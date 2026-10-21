భారత్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్ వేగంగా పెరుగుతోంది. ఇవి పర్యావరణానికి మేలు చేయడంతో పాటు ప్రయాణ ఖర్చును తగ్గిస్తాయి. అయితే ఎండలు, ట్రాఫిక్, హైవేలపై వీటి రేంజ్ కాస్త తగ్గుతుంది.
మీ కారులో అనవసరమైన బరువును తగ్గించండి. డిక్కీలో లేదా రూఫ్ క్యారియర్పై ఎక్కువ వస్తువులు ఉంచకండి. అలాగే టైర్ ప్రెషర్ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వల్ల బ్యాటరీ త్వరగా వేడెక్కుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలంలో కారు రేంజ్ను తగ్గిస్తుంది. రోజువారీ వాడకానికి స్లో ఏసీ ఛార్జింగ్ (7-11 kW) వాడటం మంచిది.
కారును సరైన సమయంలో మెయింటెనెన్స్ చేయించాలి. ఈవీల కోసం ప్రత్యేకంగా ఉండే లో-రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ టైర్లను వాడండి. అరిగిపోయిన టైర్ల వల్ల రేంజ్ తగ్గుతుంది.
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