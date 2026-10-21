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ఎలక్ట్రిక్ కారు వాడుతున్నారా? ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బ్యాటరీ ఆదా అవుతుంది

automobile Oct 21 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:TATA
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పెరుగుతున్న ఎలక్ట్రిక్ కార్ల క్రేజ్

భారత్‌లో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్ వేగంగా పెరుగుతోంది. ఇవి పర్యావరణానికి మేలు చేయడంతో పాటు ప్రయాణ ఖర్చును తగ్గిస్తాయి. అయితే ఎండలు, ట్రాఫిక్, హైవేలపై వీటి రేంజ్ కాస్త తగ్గుతుంది.

Image credits: TATA
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కారులో బరువు తగ్గించండి

మీ కారులో అనవసరమైన బరువును తగ్గించండి. డిక్కీలో లేదా రూఫ్ క్యారియర్‌పై ఎక్కువ వస్తువులు ఉంచకండి. అలాగే టైర్ ప్రెషర్ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.

Image credits: XIAOMI
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ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ తగ్గిస్తే మేలు

ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వల్ల బ్యాటరీ త్వరగా వేడెక్కుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలంలో కారు రేంజ్‌ను తగ్గిస్తుంది. రోజువారీ వాడకానికి స్లో ఏసీ ఛార్జింగ్ (7-11 kW) వాడటం మంచిది.  

Image credits: Cardekho
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మెయింటెనెన్స్ చాలా ముఖ్యం

కారును సరైన సమయంలో మెయింటెనెన్స్ చేయించాలి. ఈవీల కోసం ప్రత్యేకంగా ఉండే లో-రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ టైర్లను వాడండి. అరిగిపోయిన టైర్ల వల్ల రేంజ్ తగ్గుతుంది.  

Image credits: Tata motors

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