New Bikes in India : న్యూ ఇయర్ 2026 లో లాంచ్ కాబోయే న్యూ బైక్స్ ఇవే..!
న్యూ ఇయర్ 2026 ఆరంభంలోనే భారతీయ టూవీలర్ మార్కెట్లో నాలుగు ప్రధాన బైకులు విడుదల కానున్నాయి. ఆ బైక్స్ ఏవి… వాటిలో కొత్తగా వచ్చే ఫీచర్లేవి… ధర ఎలా ఉండవచ్చు..? తదితర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
న్యూ ఇయర్ లో రాబోయే న్యూ బైక్స్..
డిసెంబర్ తర్వాత భారత ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్ సాధారణంగా నెమ్మదిస్తుంది... కానీ 2026 జనవరి ఈ ట్రెండ్ను బ్రేక్ చేయనుంది. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో నాలుగు విభిన్న రకాల రైడర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని బైకులు విడుదల కానున్నాయి. క్లాసిక్ లుక్తో శక్తివంతమైన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, యువతకు నచ్చే కేటీఎం స్పోర్ట్స్ బైక్, బీఎండబ్ల్యూ ఎంట్రీ-లెవల్ అడ్వెంచర్ జీఎస్, హోండా నమ్మకమైన మిడిల్వెయిట్ స్ట్రీట్ బైక్ ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు రిలాక్స్డ్ రైడర్ అయినా, స్పోర్టీ ఫీల్ కోరుకునేవారైనా, లేదా లాంగ్ టూరింగ్ చేయాలనుకునేవారైనా... 2026 జనవరిలో అందరికీ ఏదో ఒకటి దొరకవచ్చు.
Royal Enfield Bullet 650
కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త శక్తిని మిళితం చేస్తూ ఈ జాబితాలోని అత్యంత రెట్రో బైక్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650. దీనికి ఐకానిక్ బుల్లెట్ డిజైన్ ఉంటుంది. కానీ ఇంజిన్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 648 సీసీ ప్యారలల్-ట్విన్ అవుతుంది. ఇది సింపుల్ డిజైన్, తక్కువ ఆడంబరం, మరింత రిలాక్స్డ్ రైడింగ్ పొజిషన్ను అందిస్తూ క్లాసిక్ 650 కంటే తక్కువ ధరలో ఉండే అవకాశం ఉంది. బుల్లెట్ 350 నుండి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకునే రైడర్లను ఈ బైక్ లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది, కానీ ఇందులో ఎక్కువ ఆధునిక ఫీచర్లు ఉండవు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం... లాంచ్లో రెండు కలర్ ఆప్షన్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. స్మూత్, టార్కీ ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్తో క్లాసిక్ లుక్ కోసం మీరు చూస్తుంటే, జనవరిలో బుల్లెట్ 650 అత్యంత ఆసక్తికరమైన లాంచ్లలో ఒకటిగా ఉంటుంది.
KTM RC 160
125 సీసీ, 200 సీసీ సెగ్మెంట్ల మధ్య కేటీఎం ఆర్సీ సిరీస్లో చాలా కాలంగా ఒక గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్ను పూరించడానికి ఆర్సీ 160 వస్తోంది, దీని లక్ష్యం స్పష్టంగా యమహా ఆర్15. ఈ బైక్లో 164 సీసీ లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ (160 డ్యూక్ నుండి) ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీనికి పూర్తిగా ఫెయిర్డ్ స్పోర్టీ డిజైన్, యూఎస్డీ ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్, డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ ఉంటాయి. యువ రైడర్లకు శుభవార్త ఏంటంటే, ఇందులో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, కొన్ని వేరియంట్లలో క్విక్షిఫ్టర్ కూడా ఉండవచ్చు. అయితే అతిపెద్ద ప్రశ్న దీని ధర. కేటీఎం దీన్ని ఆర్15 ధరకే తీసుకురాగలిగితే ఆర్సీ 160 యువ రైడర్ల కొత్త డ్రీమ్ స్పోర్ట్స్ బైక్గా మారవచ్చు.
BMW F 450 GS
జీఎస్ బ్రాండ్ను ఇష్టపడినా 900 లేదా 1250 జీఎస్ కొనలేని రైడర్ల కోసం బీఎండబ్ల్యూ ఎఫ్ 450 జీఎస్ వస్తోంది. కొత్త 420సీసీ ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్ దీని ప్రధాన ఫీచర్లలో ఒకటి. భారతదేశంలో టీవీఎస్తో కలిసి దీన్ని స్థానికంగా తయారు చేస్తున్నారు. ఇందులో టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే, రైడింగ్ మోడ్లు, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, స్విచ్చబుల్ ఏబీఎస్ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ధర సరిగ్గా ఉంటే ఈ బైక్ కేటీఎం 390 అడ్వెంచర్, హిమాలయన్ 450లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది. బీఎండబ్ల్యూ బ్యాడ్జ్ ఈ సెగ్మెంట్ను మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తుంది.
Honda CB500F
2026 జనవరిలో లాంచ్ అయ్యే సైలెంట్ కానీ శక్తివంతమైన మోడల్ హోండా సీబీ500ఎఫ్. ఇది 471 సీసీ ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్తో కూడిన స్ట్రీట్ నేక్డ్ బైక్. సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ పొజిషన్, స్మూత్ పవర్ డెలివరీ, నగరం, హైవేలపై బ్యాలెన్స్డ్ రైడ్ కోరుకునే వారికి ఈ బైక్ సరిగ్గా సరిపోతుంది.