Sunroof Cars: ఇక సన్రూఫ్ కారు కొనడం పెద్ద కష్టమేం కాదు.. తక్కువ ధరలో ఉన్న టాప్ 5 కార్లు ఇవే
Sunroof Cars: భారత మార్కెట్లో సన్రూఫ్ కార్లకు డిమాండ్ బాగా పెరుగుతోంది. అందుకే, చాలా కంపెనీలు తక్కువ ధరలోనే ఈ ఫీచర్ను అందిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇండియాలో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత చవకైన టాప్ 5 సన్రూఫ్ కార్ల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Image Credit : X
బడ్జెట్ ధరలో సన్ రూఫ్ కార్లు
భారతీయ కస్టమర్లు ఇప్పుడు కార్లలో ఫీచర్లకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా సన్రూఫ్ అనేది చాలామంది కోరుకునే ఫీచర్గా మారింది. మన వాతావరణానికి సన్రూఫ్లు అంతగా ఉపయోగపడవని కొందరు అంటున్నా, చాలామంది మాత్రం ఈ ఫీచర్ను ఇష్టపడుతున్నారు. అందుకే, కార్ల కంపెనీలు ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ-ఫిట్టెడ్ సన్రూఫ్లతో కార్లను అందిస్తున్నాయి. ఇండియాలో తక్కువ ధరలో లభించే ఐదు సన్రూఫ్ కార్లు ఇవే.
Image Credit : stockPhoto
హ్యుందాయ్ ఐ20
ప్రస్తుతం ఇండియాలో సన్రూఫ్తో వస్తున్న అత్యంత చవకైన కారు హ్యుందాయ్ ఐ20. దీని సన్రూఫ్ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.7 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. మాగ్నా వేరియంట్ పైన ఉన్న మోడళ్లలో ఈ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది. మాగ్నా, స్పోర్ట్స్ (O), స్పోర్ట్స్ (O) నైట్, ఆస్టా, ఆస్టా (O), ఆస్టా (O) నైట్ వేరియంట్లలో సన్రూఫ్ లభిస్తుంది.
Image Credit : stockPhoto
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్
సన్రూఫ్తో వస్తున్న రెండో అత్యంత చవకైన కారు హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్. ఇది S+ ఎగ్జిక్యూటివ్ (CNG), S స్మార్ట్, S+, SX స్మార్ట్, SX, SX నైట్, SX టెక్, SX (O), SX (O) కనెక్ట్, SX (O) కనెక్ట్ నైట్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.7.03 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Image Credit : social media
టాటా నెక్సన్
ఇండియాలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కార్లలో టాటా నెక్సాన్ ఒకటి. దీనిలోని స్మార్ట్+ ఎస్, ప్యూర్+ ఎస్, క్రియేటివ్+ ఎస్, క్రియేటివ్+ బీఎస్, ఫియర్లెస్+ బీఎస్ వేరియంట్లలో సన్రూఫ్ ఫీచర్ ఉంది. సన్రూఫ్ ఉన్న మోడల్ ధర రూ.8.30 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి మొదలవుతుంది.
Image Credit : Tatamotors
టాటా పంచ్
టాటా పంచ్, ఇండియాలో పాపులర్ అయిన మైక్రో ఎస్యూవీ. తక్కువ ధర, మంచి ఫీచర్లు, చిన్న సైజు కారణంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇది బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. పంచ్లోని ప్యూర్+ ఎస్, అడ్వెంచర్ ఎస్, అకాంప్లిష్డ్+ ఎస్ వేరియంట్లలో సన్రూఫ్ ఉంది. దీని ధర రూ.7.35 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి మొదలవుతుంది.
Image Credit : Google
టాటా ఆల్ట్రోస్
ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ సెగ్మెంట్లో టాటా ఆల్ట్రోజ్ ఒక బలమైన పోటీదారు. ఇది హ్యుందాయ్ ఐ20కి గట్టి పోటీ ఇస్తుంది. దీనిలోని ప్యూర్ ఎస్, క్రియేటివ్ ఎస్, అకాంప్లిష్డ్ ఎస్, అకాంప్లిష్డ్+ ఎస్ వేరియంట్లలో సన్రూఫ్ అందుబాటులో ఉంది. సన్రూఫ్ వేరియంట్ ధర రూ.7.36 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి మొదలవుతుంది.
