కౌంట్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ వివరాలను రాతపూర్వకంగా అడిగి తీసుకోండి. అక్టోబర్ ఆఫర్లు స్టాక్ ఉన్నంత వరకే వర్తించే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఆఫర్ లాస్ట్ డేట్, ఆన్-రోడ్ ధర కనుక్కున్నాకే కారు కొనడం మంచిది.