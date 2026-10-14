Toyota Car Offers: టయోటా కార్లపై పండగ ధమాకా...రూ.13.38 లక్షల వరకు మెగా ఆఫర్!
Toyota Car Offers: ఈ విజయదశమికి బడ్జెట్ లో కొత్తకారు కొనాలనుకునేవారికి ఓ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. అక్టోబర్ లో ఎంపిక చేసిన కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు, ఇతర బెనిఫిట్స్ అందిస్తోంది. గ్లాంజా మొదలుకొని క్యామ్రీ వరకు ఏ మోడల్ పై ఎంత ఆదా చేసుకోవచ్చో తెలుసుకుందాం.
టయోటా కార్లపై భారీ ఆఫర్లు
ఈ విజయదశమికి బడ్జెట్ లో కొత్తకారు కొనాలనుకునేవారికి ఓ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. అక్టోబర్ 2026లో టయోటా కారు కొనాలనుకునే వారికి కంపెనీ అదిరిపోయే ఆఫర్లు ప్రకటించింది. గ్లాంజా, అర్బన్ క్రూయిజర్ టైజర్, హైరైడర్, రుమియాన్, హైలక్స్, క్యామ్రీ, ఫార్చ్యూనర్, లెజెండర్, ల్యాండ్ క్రూయిజర్ 300 వంటి మోడళ్లపై రకరకాల డిస్కౌంట్లు ఇస్తోంది.
కారు మోడల్, తయారైన సంవత్సరం, వేరియంట్, కస్టమర్ అర్హత, పాత కారు ఎక్స్ఛేంజ్, లోన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయడం వంటి వాటి ఆధారంగా ఈ లాభాలు మారుతాయి. ఈ నెలలో ల్యాండ్ క్రూయిజర్ 300 కారు 2025 మోడల్ ఇయర్ స్టాక్పై గరిష్ఠంగా రూ.13,37,980 వరకు ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు. అలాగే క్యామ్రీ కారులోని కొన్ని ఎడిషన్లపై రూ.3.27 లక్షల వరకు, హైరైడర్ కారుపై రూ.1.25 లక్షల వరకు మొత్తం బెనిఫిట్స్ పొందొచ్చు. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే..ప్రకటించిన మొత్తం ఆఫర్లో కేవలం క్యాష్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాదు, లోన్ ఆఫర్, పాత కారు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, అదనపు వారంటీ ప్యాకేజీలు, యాక్సెసరీల విలువ కూడా కలిసి ఉండొచ్చు. కాబట్టి ప్రకటనల్లో చూపే గరిష్ఠ మొత్తాన్ని నేరుగా ధర తగ్గింపుగా భావించకూడదు.
గ్లాంజా, టైజర్పై డిస్కౌంట్లు
టయోటా అక్టోబర్ ఆఫర్లు
టయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్ ఆఫర్
టయోటా హైరైడర్ డిస్కౌంట్
టయోటా అక్టోబర్ నెల ఆఫర్లు చిన్న కారు కొనేవారి నుంచి ఖరీదైన లగ్జరీ కారు కొనేవారి వరకు అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. గ్లాంజాపై రూ.70,000, టైజర్పై రూ.45,000, హైరైడర్పై రూ.1.25 లక్షలు, క్యామ్రీపై రూ.3.27 లక్షలు, ల్యాండ్ క్రూయిజర్ 300 కారుపై రూ.13.38 లక్షల వరకు మొత్తం లాభాలు ఇస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఆఫర్లన్నీ నేరుగా ఇచ్చే క్యాష్ డిస్కౌంట్లు కావనే విషయాన్ని కొనుగోలుదారులు గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకాకుండా, స్టేట్, నగరం, షోరూమ్, వాహన స్టాక్, వేరియంట్, లోన్ సదుపాయం, పాత కారు ఎక్స్ఛేంజ్ నిబంధనల ఆధారంగా ఫైనల్ ఆఫర్ మారొచ్చు. కారు కొనాలని నిర్ణయించుకునే ముందు దగ్గర్లోని ఆథరైజ్డ్ టయోటా షోరూమ్లో ధరల పట్టిక, క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, ఇతర లాభాలను విడివిడిగా అడిగి తెలుసుకోండి. అడ్వాన్స్ చెల్లించే ముందు, మీ కారుకు నిజంగా ఏయే ఆఫర్లు వస్తాయి, వాటన్నింటినీ ఒకేసారి పొందగలరా లేదా అనే విషయాలను రాతపూర్వకంగా చెక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.